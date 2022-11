Radio DAB: cos’è e come funziona

La Radio DAB è un sistema che consente di ascoltare la radio tramite il segnale del digitale terrestre. Ormai, si trova come dotazione di serie su tutte le vetture prodotte dal 2021 in poi. In questa guida spiegheremo cos’è la Radio DAB, quali sono le differenze con la Radio FM, le caratteristiche di Radio DAB+, come funziona e tutto quello che c’è da sapere su questa soluzione relativa all’intrattenimento multimediale in auto (e non solo).

COS’È LA RADIO DAB E COME FUNZIONA

Per capire cosa significa Radio DAB, bisogna rivelare cosa indica l’acronimo, che sta per Digital Audio Broadcasting, ovvero, tradotto letteralmente, “diffusione di audio digitale”. Si tratta quindi di uno standard comune che consente la diffusione dei programmi radiofonici tramite il digitale terrestre. Per l’invio del segnale bisogna avere in concessione le frequenze che vengono assegnate dall’Autorità nazionale ai consorzi autorizzati, che permettono di trasmettere servizi radio differenti nello stesso canale.

Storicamente, la radio DAB nasce nel 1987 nell’ambito della definizione del progetto Eureka-147, finalizzato a individuare uno standard comune per le trasmissioni digitali all’interno della Comunità Europea, ma i primi Paesi ad adottare questo standard sono stati Norvegia e Gran Bretagna, nel 1995. Nel 2007, infine, è stato inaugurato il DAB+ (o DAB Plus), che ha integrato il codec HE-AAC+ di Mpeg4, capace così di trasmettere anche immagini.

La Radio DAB assicura una qualità del suono maggiore e senza disturbi o interferenze rispetto al vecchio standard ed è in grado di trasmettere anche immagini relative all’oggetto della trasmissione radiofonica, servendosi del TPEG (Transport Protocol Experts Group), che si occupa di fornire tutte le informazioni relative al viaggio, in particolare relative al traffico, alle condizioni meteo o a eventuali emergenze.

A differenza della radio tradizionale, inoltre, con la DAB+ è facile individuare e sintonizzarsi sulla radio preferita, senza perdere tempo a cercarla, perché già si trova su un elenco di canali disponibili. Quando invece il segnale non è attivo, se il programma è trasmesso in simulcast, la radio effettua il passaggio in FM, mantenendo così costante la trasmissione del programma radiofonico.

Radio DAB e DAB+: riepilogo informativo

Dunque, riepilogando, le principali caratteristiche del segnale DAB+ sono le seguenti:

Suono : il suono è più limpido e chiaro, è privo di disturbi e interferenze, dettate prevalentemente dalla sovrapposizione di operatori radiofonici, e la qualità è complessivamente maggiore.

: il suono è più limpido e chiaro, è privo di disturbi e interferenze, dettate prevalentemente dalla sovrapposizione di operatori radiofonici, e la qualità è complessivamente maggiore. Immagini : il nuovo sistema DAB+ consente di associare al suono anche le immagini, servendosi del servizio TPEG, e fornendo visivamente informazioni relative a meteo, traffico ed eventuali situazioni di emergenza.

: il nuovo sistema DAB+ consente di associare al suono anche le immagini, servendosi del servizio TPEG, e fornendo visivamente informazioni relative a meteo, traffico ed eventuali situazioni di emergenza. Frequenze : mentre nella radio FM bisogna cercare manualmente la stazione radio preferita, perdendo parecchio tempo, nella DAB è facilmente selezionabile da una lista di canali già disponibile.

: mentre nella radio FM bisogna cercare manualmente la stazione radio preferita, perdendo parecchio tempo, nella DAB è facilmente selezionabile da una lista di canali già disponibile. Analogico: nel caso in cui si stesse ascoltando una trasmissione radiofonica e il segnale DAB dovesse sparire, se trasmessa in simulcast, l’ascolto passa allo standard analogico.



SWITCH-OFF VICINO?

Negli ultimi tempi siamo stati abituati a switch-off che hanno riguardato la trasmissione dei programmi televisivi tramite digitale terrestre. Per quanto riguarda la radio, però, in Italia, almeno per il momento, l’analogico non andrà in pensione. Il segnale è stato spento in Norvegia nel 2017 e sarà disattivato anche in altri Paesi, come la Danimarca, la Svizzera e il Regno Unito. Nel nostro Paese, tuttavia, al momento non si parla di spegnimento del segnale analogico.

DAB RADIO OBBLIGATORIA?

L’EECC (Codice delle Comunicazioni Europee) ha stabilito l’obbligo della radio DAB su tutte le vetture prodotte dal 21 dicembre 2020. In realtà, in molti Paesi europei, si è registrato un ritardo generalizzato nell’attuazione di questa direttiva, e tra questi Paesi spicca anche l’Italia, contro la quale la Commissione UE ha aperto una procedura di infrazione.

L’obiettivo della Comunità Europea è quello di garantire la massima e totale copertura su tutte le auto nuove omologate e immatricolate negli Stati membri il prima possibile.

AUTO VECCHIA, RADIO NUOVA: COME METTERE IL DAB?

Nel caso in cui disponessimo di una vecchia auto e non avessimo intenzione, né voglia, né possibilità di acquistarne una nuova, è possibile comunque cambiare l’impianto audio, convertendo così la radio classica in radio DAB. Per fare ciò, tuttavia, è necessario prima di tutto individuare quegli impianti con radio digitali atti alla ricezione del segnale DAB+. In alternativa, si può acquistare un apposito sintonizzatore DAB+, in modo da permettere l’ascolto della radio digitale da quella analogica. Resta tuttavia evidente che per la ricezione del segnale DAB+ bisogna disporre di apposite antenne, acquistabili online e installabili sul parabrezza.

VANTAGGI E SVANTAGGI

Se volessimo fare una lista dei vantaggi della radio DAB, inseriremmo senza dubbio i seguenti elementi:

Qualità del suono migliorata;

Ricerca stazioni semplificata;

Ottimizzazione dell’informazione con l’integrazione delle immagini;

Assenza di disturbi o interferenze (se c’è il segnale);

Passaggio diretto ad analogico (in mancanza di segnale).



Di contro, gli svantaggi, seppur pochi, sono dati certamente dalla copertura. Non tutte le zone di questo Paese sono coperte dal segnale DAB e la procedura di conversione dei ricevitori FM in ricevitori DAB+ può essere abbastanza lunga.

Un altro punto negativo è che, esattamente come il digitale terrestre in TV, in mancanza di segnale, non c’è copertura e il passaggio al segnale FM avviene solo se il programma radiofonico è trasmesso in simulcast.

QUALI SONO LE RADIO CHE TRASMETTONO IN DAB?

In Italia la copertura del segnale DAB Radio è garantita da 3 operatori nazionali e una serie di operatori locali che trasmettono in una zona delimitata. I tre operatori iniziali sono i seguenti:

Rai Way : Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, GR Parlamento, Isoradio, Radio Tutta Italiana, Radio Classica, Radio Techeté, Radio Live, Radio Kids, Radio 1 Sport, Radio 2 Indie;

: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, GR Parlamento, Isoradio, Radio Tutta Italiana, Radio Classica, Radio Techeté, Radio Live, Radio Kids, Radio 1 Sport, Radio 2 Indie; DAB Italia : Radio24, RDS, Radio Deejay, Radio Capital, M2O, Radio Radicale, Radio Radicale News, Radio Maria, Radio 105, KC1 Test, KC2 Test, KC3 Test;

: Radio24, RDS, Radio Deejay, Radio Capital, M2O, Radio Radicale, Radio Radicale News, Radio Maria, Radio 105, KC1 Test, KC2 Test, KC3 Test; EuroDAB Italia: RTL 102.5, RadioFreccia, Radio Montecarlo, Radio Subasio, Radio Subasio XL, Radio Italia, Radio Zeta, Radio Vaticana Italia, Virgin Radio, Radio Italia Trend, BBC World Service, inBlu Radio, Radio DAB Sportiva, Radio Libertà.



Di seguito, l’elenco dei consorzi di operatori locali Radio DAB, ripartito per Regione:

Trentino Alto Adige



Canale Consorzio Copertura Radio 10B/10D RAS Radiotelevisione Azienda Speciale Provincia Autonoma di Bolzano B5 Aktuell, Bayern 3, BR Klassik, Deutschlandradio Kultur, Hitradio ö3, Kiraka, 1, Radio Swiss Classic, Radio Swiss Pop, Rai Südtirol, RSI Rete Due, RTR 10A DBTAA (Digital Broadcasting Trentino Alto Adige Scarl) Trentino Radio Anaunia, Radio Digi-One, Radio Dolomiti, Radio Gamma, Radio Italia Anni 60, Radio NBC, Radio Primiero, RTT La Radio, Radio Tirol, Südtirol 1, Trentino InBlu 10C DAB Media Provincia Autonoma di Bolzano Radio 2000, Radio Gherdëina Dolomites, Radio Grüne Welle, Radio Holiday, Radio Tirol, Südtirol 1, Radio Vinschgau, Die Antenne, ERF Südtirol, Radio Edelweiss, Radio Maria Südtirol, Radio Sacra Famiglia, Stadt Radio Meran 12D Digiloc Trento e dintorni Radio StudioPiù, Radio Valbelluna, Stella, Radio Number One, RadioVivaFM, Radio Birikina, Deltarete 5, RadioSound, Radio Mater



Lombardia



Canale Consorzio Copertura Radio 7A Lombardia DAB Milano e dintorni Radio 2.0, Radio 51 Hit, Radio 60-70-80, Radio Like, Radio Marconi 2, Radio Mater, Radio Popolare, Radio Semrpeviva, Lattemiele Emilia Romagna, Radio Birikina, Radio Bruno, Radio City, Radio Company, Radio Marilù, Radio Pico, Radio Pico Classic, Radio Reggio, Radio Sound, Radio Stella News, Stereo Radio 7B Radio Digitale Lombardia Milano e dintorni Radio 51, Radio Lombardia, Radio Marconi, Radio Missione Francescana, Radio Nuova Studio Più, Radio Pianeta, Radio Punto, Radio Vera, Radio Viva FM Bergamo, Radiorizzonti, Radio 80, Radio Bella & Monella, Radio Bruno Nord, Radio Gamma, Radio Mantova, Radio Modena 90, Radio Piterpan, Radio Sorriso, Radio Universal, Radio Wow 3 7C MediaDAB Milano e dintorni Radio Caffè, Stereo Città, Radio K55, Giornale Radio, GR Ultima Ora, Radio Juke Box, Gamma Radio, Radio Reporter, RTR 99, Gold Pavia, MiamiVice, Radio Energy+, Radio System, PlayTag, Radio Millennium, Radio Sound 24, Radio Cusano Campus, Radio Radio, Azzurra FM, RVS, Hot Block Radio, Radiopocket, Radio Cafè, Rete Kappa 9D SpaceDAB Milano, Brescia e dintorni Byoblu, FunkyCornerRadio, Delta, Radio Sportiva, Birikina, Radio News 24, Classica, Test72CU, Love FM, Antenne 70-80, RTR 99, LifeGate, Stereocittà, Radio Rock, PlayTag, Radio System, Radio Panda, Kristall Radio, Radio 70-80.it, Radio Urban 7D CR DAB Lombardia Brescia e dintorni Dimensione Suono Soft, Lattemiele Lombardia, Radio Sportiva, Otto FM, Tempo Radio, RCS Radio, Radio Number One, One Dance, Radio Onda d’Urto, Radio Millenote, Radio Bergamo, Discoradio, Radio Alta, Radio Brescia 7, Radio Classica Brescia, Love FM, Radio Italia Anni 60, Giornale Radio, CiaoComo Radio Milano, Bergamo e dintorni Radio Cantù, Giornale Radio, Dimensione Suono Soft, Radio Margherita, Radio Sportiva, Otto FM DAB, Radio Alta, Radio Number 1, Radio Nostalgia, One Dance, Radio Millenote, Love FM, Discoradio, Lattemiele Lombardia, Radio Onda d’Urto, Radio classica Bresciana, Radio Brescia 7, Radio Italia Anni 60, CiaoComo Radio, RadioRCS DAB, Tempo Radio, Radio PoPizz (solo Milano)



Piemonte



Canale Consorzio Copertura Radio 12D Radiofonia Locale Digitale Torino Torino e dintorni Amica Radio Piemonte Sound 2, Hot Block, Radio Alba, Radio Beckwith Angelica, Radio Birikina DAB, Radio Bruno, Radio Canelli Monferrato, Radio City, Radio City, Radio Frejus, Radio Mater, Radio Piemonte, Radio Vallebelbo, RadioViva FM, TRS Radio 10D CRDAB Torino – Cuneo Torino, Cuneo e dintorni Radio Sportiva, Radio GPR, Radio Nostalgia, Dimensione Suono Soft, Radio Zeta, Radio One Dance, Radio Italia Anni 60, Radio Jukebox, Radio Alfa, Radio News 24, Radio Number One, Radio Energy, Discoradio, Radio Studio+, Radio Cafè, Radio 4 You, Stereo Città, Radio Blackout, Hot Block Radio, Radio Studio Aperto 10C MediaDAB Torino, Cuneo e dintorni Funky Corner Radio, Radio Ricordi DAB, Radio Energy, Radio Medjugorje Italia, Radio Evangelo Piemonte, PlayTag, TOradio, TOradio Classic, Radio Jukebox, Radio Alfa, Giornale Radio, Radio K55, GR Ultima Ora, Radio Evangelo Torino, Radio Revolution, Radio Rock, Radio Cuore, Radio News 24, Radio Classica DAB, Vida Network, Radio Byoblu



Emilia Romagna



Canale Consorzio Copertura Radio 10C Emilia Romagna DAB Bologna, Reggio Emilia e dintorni Radio Gamma, LatteMiele, Punto Radio, Radio Città del Capo, Radio Studio Delta, Radio Icaro, Radio International, Radio Italia 60, Radio Modena 90, Radio Nettuno Bologna Uno, Radio Pico, Radio Pico Classic, Radio Reggio, Radio Sportiva, Radio Stella 12D CRDAB Modena, Reggio Emilia e dintorni Radio Number One, One Dance, Radio Cafè, Stereocittà, Radio Venere



Toscana



Canale Consorzio Copertura Radio 11C Radio Digitale Toscana Firenze, Arezzo, Siena e dintorni Radio Toscana, inBlu Radio, Radio Fly, Radio Diffusione Pistoia, Mia Radio, Radio Siena TV, Radio Sportiva, Radio Firenze, Nova Radio, Controradio, Antenna Radio Esse, Radio Rosa, Radio Zeta 11D CRDAB Toscana Firenze, Siena e dintorni Dimensione Suono Roma, Dimensione Suono Soft, MC2, Radio Mater, Radio Nostalgia, Radio Stop, Radio Zeta, RMC Sport, Rete Toscana Classica 10B MediaDAB Firenze, Pistoia, Prato e dintorni Revolution, RTR 99 DAB, Radio Rock, Studio Più, Radio 60/70/80, Love FM, Ritmo80, Radio Cuore, Radio Fantastica, System, Energy, Radio Classica, Radio Byoblu, TheCoast.FM 11B Toscana DAB Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena Lady Radio, Radio Mitology, Radio Etruria, RDF 102.7, RadioStella, Radio Sei Sei Vintage, Radio Voce della Speranza, Radio Effe, Radio Bruno, RadioLady, Radio Sieve, Radio Studio Delta



Umbria



Canale Consorzio Copertura Radio 10A Umbria DAB Perugia e provincia Radio Onda Libera, Radio Energy, Radio Tiferno 1, Errevutì, Hit FM, Radio Gente Umbra, Umbria Radio, Radio Tna, Radio Orte, Dimensione Suono Roma, Extreme Sound, Radio Italia 5, Radio Linea, Radio Delta, Ram Power, RGM, Radio Leo 12D CRDAB Perugia e provincia Canale Italia, Radio Subasio, Radio Dimensione Suono Soft, Hot Block Radio, Radio Tadino, Radio RCCInBlu, Radio Caffè, Radio Rock, Radio Mater, Discoradio, Radio Fontel, Radio Sportiva, Radio Margherita, Radio Globo 10C Radiofonia Locale Digitale Umbria Terni, Perugia e provincia Dot Radio, Max Radio Classic, Radio 80 DAB; Radio Blu, Radio Bella & Monella DAB, Radio Birikina, Radio Bruno, Radio Galileo, Radio Piterpan, Radio Studio Delta, Radio K55, Simply Radio 10D TRL Media Terni Radio Leo, Radio Hit FM, Radio Stand By, Radio Easy & Italy, Radio Yes, Radio Tua, Stereocittà, Radio Cafè



Lazio



Canale Consorzio Copertura Radio 10D CRDAB Roma Radio Radio, Radio Subasio, Radio Suby, Radio Subasio+, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Dimensione Suono Roma, Radio Dimensione Suono Due, Ram Power, Teleradiostereo, Teleradio2, Radio Montecarlo 2, Radio Studio 93 10C Emme DAB Roma Radio Calima, Radio Antenna Music, Centro Suono Sport, Radio Studio 2, Radio Centro Suono, Radio Manà Manà, Retesport, Radio Stand By, Radio 4, New Sound Level, Radio Rock, Radio Dolce Musica, Radio Città Futura, Radio Mambo, Urban Radio, Saba Sound 9D Emme DAB Latina New Sound Level, Radio Mambo, Radio Rock 106.6, Core de Roma, Miami Vice Radio, Radio Yes, L’Aradio Città Uno, Radio Calima, Urban Radio, Channel 24, Radio 4, Radio Antenna Musica, Radio Manà Manà, Radio Stand By, Easy & Italy, Radiosei, Radio Città Futura, Retesport, Radio Dolce Musica, Radio Show Italia, Centro Suono 101.3, Centro Suono Sport, Radio Studio 2 Frosinone Radio Calima (test), L’Aradio Città Uno (test), Radio Manà Manà, Retesport, Radio Stand By, Radio 4, New Sound Level, Radio Rock, Radio Dolce Musica, Easy & Italy, Radio Città Futura, Radio Antenna Musica, Radio Mambo, Centro Suono 101.3, Centro Suono Sport, Radio Studio 2, Core de Roma, Radio Yes, Miami Vice Radio, Radio Show Italia, Urban Radio (test), Radiosei (test) 10A SpaceDAB Roma Radio Pop e Rock, Radio System, RVS, Canale Test, LifeGate, Radio Radio, Radio Cassino Stereo, Extra Radio, Aelle, Radio Noise, Radio Città, Voxson Radio, SImply, Simply Italia, Radio SS Trinità, Radio Latina, Radio Luna, Radio Spazio Blu, Radio Studio Più, Radio Sportiva, Radio Blue Point 10B MediaDAB Roma Radio Olgiata, Radio Gamma, Radio K55, Radio Aelle, RC Top 100, Voxson, RTR 99, Radio Energy, Extra Radio, Radio Civita, 906 Network, PlayTag, Funky Corner Radio, GR Ultima Ora, Cusano TV, Radio Caffè, StereoCittà, Giornale Radio, Radio News 24, Radio Medjugorje Italia, Birikina DAB, Radio Bruno DAB, Radio Revolution, Radio Classica DAB, Love FM, Byoblu, RID 96.8 7B Radio Vaticana Vaticano, Castel Gandolfo e Santa Maria di Galeria RV European Service, Radio Vaticana Italia, RV European Service +, Radio Vaticana Italia +



Campania



Canale Consorzio Copertura Radio 10D CRDAB Napoli, Salerno e dintorni Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Ibiza, Radio Napoli, Radio Norba, Radio Kemonia, Radio Kiss Kiss Latina, Radio Antenna Uno, Radio Antenna 2, Radio Yacht Club Capri, Radio Alfa, Radio Base, Radio Fontel, Radio Kolbe, Radio Mi Vida, Radio Più, Radio Buon Consiglio, Radio International, RMA Altri Suoni!, TheCoast FM 10B Digitale Napoli-Caserta Napoli e dintorni Radio Caserta Nuova, NewRadioNetwork, Quinta Rete, Radio Carpine, Radio CRC, Radio Marte, Radio Marte 2, Radio Nuova Vomero, Radio Orion, Radio P. Zero, RCS Network, Radio Azzurra 7C MediaDAB Salerno e dintorni Radio Alfa, JukeBox, RMA Altri Suoni!, Chic FM, Stereo 5 Plus, Radio Base, Novea Radio, Radio Evangelo, TheCoast.Fm-sa, Radio Yes, Radio News, Giornale Radio, Radio Agropoli, PlayTag, Radio System, Radio K55, Medjugorje Italia, MCR, Radio News 24, RRC Campania Napoli e dintorni JukeBox, RCB Benevento, RMA Altri Suoni!, Chic.FM, Stereo5 Plus, Radio Evangelo, Radio K55, TheCoast.Fm-ay, Radio Yes, Radio News, Giornale Radio, PlayTag, Radio System, Radio RSC, Radio News 24 12D MediaDAB Napoli, Avellino e dintorni Chic.Fm, Stereo5 Plus, Radio Base, B Italia, JukeBox, TheCoast.fm, Radio Evangelo, Giornale Radio, Radio Yes, PlayTag, Radio K55, Radio News, Radio News 24, Radio System, RRC Campania, Radio In Somma, Revolution, On the Road 10A CREADAB Avellino, Benevento e Salerno Primaradio Digital, Radio Capri, Radio Kemonia, Radio MiVida, Radio Amore, Radio Amore Napoli, Radio Caos Italia, Radio Buenos Aires, ARC Rete 101, Studio 54, Radio Prima Rete, FM Music, One FM, Cuba Station, MPA Palomonte, Radio TRC Napoli, Caserta e basso Lazio Radio Antenna Campania, Divina FM, Novea Radio, Digital Primaradio, Prima Rete, Radio Base, Radio FM Music, Radio MB International, Telesia FM



Puglia



Canale Consorzio Copertura Radio 12D CRDAB Bari, Foggia e dintorni Radio Norba, Radio Norba Joy, Radio Norba Battiti, Radio Norba Amore, Radio Norba Music, Radio Norba Italiana, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Antenna 1, Radio Master, Radio Margherita, Radio Italia Anni 60, Radio Manbassa 7B MediaDAB Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto e dintorni RTR 99 DAB; Byoblu, Radio Norba, Radio Norba Music, Radio Norba Italiana, Radio Norba Amore, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy, Radio Nice, Radio Sportiva, Radio Studio Più, Radio Rama, Radio Salento, Radio Cusano Campus, Giornale Radio, Radio Leon, LifeGate Radio, Radio System, Radio Hybrid, Canale Test 7B SpaceDAB Bari e dintorni Radio Norba, Radio Norba Music, Radio Norba Italiana, Radio Norba Amore, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy, Giornale Radio, Radio Bari, Radio Rama, Radio Tour, Life Gate, Byoblu, Radio Leon, Radio Logos, Radio Hybrid, Radio Studio Più, Radio Cusano Campus, Radio System, Radio Sportiva, Canale Test



Calabria



Canale Consorzio Copertura Radio 10A ADN DAB Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria Radio News 24, Radio Juke Box, Radio Italianissima, Radio Ricordi, Radio Enne Lamezia, Play Radio, Radio News Italy, Radio Energy, Radio Italia News 24, Radio Juke Box Compilation, Radio RLB, Giornale Radio



Sicilia



Canale Consorzio Copertura Radio 10C DAB Sicilia Catania Radio Antenna Uno, Bella Radio, Radio Evangelo Buon Seme Acireale, Radio Evangelo Buon Seme Giarre, Radio Etna Espresso, Radio Studio Centrale, Radio City, Radio Flash, Radio Touring, Radio Taormina, Radio TRC, Radio Studio 90 Italia 10D ADN DAB Catania Radio Jukebox, Radio News, Radio News 24, Italia News 24, Radio Ricordi, Radio Italianissima, Radio Italia Anni 60, Giornale Radio, Radio Milano International, Radio Revolution 935



Sardegna