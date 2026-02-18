Gruppo Volkswagen, i tagli non bastano: entro il 2028 i costi giù del 20%

SCENARIO DIFFICILE

Anche il Gruppo Volkswagen sta per intraprendere un’ulteriore drastica manovra di contenimento dei costi dopo quelle annunciate dal 2023 in poi per le marche Volkswagen (qui la news) e Audi (qui per saperne di più), con l’obiettivo di rispondere a uno scenario globale sempre più difficile. Secondo quanto riportato il settimanale economico Manager Magazin, il colosso tedesco punta a ridurre le spese del 20% su tutti i suoi marchi entro la fine del 2028. Il piano di risparmio è stato presentato dai vertici aziendali, rappresentati dal ceo Oliver Blume e dal direttore finanziario Arno Antlitz, durante un incontro a porte chiuse a Berlino.

L’azienda ritiene che sia necessario rafforzare le proprie finanze di fronte all’aumento dei costi operativi, alla spietata guerra dei prezzi in Cina e all’impatto dei dazi statunitensi. Uno dei nodi principali è relativo anche all’elevata spesa per lo sviluppo dei software e il mantenimento della doppia progettazione di motori termici ed elettrici, una sfida che sta mettendo a dura prova i bilanci.

DOVE SI RISPARMIA?

Nonostante un portavoce dell’azienda abbia rivendicato i successi ottenuti negli ultimi tre anni, che avrebbero permesso di risparmiare cifre nell’ordine delle decine di miliardi di euro, il nuovo piano solleva incertezze su dove verranno effettuati i tagli.

Sebbene l’ipotesi di chiusura di alcuni impianti sia emersa durante le discussioni, la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo ha rassicurato i lavoratori, richiamando gli accordi sindacali di fine 2024 che escludono licenziamenti forzati o chiusure di stabilimenti, puntando invece su una gestione socialmente accettabile della transizione (qui per saperne di più).

Il percorso di ridimensionamento è comunque imponente, con la Volkswagen che prevede di tagliare 35.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030, oltre a ridurre le posizioni dirigenziali e consolidare le piattaforme produttive, con l’obiettivo di risparmiare nello stesso periodo un miliardo di euro.