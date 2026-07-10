Esodo del 10-12 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare

Il grande esodo estivo entra nel vivo proprio in questo weekend. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e Anas, tra venerdì e domenica le principali dorsali italiane saranno prese d'assalto da chi parte verso mare, laghi e montagna, con il caldo intenso che spinge ulteriormente gli spostamenti.

LE GIORNATE

Venerdì 10 il traffico si intensifica già dal primo pomeriggio, con la fascia serale tra le 16:00 e le 21:00 da bollino rosso: è il momento in cui si concentrano le partenze in uscita da Milano, Torino, Bologna e Roma.



il traffico si intensifica già dal primo pomeriggio, con la fascia serale tra le 16:00 e le 21:00 da bollino rosso: è il momento in cui si concentrano le partenze in uscita da Milano, Torino, Bologna e Roma. Sabato 11 la situazione peggiora ulteriormente: già dalle prime ore del mattino il traffico è molto critico, con il picco atteso tra le 07:00 e le 13:00, prima di un'attenuazione pomeridiana che riporta la situazione a bollino giallo.



la situazione peggiora ulteriormente: già dalle prime ore del mattino il traffico è molto critico, con il picco atteso tra le 07:00 e le 13:00, prima di un'attenuazione pomeridiana che riporta la situazione a bollino giallo. Domenica 12 la mattinata si mantiene sostenuta per effetto della sovrapposizione tra gite di breve raggio e code residue delle vacanze, ma è dal tardo pomeriggio che si torna al rosso, con i rientri verso le grandi città.



LE STRADE

Le tratte da tenere d'occhio sono diverse. Sulla A14 Adriatica, tra Bologna e Taranto, sono previste code già venerdì pomeriggio nel nodo bolognese e poi sabato mattina lungo l'intero tracciato verso Romagna, Marche e Puglia. Sulla A1 Milano-Napoli i rallentamenti maggiori si concentrano in uscita da Milano, sull'Appennino tosco-emiliano, in prossimità di Firenze e sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Chi punta verso la Liguria troverà criticità su A10, A12 e A6, soprattutto ai caselli che immettono sulla statale Aurelia. Sulla A22 del Brennero il traffico sarà intenso già dall'alba di sabato in direzione Trentino-Alto Adige e Dolomiti, con codeattese ad Affi e Trento.

Sulla A2 del Mediterraneo la carreggiata sud sarà sostenuta già da venerdì, tra Campania e Calabria settentrionale, mentre chi si dirige verso i laghi prealpini dovrà fare i conti con code su A4, A8 e A9. Attenzione anche alle statali SS16 Adriatica, SS1 Aurelia e SS106 Jonica, dove Anas ha comunque ridotto o rimosso i cantieri non indispensabili per agevolare i flussi.

MEZZI PESANTI

Scatta anche lo stop per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati: sabato 11 luglio dalle 08:00 alle 16:00 e domenica 12 dalle 07:00 alle 22:00, salvo le consuete deroghe per carburanti, merci deperibili e animali vivi. Da lunedì 13 la circolazione merci torna regolare, mentre per tutto il weekend il monitoraggio resterà attivo h24 tra Sale Operative Anas e Polizia Stradale.

IL METEO

Sul fronte meteo, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che in pianura e nelle valli interne supereranno i 32-34°C, con la sola possibilità di temporali isolati sulle Alpi nel tardo pomeriggio. Il caldo rende comunque il viaggio più faticoso, quindi conviene scegliere bene l'orario di partenza: la fascia tra le 22:00 e le 05:00 permette di viaggiare col fresco su autostrade quasi vuote, a patto di essere ben riposati, mentre l'alba tra le 05:00 e le 07:00 di sabato e domenica resta una buona alternativa. Da evitare invece venerdì pomeriggio dopo le 15:00, sabato mattina e la domenica dopo le 16:00, quando i rientri rischiano di trasformarsi in un traffico a fisarmonica.

CONSIGLI UTILI

Per restare aggiornati sulla viabilità in tempo reale si può contare sul numero gratuito Cciss 1518, sul sito e sull'app iCciss, sull'app Vai Anas (anche al numero 800.841.148 o su stradeanas.it, dove è attiva anche una live chat nei giorni feriali dalle 08:00 alle 20:00), oltre ai siti delle concessionarie come Autostrade per l'Italia, Autovie e Autobrennero. Utile anche affidarsi a Google Maps o Waze per individuare in anticipo i percorsi alternativi.

Prima di partire vale la pena controllare freni, pneumatici, luci, tergicristalli e livelli dei liquidi, sistemare i bagagli senza sovraccaricare il portabagagli, trasportare gli animali con dispositivi omologati ed evitare pasti pesanti o alcolici alla guida. Durante il viaggio restano fondamentali le cinture allacciate anche dietro, i seggiolini omologati per i più piccoli, una sosta ogni due ore, la distanza di sicurezza e l'uso della corsia di destra in autostrada per la marcia ordinaria.