Italvolt: primi passi per la fabbrica di batterie in Italia

UNA GIGAFACTORY ITALIANA - Italvolt, azienda fondata e guidata da Lars Carlstrom, già fondatore e azionista di Britishvolt, lo scorso febbraio ha dichiarato la volontà di costruire in Italia una Gigafactory (qui la news), ossia un impianto produttivo preposto all’assemblaggio di batterie per le auto elettriche, che a regime dovrebbe avere una capacità produttiva di 45 Gwh. A distanza di qualche mese l’azienda ritorna a far parlare di sé, dichiarando di aver sottoscritto con Prelios Sgr, gestore del Fondo Monteverdi, un accordo vincolante per l’acquisto di un’area di 1 milione di metri quadrati sita nel comune di Scarmagno (TO), dove in precedenza sorgeva la fabbrica Olivetti.

SORGERÀ SULL’AREA EX OLIVETTI - L’area ex Olivetti di Scarmagno, in Piemonte, la regione più importante per quanto riguarda la produzione industriale dell’auto, è stata scelta per la sua collocazione geografica strategica in termini di logistica (collegamenti stradali e ferroviari favorevoli). Il terreno dove sorgerà l’impianto sarà bonificato e riqualificato dalla stessa Italvolt; 300.000 metri quadrati saranno dedicati alla costruzione del nuovo impianto, di cui 20.000 metri quadrati alla realizzazione di un centro di ricerca e sviluppo. Quello comunicato oggi è un piccolo ma importante tassello in quello che sulla carta è uno dei più importanti progetti in Italia, con un investimento complessivo di 3,4 miliardi di euro.

DESIGN PININFARINA - All’inizio del 2022 è previsto l’ottenimento dei permessi di costruzione, così da per poter avviare i lavori nella seconda metà dell'anno. L’impianto sarà progettato dalla divisione architettura di Pininfarina, che adotterà un approccio in grado di coniugare al meglio l’ambiente e il contesto sociale.