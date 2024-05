Auto più vendute in Europa ad aprile 2024: il ritorno della Golf

IL RESTYLING HA GIOVATO - Aprile 2024 è stato un mese positivo per il mercato europeo dell’auto, che è tornato a crescere (qui tutti i dettagli). Osservando la classifica delle 10 auto più vendute diffusa dalla Jato Dynamics, si può notare che il primo posto è occupato dalla Dacia Sandero con 25.803 auto e un +38%, che precede la Volkswagen Golf (22.080 unità) in grande crescita (+67%) dopo il restyling di metà carriera. Terzo posto per la Renault Clio (19.747 unità e un +25%), che precede la Volkswagen T-Roc, a quota 19.475 (+16%). Grande crescita per la Toyota Yaris, che occupa la sesta posizione (+69% e 17.512 unità), e per Citroën C3, con 15.126 vetture e un +98%.

LE MARCHE TOP - Volkswagen è sempre il marchio più diffuso in Europa, con 123.217 auto e un +17% rispetto allo stesso mese del precedente anno. Secondo posto per la Toyota (+45% e 78.828 auto), che precede BMW (65.844 vetture e +25%) e Skoda (+17% e 61.317 targhe). Grande crescita per Volvo, che fa segnare un +62% e 34.131 vetture.

LE ELETTRICHE - Ad aprile la quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) è cresciuta di soli 0,3 punti percentuali, passando dal 13,1% di aprile 2023 al 13,4% del mese scorso; si tratta di un risultato molto inferiore rispetto agli aumenti registrati nel 2023.

BMW SUGLI SCUDI - Osservando le dinamiche del mercato delle elettriche, ad aprile la Volkswagen ha dominato il settore, nonostante abbia registrato un calo dei volumi del 7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La Tesla la segue da vicino, con una crescita dello 0,6% delle immatricolazioni, e la Model Y che ha mantenuto il primo posto nella classifica delle EV più vendute con 9.646 unità. Ma è la BMW che è cresciuta di più ad aprile, con le immatricolazioni delle sue EV che sono aumentate dell'82% rispetto all'anno precedente. Il costruttore tedesco ha registrato 14.179 unità ad aprile, solo 28 unità in meno rispetto a Tesla. Ottimo risultato anche per la Volvo, con con 13.275 unità immatricolate e un aumento del 141% rispetto ad aprile 2023. Risultato reso possibile dall’ottimo riscontro ottenuto con la Volvo EX30, che è risultata essere la seconda BEV più venduta in Europa.

LE CINESI - Le case cinesi fanno ancora fatica ad affermarsi in Europa, con una quota che è passata dal 2,22% dell'aprile dello scorso anno al 2,35% dello stesso mese del 2024. Buono il risultato della BYD, che lo scorso mese ha registrato 2.746 unità, superando marchi come Cupra, Nissan e Toyota e diventando il 15° marchio più venduto nella classifica delle BEV. Ma a farla da padrone è ancora la MG, che lo scorso mese ha rappresentato il 68% delle 25.360 unità totali immatricolate dai marchi cinesi.