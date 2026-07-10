Home
»
News
NEWS

Esodo del 10-12 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare

traffico
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 10 luglio 2026

Le informazioni per viaggiare informati e sicuri in questo secondo fine settimana del mese.

Esodo del 10-12 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare

Il grande esodo estivo entra nel vivo proprio in questo weekend. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e Anas, tra venerdì e domenica le principali dorsali italiane saranno prese d'assalto da chi parte verso mare, laghi e montagna, con il caldo intenso che spinge ulteriormente gli spostamenti.

LE GIORNATE

  • Venerdì 10 il traffico si intensifica già dal primo pomeriggio, con la fascia serale tra le 16:00 e le 21:00 da bollino rosso: è il momento in cui si concentrano le partenze in uscita da Milano, Torino, Bologna e Roma.
     
  • Sabato 11 la situazione peggiora ulteriormente: già dalle prime ore del mattino il traffico è molto critico, con il picco atteso tra le 07:00 e le 13:00, prima di un'attenuazione pomeridiana che riporta la situazione a bollino giallo.
     
  • Domenica 12 la mattinata si mantiene sostenuta per effetto della sovrapposizione tra gite di breve raggio e code residue delle vacanze, ma è dal tardo pomeriggio che si torna al rosso, con i rientri verso le grandi città.


LE STRADE

Le tratte da tenere d'occhio sono diverse. Sulla A14 Adriatica, tra Bologna e Taranto, sono previste code già venerdì pomeriggio nel nodo bolognese e poi sabato mattina lungo l'intero tracciato verso Romagna, Marche e Puglia. Sulla A1 Milano-Napoli i rallentamenti maggiori si concentrano in uscita da Milano, sull'Appennino tosco-emiliano, in prossimità di Firenze e sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Chi punta verso la Liguria troverà criticità su A10, A12 e A6, soprattutto ai caselli che immettono sulla statale Aurelia. Sulla A22 del Brennero il traffico sarà intenso già dall'alba di sabato in direzione Trentino-Alto Adige e Dolomiti, con codeattese ad Affi e Trento.

Sulla A2 del Mediterraneo la carreggiata sud sarà sostenuta già da venerdì, tra Campania e Calabria settentrionale, mentre chi si dirige verso i laghi prealpini dovrà fare i conti con code su A4, A8 e A9. Attenzione anche alle statali SS16 Adriatica, SS1 Aurelia e SS106 Jonica, dove Anas ha comunque ridotto o rimosso i cantieri non indispensabili per agevolare i flussi.

MEZZI PESANTI

Scatta anche lo stop per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati: sabato 11 luglio dalle 08:00 alle 16:00 e domenica 12 dalle 07:00 alle 22:00, salvo le consuete deroghe per carburanti, merci deperibili e animali vivi. Da lunedì 13 la circolazione merci torna regolare, mentre per tutto il weekend il monitoraggio resterà attivo h24 tra Sale Operative Anas e Polizia Stradale.

IL METEO

Sul fronte meteo, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che in pianura e nelle valli interne supereranno i 32-34°C, con la sola possibilità di temporali isolati sulle Alpi nel tardo pomeriggio. Il caldo rende comunque il viaggio più faticoso, quindi conviene scegliere bene l'orario di partenza: la fascia tra le 22:00 e le 05:00 permette di viaggiare col fresco su autostrade quasi vuote, a patto di essere ben riposati, mentre l'alba tra le 05:00 e le 07:00 di sabato e domenica resta una buona alternativa. Da evitare invece venerdì pomeriggio dopo le 15:00, sabato mattina e la domenica dopo le 16:00, quando i rientri rischiano di trasformarsi in un traffico a fisarmonica.

CONSIGLI UTILI

Per restare aggiornati sulla viabilità in tempo reale si può contare sul numero gratuito Cciss 1518, sul sito e sull'app iCciss, sull'app Vai Anas (anche al numero 800.841.148 o su stradeanas.it, dove è attiva anche una live chat nei giorni feriali dalle 08:00 alle 20:00), oltre ai siti delle concessionarie come Autostrade per l'Italia, Autovie e Autobrennero. Utile anche affidarsi a Google Maps o Waze per individuare in anticipo i percorsi alternativi.

Prima di partire vale la pena controllare freni, pneumatici, luci, tergicristalli e livelli dei liquidi, sistemare i bagagli senza sovraccaricare il portabagagli, trasportare gli animali con dispositivi omologati ed evitare pasti pesanti o alcolici alla guida. Durante il viaggio restano fondamentali le cinture allacciate anche dietro, i seggiolini omologati per i più piccoli, una sosta ogni due ore, la distanza di sicurezza e l'uso della corsia di destra in autostrada per la marcia ordinaria.

PROSSIME USCITE Nissan X-Trail restyling - Vai alla prossima uscita Nissan
X-Trail Audi Q4 e-tron restyling - Vai alla prossima uscita Audi
Q4 e-tron Kia Seltos - Vai alla prossima uscita Kia
Seltos Nissan Leaf - Vai alla prossima uscita Nissan
Leaf Jeep Avenger restyling - Vai alla prossima uscita Jeep
Avenger VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
La Jaguar XJ220 di Ian Callum ti lascerà senza parole La Jaguar XJ220 di Ian Callum ti lascerà senza parole News La BMW M2 in formato Dakar arriva da Dubai La BMW M2 in formato Dakar arriva da Dubai News Una hypercar che si guida come una moto: genio o follia? Una hypercar che si guida come una moto: genio o follia? News La tempesta elettrica della BMW Serie 5 La tempesta elettrica della BMW Serie 5 Clip

VIDEO IN EVIDENZA