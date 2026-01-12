Honda NSX by Italdesign: l'omaggio alla supercar che stregò il mondo

Un ponte culturale tra Italia e Giappone che dura dal 1968 si rinnova oggi con un progetto che sicuramente farà battere il cuore agli appassionati. Al Tokyo Auto Salon 2026 la Italdesign ha presentato la Honda NSX Tribute. Non si tratta di un semplice esercizio di stile, né un restomod nostalgico, ma una serie ultra-limitata ("few-off") ufficialmente riconosciuta dalla Honda.

Il 2025 ha segnato un allineamento astrale per la casa giapponese: 60 anni dalla prima vittoria in F1, 35 dal debutto della NSX e 30 dal trionfo a Le Mans. Italdesign ha così voluto omaggiare queste pietre miliari con una vettura che mantiene le proporzioni basse e filanti dell'originale, reinterpretandole con un linguaggio contemporaneo. Joaquin Garcia, responsabile del design, definisce il progetto come la fusione tra "memoria e innovazione", preservando il DNA racing originale ma arricchendolo con l'eccellenza artigianale italiana. La base tecnica è quella dell’ultima generazione di NSX, la supercar con sistema ibrido da 581 CV di potenza e 646 Nm di coppia, prodotta dalla Casa giapponese tra il 2016 e il 2022.

La livrea racconta due storie distinte. La parte superiore, verniciata nello Championship White NH0, è un richiamo emotivo alla NSX-R. La parte inferiore, in nero lucido, rappresenta la tecnica pura, includendo minigonne e passaruota che incorniciano pneumatici Yokohama da 19 e 20 pollici. Il frontale evolve lo sguardo iconico della NSX: addio fari a scomparsa, sostituiti da moderne "palpebre" incastonate in una carenatura nera che dona profondità e aggressività. Al posteriore, il classico alettone diventa un elegante anello flottante sospeso.

Salendo a bordo si ritrova la filosofia del doppio cockpit che avvolge pilota e passeggero, ispirandosi alle monoposto di Formula 1. Non mancano alcuni richiami che sottolineano la storia del modello. Come il piccolo casco collocato sulla plancia e il numero 12, elementi che rappresentano un omaggio ad Ayrton Senna, che contribuì a rendere la NSX una leggenda. La Honda NSX Tribute by Italdesign è destinata a un ristretto numero di collezionisti. L’atelier di Moncalieri si occuperà dell’intero progetto: dallo stile all’ingegneria, fino alla produzione in piccola serie.

Nel video qui sotto dei primi Anni 90 il campione di F1 Ayrton Senna prova la Honda NSX Type R su pista, con tanto di mocassini e calzini bianchi: una leggenda.