Addio ad Alex Fiorio: il mondo dei rally piange il suo campione

Il mondo dell’automobilismo e dello sport piange la scomparsa di Alessandro “Alex” Fiorio, spentosi all’età di 61 anni a Ceglie Messapica a causa di un male incurabile. Figlio dell'iconico dirigente sportivo Cesare Fiorio e di mamma Francesca, Alex lascia la moglie Oxana, le figlie Mariapaola e Francesca, il fratello Cristiano (con i nipoti Cesare jr. e Milla) e la sorella Giorgia. Da diverso tempo si era trasferito in Puglia, nella cornice di Masseria Camarda, dove la famiglia lo ha assistito con affetto incondizionato fino all'ultimo.

DAGLI SCI AL MITO DELLA LANCIA DELTA

Prima di conquistare i tornanti e gli sterrati di tutto il pianeta, la carriera di Alex Fiorio era iniziata sulla neve. A soli 17 anni si era laureato campione italiano di discesa libera e slalom gigante con lo Ski Club Cervino, diventando anche maestro di sci. Ma il richiamo dei motori - passione scritta nel DNA di famiglia - lo attrasse ben presto verso i rally.

I primi passi nell'automobilismo arrivarono nei primi anni '80 con il Panda Ice Trophy e il Campionato Fiat Uno. La consacrazione avvenne con i colori del Jolly Club, al volante dell'inimitabile Lancia Delta e al fianco dello storico navigatore Gigi Pirollo. Nel 1987 firmò un'impresa storica laureandosi Campione del Mondo Gruppo N, suggellata dal successo al Rally dei 1000 Laghi in Finlandia al termine di un testa a testa con Tommi Mäkinen, diventando uno dei primissimi piloti non nordici capaci di imporsi su quelle strade.

Nel biennio successivo entrò nell'élite del WRC: terzo assoluto nel Mondiale 1988 e vicecampione del mondo nel 1989 dietro al compagno di squadra Miki Biasion. In carriera ha collezionato ben nove podi iridati (sei secondi posti e tre terzi).

TEAM MANAGER E MENTORE DELLE NUOVE LEVE

Qui sopra Alex con il padre Cesare.

Conclusa l'attività agonistica ai massimi livelli, Alex Fiorio dimostrò grandi capacità anche come dirigente sportivo e formatore. Nel 2000 guidò da team manager l'Honda Benetton Playlife Racing Team nella classe 125 del Motomondiale, vincendo il titolo costruttori. Successivamente fu al timone del BMW Cibiemme Team nel Campionato Turismo.

L'amore per il traverso lo riportò tuttavia alle origini: insieme all’amico Alex Bruschetta fondò la Rally University alla Masseria Camarda, scuola frequentata da tantissimi giovani. Lì concepì anche la Fiorio Cup, trofeo giunto alla quinta edizione capace di richiamare campioni iridati come Kalle Rovanperä e talenti come Andrea Crugnola.

LA PRESENZA SUI SOCIAL E L'EREDITÀ UMANA

Qui sopra Alex con la figlia Mariapaola e il fratello Cristiano.

Negli ultimi anni della sua vita, Alex si era ritagliato uno spazio speciale anche sul web, diventando una presenza fissa e seguitissima sui social network. Attraverso i suoi canali, con generosità e ironia, pubblicava regolarmente video ricchi di consigli pratici di guida sicura, spiegazioni sulle dinamiche dell'auto e preziosi aneddoti della sua epoca d'oro. Proprio con la consueta schiettezza aveva condiviso online con i propri follower l'inizio della sfida contro la malattia.

Alex Fiorio lascia un ricordo indelebile: quello di un pilota di talento cristallino, un manager competente e un maestro di guida che non ha mai smesso di condividere la sua passione per i motori.