Home
»
News
NEWS

Gruppo Volkswagen, i tagli non bastano: entro il 2028 i costi giù del 20%

gruppo volkswagen
di Andrea Spitti
Pubblicato 18 febbraio 2026

I vertici del colosso tedesco hanno annunciato un nuovo piano di risparmio per ridurre ulteriormente le spese nei prossimi tre anni.

Gruppo Volkswagen, i tagli non bastano: entro il 2028 i costi giù del 20%

SCENARIO DIFFICILE

Anche il Gruppo Volkswagen sta per intraprendere un’ulteriore drastica manovra di contenimento dei costi dopo quelle annunciate dal 2023 in poi per le marche Volkswagen (qui la news) e Audi (qui per saperne di più), con l’obiettivo di rispondere a uno scenario globale sempre più difficile. Secondo quanto riportato il settimanale economico Manager Magazin, il colosso tedesco punta a ridurre le spese del 20% su tutti i suoi marchi entro la fine del 2028. Il piano di risparmio è stato presentato dai vertici aziendali, rappresentati dal ceo Oliver Blume e dal direttore finanziario Arno Antlitz, durante un incontro a porte chiuse a Berlino.

L’azienda ritiene che sia necessario rafforzare le proprie finanze di fronte all’aumento dei costi operativi, alla spietata guerra dei prezzi in Cina e all’impatto dei dazi statunitensi. Uno dei nodi principali è relativo anche all’elevata spesa per lo sviluppo dei software e il mantenimento della doppia progettazione di motori termici ed elettrici, una sfida che sta mettendo a dura prova i bilanci.

DOVE SI RISPARMIA?

Nonostante un portavoce dell’azienda abbia rivendicato i successi ottenuti negli ultimi tre anni, che avrebbero permesso di risparmiare cifre nell’ordine delle decine di miliardi di euro, il nuovo piano solleva incertezze su dove verranno effettuati i tagli.

Sebbene l’ipotesi di chiusura di alcuni impianti sia emersa durante le discussioni, la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo ha rassicurato i lavoratori, richiamando gli accordi sindacali di fine 2024 che escludono licenziamenti forzati o chiusure di stabilimenti, puntando invece su una gestione socialmente accettabile della transizione (qui per saperne di più).

Il percorso di ridimensionamento è comunque imponente, con la Volkswagen che prevede di tagliare 35.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030, oltre a ridurre le posizioni dirigenziali e consolidare le piattaforme produttive, con l’obiettivo di risparmiare nello stesso periodo un miliardo di euro.

PROSSIME USCITE Tesla Model 3 Standard - Vai alla prossima uscita Tesla
Model 3 Mazda CX-5 - Vai alla prossima uscita Mazda
CX-5 Renault Clio - Vai alla prossima uscita Renault
Clio MG 4 Urban - Vai alla prossima uscita MG
4 Nissan Micra - Vai alla prossima uscita Nissan
Micra VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Gordo88
Gordo88
18 febbraio 2026 - 18:40
1
Alè sempre per il meglio
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
18 febbraio 2026 - 18:47
53
La Lexus ormai la supera.......
Ritratto di Newcomer
Newcomer
18 febbraio 2026 - 19:06
Chi è causa del suo mal pianga sé stesso. Avete voluto puntare sull’elettrico senza contestare la UE e adesso vi meritate di fallire
Ritratto di forfElt
forfElt
18 febbraio 2026 - 19:18
Mo' che iniziano a ingranare con le vendite delle loro elettriche in Cina, poi cambia tutto
Ritratto di jackwalesan
jackwalesan
18 febbraio 2026 - 19:49
Cosa vuoi che ingranino, quando in Cina un Suv di lusso elettrico che in Europa costa 80.000 euro in Cins costa 25.000 euro (esempio: Zkr 007)
Ritratto di Vate
Vate
18 febbraio 2026 - 19:51
Evvai con l'elettrico! ... o no?!

Indice dei contenuti

Questo “missile” inglese ha messo sottosopra il mondo delle hypercar Questo “missile” inglese ha messo sottosopra il mondo delle hypercar News Divertimento tascabile: alla guida della Fiat Uno Turbo i.e. Divertimento tascabile: alla guida della Fiat Uno Turbo i.e. Guida Bugatti Galibier: 1000 CV, quattro porte e un rimpianto Bugatti Galibier: 1000 CV, quattro porte e un rimpianto Storie La VW Polo GTI festeggia il quarto di secolo con la Edition 25 La VW Polo GTI festeggia il quarto di secolo con la Edition 25 Clip

VIDEO IN EVIDENZA