Auto bollente sotto il sole? Il trucco della scienziata per rinfrescarla in pochi secondi (senza usare il clima)

IL PROBLEMA DELL'EFFETTO SERRA

Con l'arrivo delle ondate di calore, lasciare l'auto parcheggiata all’aperto trasforma rapidamente l'abitacolo in un forno. Secondo i dati scientifici, quando la temperatura esterna è di circa 30 °C, l'interno del veicolo può toccare i 50 °C in soli 30 minuti. Questo accade a causa dell'effetto serra: la luce solare attraversa i cristalli, riscalda le superfici interne e il calore rimane intrappolato, non riuscendo a uscire facilmente. Oltre al disagio per il conducente, queste temperature estreme possono rendere pericolosi oggetti comuni lasciati a bordo, che rischiano di deteriorarsi o, in casi limite, di incendiarsi.

PERCHÉ NON BASTA IL CONDIZIONATORE?

Molti automobilisti, appena saliti in auto, azionano al massimo l’aria condizionata. Tuttavia, questo metodo richiede diversi minuti per essere efficace e incide pesantemente sui costi di gestione. Inoltre l’uso intensivo del climatizzatore può aumentare il consumo di carburante dall’8% al 10%, pari a circa 0,2-0,4 litri l'ora. Esiste però una soluzione più rapida e gratuita proposta da Hannah Fry, scienziata, presentatrice della BBC e docente con un dottorato di ricerca in dinamica dei fluidi.

IL METODO DEI "POCHI SECONDI"

Il sistema suggerito dalla Fry non richiede tecnologia, ma solo un uso strategico delle portiere. Ecco i passaggi:

Si abbassa completamente il finestrino posteriore dal lato opposto a quello del guidatore.

Ci si posiziona alla portiera del conducente e la si apre e chiude rapidamente per due o tre volte.



Questo movimento, che può apparire insolito a chi osserva dall'esterno, permette di rendere l'abitacolo "piacevolmente temperato" quasi istantaneamente.

LA SCIENZA DIETRO IL TRUCCO: IL "BULK FLOW"

Il segreto di questo metodo risiede nel principio fisico della dinamica dei fluidi (lo studio di come scorrono liquidi e gas). Hannah Fry spiega che la portiera, muovendosi velocemente verso l'esterno, agisce come un grande pistone che "spazza via" l'aria circostante, creando un'area di bassa pressione all'interno della zona anteriore dell’auto.

Questa differenza di pressione genera quello che in fisica viene definito "bulk flow" (flusso di massa): l'aria calda e stagnante viene letteralmente risucchiata fuori dalla vettura. Contemporaneamente, poiché il finestrino posteriore opposto è aperto, l'aria esterna (che, per quanto calda, è molto più fresca dei 50 °C interni) viene richiamata dentro per colmare il vuoto di pressione, creando un ricircolo totale e immediato che abbassa drasticamente la temperatura prima ancora di avviare il motore.