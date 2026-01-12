Home
»
News
NEWS

Honda NSX by Italdesign: l'omaggio alla supercar che stregò il mondo

honda nsx
italdesign
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 12 gennaio 2026

Verrà prodotta in pochi esemplari e vuole celebrare il modello più iconico della Honda reso celebre da Ayrton Senna.

Honda NSX by Italdesign: l&#039;omaggio alla supercar che stregò il mondo

Un ponte culturale tra Italia e Giappone che dura dal 1968 si rinnova oggi con un progetto che sicuramente farà battere il cuore agli appassionati. Al Tokyo Auto Salon 2026 la Italdesign ha presentato la Honda NSX Tribute. Non si tratta di un semplice esercizio di stile, né un restomod nostalgico, ma una serie ultra-limitata ("few-off") ufficialmente riconosciuta dalla Honda.

honda nsx italdesign disegni 1 1

Il 2025 ha segnato un allineamento astrale per la casa giapponese: 60 anni dalla prima vittoria in F1, 35 dal debutto della NSX e 30 dal trionfo a Le Mans. Italdesign ha così voluto omaggiare queste pietre miliari con una vettura che mantiene le proporzioni basse e filanti dell'originale, reinterpretandole con un linguaggio contemporaneo. Joaquin Garcia, responsabile del design, definisce il progetto come la fusione tra "memoria e innovazione", preservando il DNA racing originale ma arricchendolo con l'eccellenza artigianale italiana. La base tecnica è quella dell’ultima generazione di NSX, la supercar con sistema ibrido da 581 CV di potenza e 646 Nm di coppia, prodotta dalla Casa giapponese tra il 2016 e il 2022.

honda nsx italdesign disegni 3

La livrea racconta due storie distinte. La parte superiore, verniciata nello Championship White NH0, è un richiamo emotivo alla NSX-R. La parte inferiore, in nero lucido, rappresenta la tecnica pura, includendo minigonne e passaruota che incorniciano pneumatici Yokohama da 19 e 20 pollici. Il frontale evolve lo sguardo iconico della NSX: addio fari a scomparsa, sostituiti da moderne "palpebre" incastonate in una carenatura nera che dona profondità e aggressività. Al posteriore, il classico alettone diventa un elegante anello flottante sospeso.

honda nsx italdesign disegni 13

Salendo a bordo si ritrova la filosofia del doppio cockpit che avvolge pilota e passeggero, ispirandosi alle monoposto di Formula 1. Non mancano alcuni richiami che sottolineano la storia del modello. Come il piccolo casco collocato sulla plancia e il numero 12, elementi che rappresentano un omaggio ad Ayrton Senna, che contribuì a rendere la NSX una leggenda. La Honda NSX Tribute by Italdesign è destinata a un ristretto numero di collezionisti. L’atelier di Moncalieri si occuperà dell’intero progetto: dallo stile all’ingegneria, fino alla produzione in piccola serie.

Nel video qui sotto dei primi Anni 90 il campione di F1 Ayrton Senna prova la Honda NSX Type R su pista, con tanto di mocassini e calzini bianchi: una leggenda.

PHOTOGALLERY

Galleria 22 immagini

  • honda nsx italdesign disegni
  • honda nsx italdesign disegni 01
  • honda nsx italdesign disegni 02
  • honda nsx italdesign disegni 03
  • honda nsx italdesign disegni 04
  • honda nsx italdesign disegni 05
  • honda nsx italdesign disegni 06
  • honda nsx italdesign disegni 07
  • honda nsx italdesign disegni 08
  • honda nsx italdesign disegni 09
  • honda nsx italdesign disegni 10
  • honda nsx italdesign disegni 11
  • honda nsx italdesign disegni 12
  • honda nsx italdesign disegni 13
  • honda nsx italdesign disegni 14
  • honda nsx italdesign disegni 15
  • honda nsx italdesign disegni 1
  • honda nsx italdesign disegni 1 1
  • honda nsx italdesign disegni 2
  • honda nsx italdesign disegni 3
  • honda nsx italdesign disegni 4
  • honda nsx italdesign disegni 5
VIDEO
Honda NSX
TI PIACE QUEST'AUTO?
I VOTI DEGLI UTENTI
215
51
35
21
27
VOTO MEDIO
4,2
4.163325
349
PROSSIME USCITE Omoda 7 - Vai alla prossima uscita Omoda
7 Toyota C-HR+ - Vai alla prossima uscita Toyota
C-HR+ Peugeot 308 restyling - Vai alla prossima uscita Peugeot
308 Toyota Urban Cruiser - Vai alla prossima uscita Toyota
Urban Cruiser Cupra Born - Vai alla prossima uscita Cupra
Born VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
12 gennaio 2026 - 19:07
52
Interni proprio datati.....
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
12 gennaio 2026 - 19:25
Molto bella, del resto hanno copiato il frontale dalla Tesla Roadster.
Non conosci l’RB26DETT? Scopri questo sei cilindri da favola Non conosci l’RB26DETT? Scopri questo sei cilindri da favola Storie Dieci cose che (forse) non sai sulla Ferrari 275 GTB Dieci cose che (forse) non sai sulla Ferrari 275 GTB Storie Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: la few-off dell’Alfa Romeo fa sognare Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: la few-off dell’Alfa Romeo fa sognare News Toyota GR Yaris: parliamone seriamente Toyota GR Yaris: parliamone seriamente Clip

VIDEO IN EVIDENZA