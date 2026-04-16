Terremoto Red Bull: Max Verstappen verso l’addio? Tutti gli scenari sul futuro del campione

Il mondo della Formula 1 è scosso da un terremoto che sembra segnare la fine dell'epoca d'oro per la Red Bull. Al centro del ciclone non c'è solo una monoposto che fatica a tenere il passo della Mercedes, ma la fuga dei cervelli che ha reso grande il team di Milton Keynes. L'ultimo, pesantissimo tassello è l'annuncio del passaggio di Gianpiero Lambiase alla McLaren a partire dal 2028. Per Max Verstappen, questo non è un semplice cambio di ingegnere, ma un segnale che potrebbe accelerare la sua uscita di scena.

L'ADDIO DI LAMBIASE

Il legame tra Verstappen e Lambiase è unico nella storia recente della F1: insieme hanno conquistato 71 vittorie e quattro titoli mondiali. Lambiase non è solo un ingegnere, ma un mentore e uno psicologo capace di gestire l'irruenza di Max, tanto da essere stati definiti una "vecchia coppia sposata". Verstappen era stato chiaro anni fa: "Se se ne va, me ne vado anch'io". Il fatto che Lambiase abbia deciso di unirsi alla McLaren, un team in ascesa che sta già accogliendo altri ex-Red Bull come Rob Marshall, trasforma la scuderia di Woking in una sorta di "succursale di lusso" della Red Bull e in una destinazione molto appetibile per il campione olandese.

LE F1 2026 NON GLI PIACCIONO

Oltre alle dinamiche di squadra, Verstappen sta manifestando una profonda insofferenza verso la direzione tecnica intrapresa dalla Formula 1 (qui per saperne di più). Il quattro volte campione del mondo ha definito le vetture del 2026 come "anti-driving", criticando l'eccessiva dipendenza dalla gestione energetica della parte elettrica a discapito del puro piacere di guida. Max, che corre per la passione del motorsport e non per denaro, ha ammesso apertamente di pensare al ritiro se lo sport non dovesse più divertirlo. La sua frustrazione riguarda anche il peso eccessivo delle attuali monoposto e la complessità di guida che impedisce al pilota di fare la differenza nelle curve veloci.

MERCEDES, FERRARI O RITIRO?

Il contratto di Verstappen con Red Bull scade ufficialmente nel 2028, ma esistono clausole d'uscita legate ai risultati. Se dopo il Gp d'Ungheria Max non dovesse trovarsi tra i primi due in classifica, sarebbe libero di decidere il proprio futuro già per il 2026.

Ecco le opzioni sul tavolo:

McLaren: con l'arrivo di Lambiase e una struttura tecnica solida, Zak Brown sta lavorando nell'ombra per convincere Max a seguirlo.

con l'arrivo di Lambiase e una struttura tecnica solida, Zak Brown sta lavorando nell'ombra per convincere Max a seguirlo. Mercedes: Toto Wolff non ha mai nascosto il desiderio di portare Verstappen a Brackley, anche se l'esplosione di Kimi Antonelli e la solidità di Russell potrebbero complicare i piani.

Toto Wolff non ha mai nascosto il desiderio di portare Verstappen a Brackley, anche se l'esplosione di Kimi Antonelli e la solidità di Russell potrebbero complicare i piani. Ferrari: l'ipotesi di un "dream team" con Charles Leclerc è suggestiva, ma difficile da gestire internamente. Inoltre, Verstappen potrebbe non gradire le restrizioni che Maranello solitamente impone sulle attività extra-F1, come le gare sim-racing o in GT3.

l'ipotesi di un "dream team" con Charles Leclerc è suggestiva, ma difficile da gestire internamente. Inoltre, Verstappen potrebbe non gradire le restrizioni che Maranello solitamente impone sulle attività extra-F1, come le gare sim-racing o in GT3. Ritiro anticipato: esiste la possibilità concreta che Verstappen decida di abbandonare il Circus per dedicarsi a gare endurance o al suo team GT3, onorando la promessa fatta al fondatore Dietrich Mateschitz di non passare a un team rivale diretto della Red Bull.





COSA RISERVA IL FUTURO?

La Red Bull si trova ora davanti a una sfida titanica: ricostruire un team che sta perdendo i suoi pilastri (Newey, Wheatley, Lambiase) e convincere il suo pilota di punta che il progetto per la power unit 2026 sarà all'altezza delle aspettative. Se la competitività non tornerà ai massimi livelli, l'addio di Verstappen non sarà più una questione di "se", ma di "quando". Per gli appassionati, resta la speranza che la FIA possa intervenire sui regolamenti per rendere le auto più leggere e divertenti, convincendo il "Re del mercato" a restare sulla griglia di partenza ancora per molti anni.