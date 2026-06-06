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Carburanti: proroga del taglio delle accise, ma per il diesel si dimezza

carburante auto
di Redazione online
Pubblicato 06 giugno 2026

Continua fino al 3 luglio lo sconto sulle tasse applicato per contrastare l’aumento dei prezzi.

Carburanti: proroga del taglio delle accise, ma per il diesel si dimezza

BOCCATA D’OSSIGENO

C'era grande attesa per la scadenza del 6 giugno 2026, giorno in cui rischiavano di azzerarsi gli sconti statali alla pompa. Il governo è intervenuto in extremis: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, che proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio 2026. Una boccata d'ossigeno per gli automobilisti in vista delle prime partenze estive, anche se non mancano le brutte notizie per chi viaggia a gasolio.

COSA CAMBIA PER BENZINA E DIESEL

La novità principale del provvedimento riguarda la rimodulazione degli sconti alla pompa, che scattano ufficialmente da domenica 7 giugno.

  • BENZINA: lo sconto resta invariato a 5 centesimi al litro (pari a 6,1 centesimi di euro contando l'Iva al 22%).
  • GASOLIO: il taglio viene dimezzato rispetto al mese scorso, passando da 10 a 5 centesimi al litro (6,1 centesimi con l'Iva).


In sostanza, per chi guida un'auto a gasolio il prezzo subirà un leggero incremento alla pompa, poiché lo Stato ha ridotto il proprio contributo.

IL MECCANISMO DELLE ACCISE MOBILI

Per finanziare la misura sono stati stanziati 149,4 milioni di euro. Questa somma non pesa sulle casse dello Stato come nuova spesa, ma deriva dal meccanismo delle "accise mobili" introdotto per sfruttare l'extra gettito Iva registrato tra il 1° e il 31 maggio 2026. L'aumento dei prezzi alla produzione ha generato maggiori entrate fiscali, che il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti ha deciso di "restituire" parzialmente ai cittadini per mitigare l'inflazione e dare respiro ai bilanci familiari.

I RIFLESSI SULLE TASCHE DEGLI AUTOMOBILISTI

L’obiettivo dichiarato dall'esecutivo è mantenere i prezzi medi nazionali al di sotto della soglia dei 2 euro al litro. Tuttavia, il dimezzamento dell'aiuto sul diesel fa discutere. Le associazioni dei consumatori fanno notare che un pieno di gasolio costerà circa 3 euro in più rispetto a pochi giorni fa. Le critiche arrivano anche dai sindacati e dalle opposizioni, che definiscono il decreto un semplice "palliativo" mensile, lamentando la mancanza di una strategia a lungo termine per contrastare il caro energia.

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Ritratto di Alvolantino
Alvolantino
6 giugno 2026 - 13:57
Ahahahah e io carico a 20cent, w le elettriche ⚡
Ritratto di Dhafne
Dhafne
6 giugno 2026 - 13:58
Sumaru
Ritratto di otttoz
otttoz
6 giugno 2026 - 14:00
le mie tasse in fumo
Ritratto di Quello la
Quello la
6 giugno 2026 - 14:12
Soft landing, praticamente. A fine anno arriveremo a tre euro al litro e nessuno se ne accorgerà.
Ritratto di Volandr
Volandr
6 giugno 2026 - 14:17
Chiedo scusa, ma su un prezzo complessivo tra 1.80 e 2,00 euro cosa dovrebbero cambiarmi 0,05 euro di sconto? Poco o niente, mi pare.
Ritratto di TurboCobra11
TurboCobra11
6 giugno 2026 - 14:19
L'unica cosa buona che vedo è la protagonista della foto di copertina... Finché l'arancione con il cerone di oltre oceano non si decide a chiudere il casino che ha fatto in Iran per seguire quel folle del suo amico genocida, continueranno ad essere volatili per diabetici per tutti
Ritratto di MisterRob
MisterRob
6 giugno 2026 - 14:55
Bruxelles ricorda esplicitamente che le misure adottate dall’Italia contro il caro-energia valgono oggi circa lo 0,1% del Pil e potrebbero arrivare allo 0,3% se prorogate fino a fine anno. Avverte inoltre che la riduzione «non mirata» delle accise sui carburanti, come mostrato dall’esperienza della crisi energetica del 2022-2023, comporta «elevati costi fiscali» ed è «socialmente ed economicamente inefficiente» La Commissione europea specifica che queste risorse devono servire a rafforzare la resilienza energetica, sostenere investimenti strutturali e ridurre la vulnerabilità del sistema. Al contrario, vengono bocciati gli sconti generalizzati sui carburanti fossili, giudicati costosi, inefficienti e incapaci di affrontare le cause del problema. Giustamente i nazionalisti prorogano lo sconto...alla faccia della cattiva Europa.
Ritratto di Sepofa
Sepofa
6 giugno 2026 - 14:57
Oltre al piacere di guida, confort, lunghe percorrenze senza pensieri, affidabilità, risulta ancora economico viaggiare a gasolio rispetto a tutto il resto.
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