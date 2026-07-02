L'invenzione dell’ABS: quel clamoroso primato italiano, poi ceduto alla Bosch

ELEMENTO VITALE

Oggi lo diamo totalmente per scontato. Saliamo in automobile, giriamo la chiave (o premiamo il tasto Start), partiamo e, in caso di pericolo, schiacciamo a fondo il pedale del freno sull'asfalto bagnato o viscido. La vettura si arresta in pochi metri e, soprattutto, ci permette di sterzare per evitare l'ostacolo senza perdere aderenza.

L’ABS (Anti-lock Braking System) è senza ombra di dubbio uno dei dispositivi di sicurezza attiva più importanti della storia dell’automobile, un vero e proprio salvavita elettronico che negli ultimi decenni ha evitato milioni di potenziali incidenti stradali. Se provate a chiedere a un appassionato a chi vada attribuito questo enorme merito tecnologico, la risposta sarà quasi unanime: alla tedesca Bosch. Ed è una verità corretta, ma solo a metà.

Perché il vero cuore di quel sistema, la sua primissima applicazione moderna e perfettamente funzionante, è nata in Italia, a Torino, per l'intuizione di un ingegnere geniale e troppo spesso dimenticato: Mario Palazzetti.

L'INTUIZIONE DI "MR. ABS"

Dobbiamo fare un salto all'indietro nel tempo fino al 1971. Nei laboratori sperimentali della Fiat (una struttura d'eccellenza che da lì a cinque anni sarebbe confluita ufficialmente nel neonato e celebre Centro Ricerche Fiat di Orbassano) lavora un progettista eclettico, instancabile e dalla mente brillantissima. Si chiama Mario Palazzetti e nella sua lunga carriera firmerà più di 80 brevetti rivoluzionari (tra cui il celebre TOTEM, il Total Energy Module, ovvero il primo esempio di micro-cogenerazione energetica al mondo).

In quel periodo all'inizio degli anni '70, Palazzetti si concentra su un problema pressante che affligge la dinamica del veicolo: la perdita di controllo direzionale delle ruote durante le frenate d'emergenza. Quando i freni stringono troppo i dischi, i pneumatici si bloccano, rendendo l'auto incontrollabile.

Palazzetti capisce che serve un "cervello" capace di dialogare con l'impianto idraulico, leggendo istante per istante la velocità di rotazione delle singole ruote per allentare istantaneamente la pressione sui freni un attimo prima che avvenga il bloccaggio definitivo. Concepisce così un dispositivo inedito e lo battezza Antiskid (anti-slittamento).

I prototipi testati su strada stupiscono i tecnici: il sistema risponde con precisione e garantisce la stabilità della vettura anche sul ghiaccio. Oltremanica e oltreoceano, gli ingegneri stranieri iniziano a chiamare rispettosamente il progettista italiano con un soprannome emblematico: "Mr. ABS".

LA MIOPIA INDUSTRIALE E L'OCCASIONE SPRECATA

Nelle foto di questa pagina il primo sistema ABS messo a punto dalla Bosch nel 1978.

L'Antiskid è pronto, è sicuro, funziona benissimo ed è interamente italiano. Ma allora perché non lo abbiamo visto debuttare su una Fiat 127, su una 128 o sulle ammiraglie torinesi dell'epoca? La risposta risiede purtroppo nella miopia strategica che ha caratterizzato diverse scelte dei vertici industriali italiani in quel delicato periodo storico.

La dirigenza della Fiat giudica l'invenzione di Palazzetti troppo complessa e, soprattutto, troppo costosa da industrializzare su larga scala per dei modelli di massa. All'epoca, la sicurezza stradale non è ancora percepita dai clienti come un valore aggiunto per il quale valga la pena pagare un forte sovrapprezzo sul listino.

Così, anziché investire sullo sviluppo e blindare un'esclusiva mondiale, la Fiat prende una decisione commerciale che oggi definiremmo clamorosa: decide di vendere l’intero pacchetto di brevetti alla Bosch.

IL TRIONFO FINALE FIRMATO BOSCH

I tecnici tedeschi intuiscono immediatamente il potenziale colossale dell'invenzione italiana. Acquistati i brevetti dell'Antiskid, Bosch si mette al lavoro per perfezionarlo a fondo, sfruttando la rapidissima evoluzione della propria industria microelettronica e digitalizzando i comandi originari.

Nel 1978, la Casa di Stoccarda presenta la versione definitiva dell'ABS, facendolo debuttare come optional di lusso sulla Mercedes Classe S (W116) e, poco dopo, sulla BMW Serie 7. Il resto è storia recente: l’ABS diventa uno standard mondiale irrinunciabile e un obbligo di legge per tutte le auto nuove vendute in Europa a partire dal 2004.

A noi automobilisti del presente resta l’orgoglio di un primato tecnico straordinario concepito dal genio di Mario Palazzetti, unito all'amaro rimpianto per una rivoluzione nata all'ombra della Mole ma monetizzata e sviluppata interamente altrove.

ABS dell'auto: come funziona il sistema