Immatricolazione dell'auto italiana ed estera 2022: come funziona, documenti e costi

Eventuali riduzioni e agevolazioni possono essere state applicate dalle città metropolitane: in questo caso, per avere un quadro più completo della situazione, è bene consultare il sito istituzionale di riferimento.

Di seguito il tariffario relativo al costo delle targhe dell'auto, variabile in base al tipo di veicolo:

Tipo targa Importo Targa prova prodotta dallo studio di consulenza 5,95 € Ciclomotori 13,20 € Macchina agricola e operatrici semoventi o targa prova 17,86 € Rimorchio 24,04 € Motoveicolo 21,63 € Targa ripetitrice veicoli trainati da autoveicoli 24,04 € Targa quadrata autoveicolo 40,23 € Rimorchi escursionisti esteri 18,78 € Ripetitrici escursionisti esteri 18,78 € Formato A per polizia locale 40,60 € Moto per polizia locale 21,63 € Ciclomotore per polizia locale 13,20 € Macchine agricole e operatrici trainate 18,78 € Autoveicoli escursionisti esteri 32,35 € Motocicli escursionisti esteri 17,86 € CD, CC, NU 17,86 € Aosta, Trento e Bolzano: targa motoveicolo 23,52 € Aosta, Trento e Bolzano; targa autoveicolo formato A 44,40 € Aosta, Trento e Bolzano: targa autoveicolo formato B 44,04 €

COME VERIFICARE L’IMMATRICOLAZIONE AUTO DA TARGA

È possibile conoscere l’anno di immatricolazione dal numero di targa. Come già saprete, la targa è il numero dell’immatricolazione del mezzo. Tramite la targa, che di fatto è un documento d’identità del veicolo, si può risalire a diverse informazioni, tra cui il nome dell’intestatario, le caratteristiche tecniche del veicolo, le scadenze di bollo auto e revisione, l’eventuale fermo amministrativo e, come detto, l’anno di immatricolazione.

Queste informazioni si possono ottenere richiedendo al Pubblico Registro Automobilistico una visura per targa. L’operazione non è gratuita e costa 6 €.

Un altro modo per controllare l’anno di immatricolazione è leggere il numero che c’è scritto sull’estremità destra della targa: dovrebbe esserci un numero che indica per l’appunto l’anno di immatricolazione (rappresentato dalle ultime due cifre, ad esempio 01). Tuttavia, questo non è sempre possibile perché non tutte le targhe presentano più questa informazione.

In alternativa, si può usare un tool online messo a disposizione dall’ACI o dall’Agenzia delle Entrate: inserendo il numero di targa è possibile conoscere alcuni dati, tra cui il pagamento del bollo auto e altre informazioni relative al veicolo, compreso l’anno di immatricolazione.

DOVE VEDERE L’ANNO DI IMMATRICOLAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Abbiamo detto che la targa è il numero di immatricolazione del veicolo: sulla carta di circolazione, questo dato è contrassegnato dalla lettera A.

Per conoscere l’anno di immatricolazione, invece, seguendo la legenda, bisogna consultare la lettere B.

IMMATRICOLAZIONE AUTO USATA: COME FUNZIONA

L’immatricolazione di un’auto usata è una procedura richiesta nel caso in cui intervengano precisi eventi, come lo smarrimento o il danneggiamento o il furto della targa. Si parla anche di reimmatricolazione, visto che è a tutti gli effetti un rinnovo dell’iscrizione al PRA.

Un altro evento che può richiedere la reimmatricolazione è un trasferimento di proprietà del veicolo, quindi l’acquisto di un’auto usata, per il quale serve il passaggio di proprietà e il cambiamento di targa, se venditore e acquirente provengono da due province diverse.

Anche in questo caso, della procedura se ne occupano l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e il Pubblico Registro Automobilistico. L’iter è lo stesso sopra descritto, così come le tempistiche (3 giorni lavorativi per ottenere la nuova targa). Entro 60 giorni, l’acquirente dovrà comunicare il trasferimento di proprietà.

IMMATRICOLAZIONE AUTO ESTERA 2022 IN ITALIA: TEMPISTICHE, COSTI E PROCEDURA

La procedura di immatricolazione è la stessa anche nell’eventualità in cui si acquisti un’auto estera. Infatti, anche in questo caso bisognerà presentare apposita documentazione presso la Motorizzazione Civile per l’immatricolazione e iscrivere il veicolo al PRA. L’iter è valido sia per le auto nuove, sia per le auto usate.

Questo è uno dei casi più comuni in cui si procede con le pratiche burocratiche in autonomia, anche se molti preferiscono assegnare questo compito alle agenzie di pratiche auto.

La procedura è obbligatoria e se non la si esegue si rischiano sanzioni pesanti. L’articolo 132 del Codice della Strada, infatti, recita quanto segue: “Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali […] sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di 1 anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia”. Qualora non si dovesse immatricolare il veicolo estero dopo l’anno, si andrebbe incontro al pagamento di una sanzione tra 711 e 2.848 €, oltre al sequestro amministrativo che sarà valido fino alla reimmatricolazione completata del veicolo stesso (o alla sua definitiva esportazione).

Non ci sono grandi differenze tra i costi indicati in un paragrafo precedente, ma andrà aggiunta la tassa regionale per il passaggio di proprietà, il cui costo, ovviamente, varia in base alla Regione di riferimento.

Anche in questo caso, come in quelli sopra riportati, è possibile presentare la documentazione all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e richiedere l’iscrizione al PRA in autonomia, oppure rivolgendosi allo Sportello Telematico dell’Automobilista. Tuttavia, se il Paese di provenienza dell’auto estera è fuori dall’Unione europea, si potrà procedere solo tramite la prima modalità, quindi presso la Motorizzazione Civile.

Tra i documenti da presentare, oltre a quelli già citati in precedenza, spuntano il Modello NP2D e la traduzione ufficiale (redatta da un traduttore consolare riconosciuto) della documentazione, nel caso in cui non siano presenti accordi bilaterali tra l’Italia e il Paese di provenienza dell’auto.

Se la richiesta si fa presso lo STA, allora bisognerà presentare il modello NP2C (se è richiesta l’iscrizione al PRA) o il NP2D (in presenza di un atto di vendita firmato dal venditore), più il modello TT2119 compilato e firmato dall’acquirente (scaricabile qui).

Fondamentale, in entrambi i casi, è anche la presenza del certificato di conformità.

Le tempistiche di una immatricolazione auto estera sono variabili e dipendono prevalentemente dal tempo che occorre agli uffici preposti per effettuare le opportune verifiche finalizzate a certificare l’idoneità del veicolo. Una volta completate le verifiche, i tempi per il completamento della procedura non sono difformi da quelli già citati, attestandosi sui 3 giorni lavorativi circa.

REIMMATRICOLAZIONE AUTO CON TARGA ORIGINALE

Grazie a un provvedimento varato dalla Legge di Bilancio 2021, è diventato possibile recuperare le targhe originali delle auto storiche e d’epoca. Sarà quindi possibile far sì che l’auto storica abbia la sua targa originale: cade il divieto di replica delle targhe dopo determinati eventi, come la radiazione dal PRA. Una buona notizia per i collezionisti e per i valori di mercato delle auto stesse.