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Auto bollente sotto il sole? Il trucco della scienziata per rinfrescarla in pochi secondi (senza usare il clima)

Vivere con l'auto
di Redazione online
Pubblicato 18 luglio 2026

Usando la dinamica dei fluidi si può espellere il calore immediatamente. Prova anche tu.

climatizzatore auto aria condizionata caldo

IL PROBLEMA DELL'EFFETTO SERRA

Con l'arrivo delle ondate di calore, lasciare l'auto parcheggiata all’aperto trasforma rapidamente l'abitacolo in un forno. Secondo i dati scientifici, quando la temperatura esterna è di circa 30 °C, l'interno del veicolo può toccare i 50 °C in soli 30 minuti. Questo accade a causa dell'effetto serra: la luce solare attraversa i cristalli, riscalda le superfici interne e il calore rimane intrappolato, non riuscendo a uscire facilmente. Oltre al disagio per il conducente, queste temperature estreme possono rendere pericolosi oggetti comuni lasciati a bordo, che rischiano di deteriorarsi o, in casi limite, di incendiarsi.

PERCHÉ NON BASTA IL CONDIZIONATORE?

Molti automobilisti, appena saliti in auto, azionano al massimo l’aria condizionata. Tuttavia, questo metodo richiede diversi minuti per essere efficace e incide pesantemente sui costi di gestione. Inoltre l’uso intensivo del climatizzatore può aumentare il consumo di carburante dall’8% al 10%, pari a circa 0,2-0,4 litri l'ora. Esiste però una soluzione più rapida e gratuita proposta da Hannah Fry, scienziata, presentatrice della BBC e docente con un dottorato di ricerca in dinamica dei fluidi.

IL METODO DEI "POCHI SECONDI"

Il sistema suggerito dalla Fry non richiede tecnologia, ma solo un uso strategico delle portiere. Ecco i passaggi:

  1. Si abbassa completamente il finestrino posteriore dal lato opposto a quello del guidatore.
     
  2. Ci si posiziona alla portiera del conducente e la si apre e chiude rapidamente per due o tre volte.


Questo movimento, che può apparire insolito a chi osserva dall'esterno, permette di rendere l'abitacolo "piacevolmente temperato" quasi istantaneamente.

LA SCIENZA DIETRO IL TRUCCO: IL "BULK FLOW"

Il segreto di questo metodo risiede nel principio fisico della dinamica dei fluidi (lo studio di come scorrono liquidi e gas). Hannah Fry spiega che la portiera, muovendosi velocemente verso l'esterno, agisce come un grande pistone che "spazza via" l'aria circostante, creando un'area di bassa pressione all'interno della zona anteriore dell’auto.

Questa differenza di pressione genera quello che in fisica viene definito "bulk flow" (flusso di massa): l'aria calda e stagnante viene letteralmente risucchiata fuori dalla vettura. Contemporaneamente, poiché il finestrino posteriore opposto è aperto, l'aria esterna (che, per quanto calda, è molto più fresca dei 50 °C interni) viene richiamata dentro per colmare il vuoto di pressione, creando un ricircolo totale e immediato che abbassa drasticamente la temperatura prima ancora di avviare il motore.

@fryrsquared

I first shared this a year ago today - but thought it worth posting again if it helps in this scorchio!

♬ original sound - Hannah Fry

 



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Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
18 luglio 2026 - 11:06
13
il clima però deve essere comunque di serie. meglio non prendere cirelli 1 senza neanche il clima..
Ritratto di AZ
AZ
18 luglio 2026 - 11:38
Brava, Hannah, brava.
Ritratto di ziobell0
ziobell0
18 luglio 2026 - 12:42
devo assolutamente provare, parcheggio subito l'auto per 8 ore al sole
Ritratto di Oly81
Oly81
18 luglio 2026 - 12:45
Apri tutte le 4 porte e se hai lunotto posteriore apri pure lui e vedrai che esce fuori lo stesso il caldo, ma le plastiche del cruscotto si sono suriscadate per bene finché non apri il clima a manetta a rafredarle non risolvi nulla.
Ritratto di MisterRob
MisterRob
18 luglio 2026 - 13:10
Accendere il clima in anticipo...per le elettriche. Le ICE non possono, quindi va bene questo sistema. Amen.
Ritratto di Comet
Comet
18 luglio 2026 - 14:05
Domenica scorsa dopo 8 ore al sole, all'interno avevo 60° , per fortuna ho attivato il clima 20 minuti prima. Tesla model S
Ritratto di zottto
zottto
18 luglio 2026 - 13:12
Certo, in UK chissà che caldo che fa. Infatti questa signorina non sa che il caldo lo emana le plastiche, il sedile e tutto l’abitacolo, non è solo un problema di cambiare l’aria. Sarebbe meglio che studiasse a come non farlo entrare anziché pubblicizzare dei trucchi da quattro soldi.
Ritratto di Fox 7
Fox 7
18 luglio 2026 - 13:22
+1..... voglio vedere con auto nera e sedili di pelle nera... ahahahah....mi ricordo che quando anche avevo una cabrio a lasciarla al sole con sedili neri...non ci stavi....
Ritratto di Laf1974
Laf1974
18 luglio 2026 - 14:30
Quando il volante, il cruscotto ed i sedili sono roventi non c'è nulla che può risolvere il problema dell'auto bollente.

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