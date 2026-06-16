Bovensiepen 05 GT: 800 CV di lusso dai padri dell’Alpina

UN NOME STORICO

La famiglia Bovensiepen, celebre per aver fondato e reso grande il marchio Alpina, torna protagonista nel mondo delle auto ad altissime prestazioni. Dopo aver ceduto il controllo del marchio Alpina alla BMW, la dinastia di Buchloe ha intrapreso un nuovo percorso indipendente sotto il proprio nome. La nuova avventura è iniziata ufficialmente nel maggio 2025 con il debutto della Bovensiepen Zagato (qui la notizia) e ora quel primo esperimento in serie limitata evolve in un progetto ancora più ambizioso: la Bovensiepen 05 GT.

Si tratta di una gran turismo derivata dalla BMW M5 Touring che punta a ridefinire il concetto di “Fine Driving”, unendo una raffinatezza costruttiva artigianale a prestazioni da vera sportiva, mantenendo però quella fruibilità quotidiana che è sempre stata il marchio di fabbrica della famiglia.

UNA FIRMA IMPORTANTE

Per disegnare le linee della 05 GT, i Bovensiepen si sono affidati a una vera istituzione del design automobilistico: Frank Stephenson, l’uomo dietro a icone come la prima BMW X5, la rinascita della Mini Cooper e diversi modelli della Ferrari, della Maserati e della McLaren. Il risultato è un’estetica nettamente migliorata rispetto al modello originale che riprende alcuni stilemi del modello firmato Zagato, come la calandra in acciaio inossidabile tagliata al laser e le generose prese d’aria anteriori.

Un elemento distintivo è la cosiddetta “design line” che avvolge l’intera parte inferiore della carrozzeria, collegando paraurti e minigonne in un unico flusso. All’interno dell’abitacolo la protagonista è la pelle Lavalina, un materiale bovino nota per la sua morbidezza e naturalezza proveniente da allevamenti selezionati delle Alpi. Per fare in modo che ogni vettura sia un pezzo unico, i clienti possono personalizzare ogni dettaglio, dalle cuciture a contrasto fino ai pannelli dei sedili verniciati. Ogni esemplare richiede centinaia di ore di lavorazione, al termine delle riceve una targhetta numerata che ne certifica l’esclusività.

POTENZA IBRIDA

Sotto il cofano della Bovensiepen 05 GT batte un V8 4.4 biturbo capace e un sistema ibrido plug-in che insieme erogano 800 CV di potenza e una coppia di 1.100 Nm. Le prestazioni sono da sportiva di razza: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in meno di 3,6 secondi, mentre la velocità massima tocca i 305 km/h. Per aumentare l’emozione, il sistema di scarico è stato affidato agli specialisti dell’Akrapovič, che ha realizzato un impianto in titanio con quattro terminali ovali capace di risparmiare 7,8 kg e regalare una tonalità bassa ed emozionante.

La gestione del motore è stata affinata con test intensivi in condizioni estreme, dalle prove invernali a quelle ad alta velocità sui circuiti di Papenburg e Nardò. L’assetto utilizza molle Eibach e cuscinetti di supporto modificati, oltre a una speciale barra duomi anteriore, per offrire una risposta sportiva senza sacrificare la comodità dei passeggeri, anche di quelli seduti dietro.

CONSEGNE ENTRO L’ANNO

La Bovensiepen 05 GT non è per tutti, né per prezzo né per filosofia. Con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e un peso a vuoto di 2.555 kg, si propone come una delle station wagon più imponenti ed esclusive sul mercato. Le prime consegne ai clienti sono previste per il quarto trimestre del 2026 con un prezzo di listino che parte da 198.900 euro, una cifra che può facilmente salire attingendo al vasto catalogo di personalizzazioni artigianali offerte dall’azienda bavarese.