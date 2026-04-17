L’Italia rischia il "lockdown energetico"? L'incognita Hormuz e la mappa dei nostri rifornimenti

Ma da dove arriva il carburante che mettiamo nei nostri serbatoi? E soprattutto, quanto siamo vulnerabili se le rotte marittime del Medio Oriente dovessero chiudersi?

LA NUOVA MAPPA DEL PETROLIO ITALIANO (DATI 2025-2026)

Dopo l'addio forzato al greggio russo nel 2022, l’Italia ha ridisegnato i suoi canali di approvvigionamento. Oggi la nostra mappa dei fornitori è più diversificata, ma non per questo priva di rischi.

PAESE FORNITORE QUOTA IMPORT (CIRCA) NOTE STRATEGICHE Libia 22-24% Non transita da Hormuz. Il fornitore n.1 per vicinanza e qualità. Kazakistan 15% Non transita da Hormuz. Arriva via oleodotto fino al Mar Nero. Azerbaigian 13% Non transita da Hormuz. Arriva via oleodotto. Iraq 11% CRITICO: transita da Hormuz. USA 10% Non transita da Hormuz. In forte crescita. Arabia Saudita 7-9% CRITICO: transita da Hormuz. Nigeria 5-6% Non transita da Hormuz. Emirati Arabi Uniti (EAU) e Kuwait 2-4% CRITICO: transita da Hormuz. Norvegia 2-3% Non transita da Hormuz. Produzione nazionale 7-8% Pozzi in Basilicata e Sicilia



IL FATTORE HORMUZ: IL "COLLO DI BOTTIGLIA"

Lo Stretto di Hormuz è una striscia di mare larga appena 33 km nel suo punto più stretto. Da qui transita circa il 20-25% del petrolio mondiale. In caso di conflitto aperto con l'Iran e chiusura dello stretto, l'impatto sarebbe immediato.

COSA RISCHIA L'ITALIA?

Circa il 20-25% delle nostre importazioni totali (sommando Iraq, Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati) passa per Hormuz. Una chiusura totale non significherebbe restare a secco domani mattina, ma scatenerebbe due effetti a catena:

Shock dei Prezzi: il barile potrebbe schizzare ben oltre i 120-150 dollari, portando benzina e gasolio a prezzi record alla pompa (oltre i 2,50€/litro).

Rallentamento della raffinazione: le nostre raffinerie sono tarate su specifiche "miscele" di greggio. Se mancasse improvvisamente il petrolio medio-orientale, sostituirlo tecnicamente non è immediato.



SIAMO A RISCHIO "LOCKDOWN"?

La risposta breve è: no, ma ci costerebbe carissimo. Ecco perché non resteremmo a piedi (subito):

Riserve Strategiche

Per legge, l'Italia detiene scorte di sicurezza pari a 90 giorni di importazioni nette. Questo significa che abbiamo tre mesi di autonomia totale per gestire l'emergenza.



Per legge, l'Italia detiene scorte di sicurezza pari a 90 giorni di importazioni nette. Questo significa che abbiamo tre mesi di autonomia totale per gestire l'emergenza. Diversificazione

Rispetto agli anni '70, oggi compriamo petrolio da oltre 30 paesi. Se chiude il Golfo, possiamo aumentare i carichi dagli Stati Uniti, dal Mare del Nord o dall'Africa Occidentale (Nigeria/Angola).



Rispetto agli anni '70, oggi compriamo petrolio da oltre 30 paesi. Se chiude il Golfo, possiamo aumentare i carichi dagli Stati Uniti, dal Mare del Nord o dall'Africa Occidentale (Nigeria/Angola). Produzione nazionale

Sebbene copra solo il 7-8% del fabbisogno, la produzione in Basilicata e Sicilia rappresenta un "cuscinetto" interno non influenzato dalle rotte marittime.



IL PIANO DEL GOVERNO IN CASO DI EMERGENZA

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha già pronto un Piano di Emergenza a livelli progressivi. Se la crisi dovesse peggiorare, il "lockdown energetico" non sarebbe un'improvvisazione, ma un protocollo rigido:

Livello 1 (Pre-allarme)

Monitoraggio stretto e accordi con i paesi fornitori "sicuri" per aumentare i carichi.

Livello 2 (Allarme)

Intervento sui prezzi. Il Governo può prorogare il taglio delle accise (come già ipotizzato per il maggio 2026) per evitare che la benzina superi soglie psicologiche come i 2,50€/litro.

Livello 3 (Emergenza/Lockdown)

In questo scenario estremo, scatterebbero misure di razionamento:

Limiti di velocità ridotti in autostrada (per consumare meno carburante).

ridotti in autostrada (per consumare meno carburante). Domeniche a piedi o targhe alterne su base nazionale.

o targhe alterne su base nazionale. Riscaldamento ridotto negli uffici pubblici per risparmiare gasolio da destinare ai trasporti pesanti.



IL VERDETTO (NON SOLO) PER GLI AUTOMOBILISTI

Più che un "lockdown energetico" inteso come pompe di benzina sigillate, il rischio reale è uno shock economico. Un conflitto prolungato in Iran renderebbe l'uso dell'auto sempre più difficoltoso a causa dei costi più alti, che poi si riverserebbero a catena su quasi tutte le merci dato che la maggior parte si muove su gomma. Il che farebbe schizzare l’inflazione e quindi avrebbe un impatto negativo, non solo sul carrello della spesa, ma anche sui conti dello Stato e quindi dell’intera collettività.