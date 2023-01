Geneva International Motor Show Qatar: al via le iscrizioni

INSIEME AL GRAN PREMIO DI F1 - Come avevamo anticipato già qualche mese fa (qui la news), la prossima edizione del Ginevra International Motor Show non si svolgerà nella cittadina elvetica, ma in Qatar. Ufficializzate ora le date, dal 5 al 14 ottobre 2023, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, che si disputerà nel weekend dal 6 al 10 ottobre. Gli organizzatori puntano così a dare un motivo in più agli appassionati di auto di motori per recarsi nel cuore degli Emirati Arabi, dove grattacieli e deserto si incontrano, affacciandosi sul blu del Golfo Persico. Un Paese pronto ad accogliere migliaia di turisti, come ha appena dimostrato con i mondiali di calcio.

UN FESTIVAL BIENNALE - Il Geneva International Motor Show 2023 (GIMS) vuole essere più di un Salone dell’auto. Gli organizzatori, per bocca del ceo Sandro Mesquita, parlano di un festival dell’eccellenza, dedicato non solo alle auto di lusso (come si può facilmente immaginare, vista la sede) ma a tutti quei costruttori che spiccano nel proprio settore, dalle auto sportive ai fuoristrada, abbracciando più tecnologie dai motori termici a quelli elettrici. Le iscrizioni per prenotare gli spazi sugli stand iniziano il 1° febbraio, ma l’organizzazione del GIMS parlano già di diverse manifestazioni di interesse e prevede di portare a Doha almeno 30-50 marchi per l’esposizione di ottobre 2023. L’edizione successiva nella capitale del Qatar è prevista nel 2025, sempre in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, e via via così per dieci anni. Per quanto riguarda i costi, lo stesso Sandro Mesquita parla di cifre per metro quadro assolutamente in linea con quelle degli eventi europei.

DAL 26 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2024 A GINEVRA - Nel 2024 il Geneva International Motor Show tornerà nella cittadina svizzera (dal 26 febbraio al 3 marzo), dove si svolgerà ogni due anni, con una formula tutta nuova, più coinvolgente rispetto ai classici Saloni. Del resto, pure in Qatar gli espositori avranno modo di farsi conoscere al pubblico (sono attesi 200.000 visitatori dai Paesi dal Medio Oriente e dal resto del mondo) non soltanto negli scenografici spazi del Doha exhibition and convention center (Decc): un’area di 29.000 metri quadri al centro di quello che viene definito il business district della capitale del Qatar. In particolare, potranno effettuare test drive sul circuito di Lusail (di cui sono in corso i lavori di aggiornamento), nei giorni successivi al Gran Premio di Formula 1. Inoltre, le incantevoli dune di sabbia che lambiscono l’oceano faranno da scenario per i test in off-road. Dulcis in fundo, la parata di vetture lungo i sei chilometri della Corniche, che si snoda fra grattacieli e acque cristalline.

SEMBRA LONTANO, MA… - La capitale del Qatar conta sulla grande ricettività già collaudata, con 1,4 milioni di visitatori da gennaio a ottobre 2022, esclusi quindi i tifosi che hanno assistito dal vivo agli ultimi mondiali di calcio. Nei dintorni del Decc sono disponibili oltre 6.000 camere di hotel nelle strutture più esclusive. A vip e ospiti sarà anche possibile riservare anteprime o tour privati del Salone. Per il grande pubblico, invece, una tv dedicata fornirà di continuo immagini degli eventi. Fra le partnership c’è anche quella con il Qatar Auto Museum, i cui lavori di realizzazione dovrebbero terminare proprio poco prima del Geneva International Motor Show 2023. Infine, dagli accordi con la Qatar Airways nasceranno pacchetti di viaggio comprensivi di hotel e volo, o specifiche offerte sui biglietti aerei per raggiungere questo angolo di mondo a meno di sei ore di volo dall’80% della popolazione mondiale (secondo gli studi degli organizzatori).