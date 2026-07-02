Home
»
Da sapere
»
Storie di auto
DA SAPERE

L'invenzione dell’ABS: quel clamoroso primato italiano, poi ceduto alla Bosch

Storie di auto
di Redazione online
Pubblicato 02 luglio 2026

Nel 1971 l’ing. Palazzetti ideava, nei laboratori della Fiat, l'Antiskid, il primo sistema antibloccaggio per le ruote in frenata poi ceduto alla Bosch.

mercedes abs 1978 2

ELEMENTO VITALE

Oggi lo diamo totalmente per scontato. Saliamo in automobile, giriamo la chiave (o premiamo il tasto Start), partiamo e, in caso di pericolo, schiacciamo a fondo il pedale del freno sull'asfalto bagnato o viscido. La vettura si arresta in pochi metri e, soprattutto, ci permette di sterzare per evitare l'ostacolo senza perdere aderenza.

L’ABS (Anti-lock Braking System) è senza ombra di dubbio uno dei dispositivi di sicurezza attiva più importanti della storia dell’automobile, un vero e proprio salvavita elettronico che negli ultimi decenni ha evitato milioni di potenziali incidenti stradali. Se provate a chiedere a un appassionato a chi vada attribuito questo enorme merito tecnologico, la risposta sarà quasi unanime: alla tedesca Bosch. Ed è una verità corretta, ma solo a metà.

Perché il vero cuore di quel sistema, la sua primissima applicazione moderna e perfettamente funzionante, è nata in Italia, a Torino, per l'intuizione di un ingegnere geniale e troppo spesso dimenticato: Mario Palazzetti.

mercedes abs 1978 4

L'INTUIZIONE DI "MR. ABS"

Dobbiamo fare un salto all'indietro nel tempo fino al 1971. Nei laboratori sperimentali della Fiat (una struttura d'eccellenza che da lì a cinque anni sarebbe confluita ufficialmente nel neonato e celebre Centro Ricerche Fiat di Orbassano) lavora un progettista eclettico, instancabile e dalla mente brillantissima. Si chiama Mario Palazzetti e nella sua lunga carriera firmerà più di 80 brevetti rivoluzionari (tra cui il celebre TOTEM, il Total Energy Module, ovvero il primo esempio di micro-cogenerazione energetica al mondo).

In quel periodo all'inizio degli anni '70, Palazzetti si concentra su un problema pressante che affligge la dinamica del veicolo: la perdita di controllo direzionale delle ruote durante le frenate d'emergenza. Quando i freni stringono troppo i dischi, i pneumatici si bloccano, rendendo l'auto incontrollabile.

Palazzetti capisce che serve un "cervello" capace di dialogare con l'impianto idraulico, leggendo istante per istante la velocità di rotazione delle singole ruote per allentare istantaneamente la pressione sui freni un attimo prima che avvenga il bloccaggio definitivo. Concepisce così un dispositivo inedito e lo battezza Antiskid (anti-slittamento).

I prototipi testati su strada stupiscono i tecnici: il sistema risponde con precisione e garantisce la stabilità della vettura anche sul ghiaccio. Oltremanica e oltreoceano, gli ingegneri stranieri iniziano a chiamare rispettosamente il progettista italiano con un soprannome emblematico: "Mr. ABS".

mercedes abs 1978 1

Nelle foto di questa pagina il primo sistema ABS messo a punto dalla Bosch nel 1978.

LA MIOPIA INDUSTRIALE E L'OCCASIONE SPRECATA

L'Antiskid è pronto, è sicuro, funziona benissimo ed è interamente italiano. Ma allora perché non lo abbiamo visto debuttare su una Fiat 127, su una 128 o sulle ammiraglie torinesi dell'epoca? La risposta risiede purtroppo nella miopia strategica che ha caratterizzato diverse scelte dei vertici industriali italiani in quel delicato periodo storico.

La dirigenza della Fiat giudica l'invenzione di Palazzetti troppo complessa e, soprattutto, troppo costosa da industrializzare su larga scala per dei modelli di massa. All'epoca, la sicurezza stradale non è ancora percepita dai clienti come un valore aggiunto per il quale valga la pena pagare un forte sovrapprezzo sul listino.

Così, anziché investire sullo sviluppo e blindare un'esclusiva mondiale, la Fiat prende una decisione commerciale che oggi definiremmo clamorosa: decide di vendere l’intero pacchetto di brevetti alla Bosch.

mercedes abs 1978 3

IL TRIONFO FINALE FIRMATO BOSCH

I tecnici tedeschi intuiscono immediatamente il potenziale colossale dell'invenzione italiana. Acquistati i brevetti dell'Antiskid, Bosch si mette al lavoro per perfezionarlo a fondo, sfruttando la rapidissima evoluzione della propria industria microelettronica e digitalizzando i comandi originari.

Nel 1978, la Casa di Stoccarda presenta la versione definitiva dell'ABS, facendolo debuttare come optional di lusso sulla Mercedes Classe S (W116) e, poco dopo, sulla BMW Serie 7. Il resto è storia recente: l’ABS diventa uno standard mondiale irrinunciabile e un obbligo di legge per tutte le auto nuove vendute in Europa a partire dal 2004.

A noi automobilisti del presente resta l’orgoglio di un primato tecnico straordinario concepito dal genio di Mario Palazzetti, unito all'amaro rimpianto per una rivoluzione nata all'ombra della Mole ma monetizzata e sviluppata interamente altrove.

ABS dell'auto: come funziona il sistema



Aggiungi un commento
Ritratto di MXcinquista
MXcinquista
2 luglio 2026 - 14:44
2
Curioso, ricordavo una storia analoga per quanto riguarda il sistema Common Rail sulle vetture diesel, non sapevo ci fossimo mangiati pure l'ABS; così si conferma che l'assenza di lungimiranza ha sempre fatto parte del DNA della dirigenza di FIAT
Ritratto di forfElt
forfElt
2 luglio 2026 - 14:49
Da non dimenticare la Panda Elettra, già negli anni '90...
Ritratto di MXcinquista
MXcinquista
2 luglio 2026 - 14:55
2
A dire il vero il primato dell'auto elettrica spetta a Porsche, anche se si parla più di una carrozza con un motore elettrico che non di un'automobile come la concepiamo oggi
Ritratto di shpartalloj harabela
shpartalloj harabela
2 luglio 2026 - 14:47
1
in italia abbiamo inventato anche il tiramisù ma restiamo umili
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
2 luglio 2026 - 15:25
Ma vuoi mettere poi lo spritz? Ma sai quante vita ha salvato e continua a salvare insieme al Prosecco? Per non parlare dell'invenzione della Mafia.....
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
2 luglio 2026 - 14:51
13
Peccato
Ritratto di AZ
AZ
2 luglio 2026 - 15:18
I proprietari della vecchia Fiat sono quelli che hanno più volte salvato la casa automobilistica torinese impegnando con grande coraggio finanziamenti pubblici?
Ritratto di zottto
zottto
2 luglio 2026 - 15:20
Sinceramente ho un po' di nostalgia per quelle lunghe impronte nere sull'asfalto. Ed era bello anche il rumore.

VIDEO IN EVIDENZA

LISTINO DEL NUOVO
5369 auto da configurare
listino
Le ultime entrate
  • Subaru Uncharted
    Subaru Uncharted
    da € 39.900 a € 48.900
  • Kia Seltos
    Kia Seltos
    da € 31.500 a € 43.000
  • Lotus Eletre X
    Lotus Eletre X
    da € 99.900 a € 132.700
  • Maserati GranCabrio Folgore
    Maserati GranCabrio Folgore
    da € 171.600 a € 171.600
  • Maserati GranCabrio
    Maserati GranCabrio
    da € 174.100 a € 213.800
VAI AL LISTINO DEL NUOVO

PROVATE PER VOI

VEDI TUTTE LE PROVATE PER VOI

I PRIMI CONTATTI

  • Fiat Topolino 5,4 kWh
    € 12.550
    È pratica in città e col tetto apribile fa meno caldo. - Vai al primo contatto
    È pratica in città e col tetto apribile fa meno caldo.
    Si muove agile nel traffico, piccola com’è, parcheggia dove le auto non possono e ha un abitacolo ampio. C'è il tetto apribile, ma mancano l’aria condizionata e anche il servofreno.
  • Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid 110 CV Summit
    € 31.700
    Comoda come prima, ma più curata - Vai al primo contatto
    Comoda come prima, ma più curata
    La Jeep Avenger è stata ritoccata fuori, mentre dentro è stata migliorata nella qualità. Si conferma comoda, ampia nonostante sia compatta, e con comandi riusciti. Non convincono invece la praticità e il climatizzatore.
  • Fiat 500C 1.0 Hybrid Dolcevita
    € 25.200
    Senza tetto, diverte di più ma non corre - Vai al primo contatto
    Senza tetto, diverte di più ma non corre
    Anche per la Fiat 500 ibrida arriva la versione Cabrio col tetto in tela apribile. Regala la piacevolezza della guida col vento fra i capelli, senza troppi vortici nell’abitacolo. Il “1000” da 65 CV è pronto ma non ha un gran “allungo”.
VEDI TUTTI I PRIMI CONTATTI