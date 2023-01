Ferrari, Vasseur ha le idee chiare: “Obiettivo: lottare per il Mondiale”

È iniziata in casa Ferrari l’era Frederic Vasseur (nella foto qui sopra), succeduto a Mattia Binotto con l’obiettivo di riportare a Maranello quel titolo che manca ormai dal 2007, anno in cui a laurearsi campione era stato Kimi Raikkonen. Il team principal della Ferrari è consapevole di essere arrivato in un ambiente ambizioso, dove si desidera porre fine a un digiuno che dura da troppo tempo, ma sembra avere davvero le idee chiare e non vuole porsi limiti, pur sapendo che sarà l’attuale campione del mondo, Max Verstappen, a partire con i favori del pronostico.

UNA GRANDE EMOZIONE. “Di sicuro, quando lavori nel mio ruolo, a un certo punto vuoi vincere con la Ferrari - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Credo che sia la sfida più grande, per uno nella mia posizione. Facendo un paragone con il tennis, è come voler vincere a Wimbledon. Nella mia vita sono sempre stato focalizzato sul presente, su quello che stavo facendo, e nelle ultime due stagioni ero davvero concentrato nello sviluppo del mio team precedente, Alfa Romeo. Abbiamo fatto piuttosto bene l’anno scorso, ma non pensavo al futuro. Quando ho avuto i primi colloqui con Ferrari, ho pensato che fosse arrivato il momento per la sfida più bella nella mia professione. Vincere con la Ferrari è l’obiettivo perfetto".

L’ambiente di Maranello non rappresenta per lui una novità assoluta, ma esserci con questa veste così importante non può che dare sensazioni diverse: “Sono venuto negli ultimi due anni come cliente, per conto di Alfa Romeo, per i motori… Sono arrivato qui, di fatto, solo due settimane fa. Parlando con i colleghi in Alfa Romeo che venivano da Ferrari, mi è stato detto che qui tutto è possibile".

IL TITOLO È POSSIBILE? Nelle ultime stagioni è stata la continuità di risultati quella che è mancata alla Ferrari e che ha impedito di essere in lotta per il titolo fino alla fine, proprio per questo i tifosi della “Rossa” si augurano che questa lacuna possa essere finalmente colmata.

Anche su questo aspetto Vasseur sembra avere le idee chiare: “Onestamente credo che quando sei la Ferrari non puoi avere un obiettivo diverso. Come tutti nel team, anch’io sono concentrato su questo. L’anno scorso la performance c’era, nella prima parte della stagione stavano dominando, poi ci sono stati vari problemi. Ma credo che la performance ci fosse, possiamo ripetere quelle prestazioni della prima parte del 2022 anche in questa stagione".

Il dirigente si augura così che l’esperienza che ha accumulato nel Circus possa servire ad aiutare la squadra e a ridurre gli errori fatti in diverse gare: “Come ho visto in fase di produzione, c’è un’enorme motivazione. Un’atmosfera positiva nel team, penso che tutto sia possibile. La prima impressione è stata davvero positiva, con questo clima e queste motivazioni. Riguardo a quello che posso portare alla squadra, siamo solo nelle prime fasi, ma ho passato gli ultimi 22 anni della mia vita al muretto e cercherò di portare questa esperienza alla squadra. Non sono più bravo di ciascun membro nel suo specifico ruolo, non sono meglio di chi sta già lavorando su quella cosa. Il mio lavoro è dare a tutti le migliori condizioni possibili per lavorare al meglio, per ottenere il massimo. Il gruppo di lavoro è ottimo".

IL PENSIERO SUI PILOTI. A livello di piloti il team punta sulla continuità, ma come sempre a inizio stagione non ci si può non chiedere su chi tra Leclerc e Sainz possa avere il ruolo di primo pilota. L’idea di Vasseur è quella di mettere al primo posto la squadra, ma non è escluso che le cosse possano cambiare: “L’obiettivo della squadra è vincere, vincere con Ferrari e per Ferrari. Questa è la linea del team. Ho già parlato con i piloti, è stato messo in chiaro che li tratteremo alla pari, li supporteremo allo stesso modo. Se a un certo punto della stagione, uno sarà messo molto meglio dell’altro in classifica, dovremo agire di conseguenza. Ma non ci sarà un numero uno in partenza, questo non funziona perché non puoi sapere cosa può succedere. Dobbiamo fare il meglio per la squadra, non per i piloti".

Il ruolo che lo attende è certamente impegnativo, ma lui si augura di essere all’altezza: “Certamente c’è tanta responsabilità e pressione, ma non datemi la responsabilità degli ultimi sedici anni! Sento la responsabilità, ma bisogna prendere l’aspetto positivo, perché mi piace la pressione, penso che in queste situazioni si possa dare il massimo. E farò del mio meglio".