Disabili e agevolazioni auto 2023: quali sono i benefici fiscali e chi può averli

In questa guida faremo un riepilogo di tutte le agevolazioni fiscali relative al comparto auto dedicate ai soggetti disabili, andando a vedere quali sono in vigore oggi. A tal proposito, ricordiamo che per i disabili è possibile anche usufruire degli incentivi auto 2023, contestualmente alle agevolazioni previste dalla Legge 104.

Andremo prima di tutto a riepilogare tutti i benefici fiscali previsti per i disabili in una tabella riassuntiva, per poi trattare ogni singolo aspetto in modo approfondito.

AGEVOLAZIONI AUTO 2023 PER DISABILI: LA TABELLA

Di seguito elenchiamo tutte le agevolazioni auto previste nel 2023 per i soggetti disabili:

Tipo di agevolazione Sconto/Esenzione Detrazione Irpef sul costo di acquisto dell’auto 19% Iva agevolata sul costo di acquisto dell’auto 4% Bollo auto Esenzione Imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà Esenzione



Per fare riferimento alle agevolazioni fiscali per le persone disabili è sempre valida la guida dell’Agenzia delle Entrate, consultabile e scaricabile sul sito ufficiale dell’ente.

AGEVOLAZIONI AUTO DISABILI: A CHI SONO RIVOLTI

I soggetti con disabilità che possono usufruire delle agevolazioni nel 2023 sono persone:

Non vedenti : persone con cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Il riferimento normativo è la Legge n. 138/2001 (articoli 2, 3 e 4);

: persone con cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Il riferimento normativo è la Legge n. 138/2001 (articoli 2, 3 e 4); Sordi : minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva. Il riferimento normativo è la Legge n. 381/1970 (art. 1, comma 2), aggiornata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016);

: minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva. Il riferimento normativo è la Legge n. 381/1970 (art. 1, comma 2), aggiornata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016); Con disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento : si deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione medica preposta. Il riferimento normativo è la Legge 104/92, articolo 3, comma 3;

: si deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione medica preposta. Il riferimento normativo è la Legge 104/92, articolo 3, comma 3; Con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni : la disabilità grave deve essere riconosciuta tramite certificato rilasciato dalla Commissione medica preposta, nella quale si attesta che la disabilità grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che determinano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Il riferimento normativo è la Legge 104/92, art. 3, comma 3;

: la disabilità grave deve essere riconosciuta tramite certificato rilasciato dalla Commissione medica preposta, nella quale si attesta che la disabilità grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che determinano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Il riferimento normativo è la Legge 104/92, art. 3, comma 3; Con ridotte o impedite capacità motorie: in questa categoria rientrano le persone con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione. Tuttavia, solo ed esclusivamente per questa categoria, il diritto all’agevolazione è dipendente dall’adattamento tecnico del veicolo. Il riferimento normativo è la Legge n. 449/97, art. 8.



Si ricorda che i benefici fiscali sono rivolti sia ai soggetti disabili, sia ai familiari che li hanno fiscalmente a carico. Tuttavia, è bene precisare che si ha diritto all’agevolazione solo se il veicolo è utilizzato in modo esclusivo o prevalente a beneficio del disabile.

Per essere fiscalmente a carico di un familiare, la condizione da soddisfare è puramente reddituale, e non deve superare un reddito annuo di 2.840,51 euro, oppure di 4.000 euro per gli under 24.

QUALI VEICOLI POSSONO FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI?

Nella seguente tabella andiamo a elencare i veicoli per i quali le persone con disabilità possono ottenere le agevolazioni fiscali previste anche per quest’anno:

Tipologia di veicoli Caratteristiche Autovetture Destinati al trasporto di persone, max. 9 posti (conducente compreso) Autoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (a 4,5 t. se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o persone, max. 9 posti (conducente compreso) Autoveicoli specifici Veicoli finalizzati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, muniti in modo permanente di speciali attrezzature relative a questo scopo Autocaravan Veicoli con speciale carrozzeria e attrezzati in modo permanente per il trasporto e l’alloggio di max. 7 persone (conducente compreso) Motocarrozzette Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, max. 4 posti (conducente compreso) ed equipaggiati di idonea carrozzeria Motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni e muniti in modo permanente di speciali attrezzature relative a questo scopo.



Escluse dalle agevolazioni sono le cosiddette minicar, ovvero i quadricicli leggeri, i quali possono essere guidati senza patente.

Incluse nelle agevolazioni sono anche i veicoli ibridi, modelli composti da due motori (termico ed elettrico) che lavorano alternati o combinati in base alle esigenze di velocità e potenza.

I veicoli alimentati a benzina agevolabili sono quelli fino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata, mentre quelli alimentati a diesel devono avere una cilindrata non superiore a 2.800 centimetri cubici. Infine, per i veicoli elettrici, la potenza non deve risultare superiore a 150 kW.

DETRAZIONE IRPEF 19%

Abbiamo visto nella tabella delle agevolazioni auto 2023 per i disabili che figurano la detrazione Irpef al 19% e l’Iva agevolata al 4% da applicare alle spese di acquisto del veicolo.

La detrazione Irpef riguarda tutti i veicoli, usati e nuovi. La detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 18.075,99 € e può essere utilizzata per un solo veicolo nel corso di un quadriennio. Il beneficio si può riutilizzare entro 4 anni solo ed esclusivamente nel caso in cui il veicolo per il quale si è ottenuta l’agevolazione in origine venga destinato alla demolizione (e non esportato all’estero) e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. Passati i 4 anni, si può utilizzare il beneficio senza doversi necessariamente disfare del veicolo agevolato per primo.

L’agevolazione si perde se entro i primi 2 anni dall’acquisto il veicolo viene trasferito: in questo caso bisognerà versare la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella dovuta in presenza dei benefici fiscali.

L’agevolazione non si perde quando il trasferimento del veicolo originario è dovuto per mutamenti di necessità legati alla disabilità del soggetto, che è quindi portato all’acquisto di un nuovo veicolo dove fare nuovi e differenti adattamenti. Resta tuttavia ferma l’impossibilità di agevolare il nuovo veicolo, prima che siano trascorsi 4 anni.

Infine, la detrazione Irpef al 19% si applica anche alle spese di riparazione del veicolo, se effettuate entro i primi 4 anni dall’acquisto del mezzo: nell’elenco delle spese sono esclusi i costi di manutenzione ordinaria e di esercizio (carburante, assicurazione, etc.). Il tetto di spesa, anche per i costi di riparazioni, resta confermato a 18.075,99 euro.

IVA AGEVOLATA 4%

Generalmente, l’Iva applicata al costo di acquisto del mezzo è del 22%, ma per le persone disabili abbiamo visto che è prevista l’Iva agevolata al 4%, a condizione che vengano rispettati alcuni limiti di cilindrata o potenza, così come segue: