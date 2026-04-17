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L’Italia rischia il "lockdown energetico"? L'incognita Hormuz e la mappa dei nostri rifornimenti

carburante auto
di Redazione online
Pubblicato 17 aprile 2026

Il cuore pulsante della mobilità italiana batte ancora a colpi di pistoni e idrocarburi.

L’Italia rischia il &quot;lockdown energetico&quot;? L&#039;incognita Hormuz e la mappa dei nostri rifornimenti

Ma da dove arriva il carburante che mettiamo nei nostri serbatoi? E soprattutto, quanto siamo vulnerabili se le rotte marittime del Medio Oriente dovessero chiudersi?

LA NUOVA MAPPA DEL PETROLIO ITALIANO (DATI 2025-2026)

Dopo l'addio forzato al greggio russo nel 2022, l’Italia ha ridisegnato i suoi canali di approvvigionamento. Oggi la nostra mappa dei fornitori è più diversificata, ma non per questo priva di rischi.

PAESE FORNITORE QUOTA IMPORT (CIRCA) NOTE STRATEGICHE

Libia

22-24%

Non transita da Hormuz. Il fornitore n.1 per vicinanza e qualità.

Kazakistan

15%

Non transita da Hormuz. Arriva via oleodotto fino al Mar Nero.

Azerbaigian

13%

Non transita da Hormuz. Arriva via oleodotto.

Iraq

11%

CRITICO: transita da Hormuz.

USA

10%

Non transita da Hormuz. In forte crescita.

Arabia Saudita

7-9%

CRITICO: transita da Hormuz.

Nigeria

5-6%

Non transita da Hormuz.

Emirati Arabi Uniti (EAU) e Kuwait

2-4%

CRITICO: transita da Hormuz.
Norvegia 2-3% Non transita da Hormuz.
     

Produzione nazionale

7-8%

Pozzi in Basilicata e Sicilia


IL FATTORE HORMUZ: IL "COLLO DI BOTTIGLIA"

Lo Stretto di Hormuz è una striscia di mare larga appena 33 km nel suo punto più stretto. Da qui transita circa il 20-25% del petrolio mondiale. In caso di conflitto aperto con l'Iran e chiusura dello stretto, l'impatto sarebbe immediato.

COSA RISCHIA L'ITALIA?

Circa il 20-25% delle nostre importazioni totali (sommando Iraq, Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati) passa per Hormuz. Una chiusura totale non significherebbe restare a secco domani mattina, ma scatenerebbe due effetti a catena:

  1. Shock dei Prezzi: il barile potrebbe schizzare ben oltre i 120-150 dollari, portando benzina e gasolio a prezzi record alla pompa (oltre i 2,50€/litro).
     
  2. Rallentamento della raffinazione: le nostre raffinerie sono tarate su specifiche "miscele" di greggio. Se mancasse improvvisamente il petrolio medio-orientale, sostituirlo tecnicamente non è immediato.
     

SIAMO A RISCHIO "LOCKDOWN"? 

La risposta breve è: no, ma ci costerebbe carissimo. Ecco perché non resteremmo a piedi (subito):

  • Riserve Strategiche
    Per legge, l'Italia detiene scorte di sicurezza pari a 90 giorni di importazioni nette. Questo significa che abbiamo tre mesi di autonomia totale per gestire l'emergenza.
     
  • Diversificazione
    Rispetto agli anni '70, oggi compriamo petrolio da oltre 30 paesi. Se chiude il Golfo, possiamo aumentare i carichi dagli Stati Uniti, dal Mare del Nord o dall'Africa Occidentale (Nigeria/Angola).
     
  • Produzione nazionale
    Sebbene copra solo il 7-8% del fabbisogno, la produzione in Basilicata e Sicilia rappresenta un "cuscinetto" interno non influenzato dalle rotte marittime.
     

IL PIANO DEL GOVERNO IN CASO DI EMERGENZA

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha già pronto un Piano di Emergenza a livelli progressivi. Se la crisi dovesse peggiorare, il "lockdown energetico" non sarebbe un'improvvisazione, ma un protocollo rigido:

Livello 1 (Pre-allarme)
Monitoraggio stretto e accordi con i paesi fornitori "sicuri" per aumentare i carichi.

Livello 2 (Allarme)
Intervento sui prezzi. Il Governo può prorogare il taglio delle accise (come già ipotizzato per il maggio 2026) per evitare che la benzina superi soglie psicologiche come i 2,50€/litro.

Livello 3 (Emergenza/Lockdown)
In questo scenario estremo, scatterebbero misure di razionamento:

  • Limiti di velocità ridotti in autostrada (per consumare meno carburante).
  • Domeniche a piedi o targhe alterne su base nazionale.
  • Riscaldamento ridotto negli uffici pubblici per risparmiare gasolio da destinare ai trasporti pesanti.
     

IL VERDETTO (NON SOLO) PER GLI AUTOMOBILISTI

Più che un "lockdown energetico" inteso come pompe di benzina sigillate, il rischio reale è uno shock economico. Un conflitto prolungato in Iran renderebbe l'uso dell'auto sempre più difficoltoso a causa dei costi più alti, che poi si riverserebbero a catena su quasi tutte le merci dato che la maggior parte si muove su gomma. Il che farebbe schizzare l’inflazione e quindi avrebbe un impatto negativo, non solo sul carrello della spesa, ma anche sui conti dello Stato e quindi dell’intera collettività.

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Ritratto di pierfra.delsignore
pierfra.delsignore
17 aprile 2026 - 11:20
4
Guardatevi con attenzione qualche documentario sul 1973, perché se i populisti che portano pace, età dell'oro e prosperità, che fermano le guerre in un giorno, continuano con le loro guerre come Trump e Putin, questa è la realtà tra 2 mesi
Ritratto di Trattoretto
Trattoretto
17 aprile 2026 - 11:32
Populista = truffatore
Ritratto di ace75
ace75
17 aprile 2026 - 11:26
E' inevitabile: bisogna tornare indietro e tagliare le tasse sul diesel. Si è provato a convincere le persone ad abbandonarlo (e in parte ci sono riusciti), ma non lo possono abbandonare i camionisti. Servono per lo meno sgravi fiscali per i mezzi commerciali, altrimenti sarà un bagno di sangue per tutti.
Ritratto di Leonubi75
Leonubi75
17 aprile 2026 - 12:47
Quando l'offeta sull'elettrico sarà ritenuta vantaggiosa per il cliente, non ci sarà bisogno di convincere l'automobilista a cambiare, lo farà in autonomia. Certo diventa difficile poter convincere un automobilista a spendere oggigiorno 10000 euro in più per un mezzo di pari livello e l'apprensione da colonnina!
Ritratto di Leonubi75
Leonubi75
17 aprile 2026 - 11:33
Singolare come in tabella nella voce USA venga messo "in forte crescita, garantisce stabilità politiza", quando proprio siamo sotto ricatto, nemmeno tanto velato da parte degli USA. Come poi venga del tutto omesso quello Russo, sporco e cattivo, perchè c'è un invasore ed un invaso, mentre gli USA invece non c'è invasore e invaso, ma si che vuoi che conti Venezuela, Iran e blocco di Cuba, noto narcotrafficante verso le coste USA.
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
17 aprile 2026 - 11:37
S P E C U L A Z I O N E! Non ci vedo altro in tutto questo giochetto. E i nostri politicanti, invece di pensare al bene della Nazione, rinnovano accordi - col pagliaccio Ucraino / col biondino americano - anziché bussare alla porta di Putin per Gas e petrolio.
Ritratto di Trattoretto
Trattoretto
17 aprile 2026 - 11:42
Seguendo il tuo ragionamento dovremmo bussare alla porta di Cosa Nostra per risollevare l'economia siciliana. La Russia è una stazione di servizio gestita dalla mafia, ma una mafia che avvelena le nostre democrazie per rimanere al potere. Tra l'altro, la Russia non è nemmeno in grado di rifornirci come prima, né di petrolio né di gas, visto che le infrastrutture sono state sapientemente bombardate dagli eroi ucraini. Per ripristinarle occorrerebbero mesi, se non anni. Quindi il problema rimarrebbe.
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
17 aprile 2026 - 11:56
Eroi ucraini? Ma stai bene? Ti rendi conto che gli unici che l'hanno presa nel c--o siamo noi europei? Pensi che Arabia / Iran / Iraq / Libia siano democrazie? Ma ragioni con la testa Trattoretto o ti bevi tutte le porcate che ti dicono al tg come Pierfracasso? Inoltre l'unico gasdotto che hanno fatto saltare (dando la colpa ai russi - che patetici) è il nord-Stream 2. Il resto è ancora operativo!
Ritratto di Trattoretto
Trattoretto
17 aprile 2026 - 12:23
Non è operativo un fico secco. Il 60% della produzione russa di petrolio è saltata. Per me sono degli eroi perché nessuno avrebbe scommesso un centesimo che resistessero. Poi non mi risulta che Libia, Arabia Saudita o chi altro abbia invaso un paese democratico, e nemmeno minacci Paesi delle EU (i Baltici) o stia facendo guerra ibrida contro l'EU. Purtroppo per te, dopo 4 anni di guerra, la propaganda russa non funziona più.
Ritratto di Trattoretto
Trattoretto
17 aprile 2026 - 12:33
E poi per 20 centesimi in più sul gasolio o sulla benzina io devo avere sulla coscienza la cancellazione brutale di un popolo che vuole esistere? Ma che uomo sei? Adesso si spiega perché sei un perfetto fallito, una caccola russa senza cesso.
Ritratto di Leonubi75
Leonubi75
17 aprile 2026 - 12:44
Devi essere abbastanza confuso per non vedere e capire che se la Russia è mafia gli USA sono Ndrangheta e ora siamo completamente sotto il loro ricatto!
Ritratto di Mordecai19
Mordecai19
17 aprile 2026 - 11:37
Tagliare servizi sociali per coprire l'azzeramento delle accise. O si riporta i carburanti sotto i 2€ o il rischio è non solo della sicura recessione, ma anche di un implosione dei costi pubblici se nessuno più si muove e acquista.
Ritratto di OsloEpi
OsloEpi
17 aprile 2026 - 12:45
Va fatto giusto l'opposto: mantere i prezzi artificialmente bassi per tutti non fa altro che drogare la domanda di un bene scarso portando ad esaurire le scorte prima. Una volta esaurite le scorte il prezzo esplode e non si muove più nessuno. Piuttosto sconti fiscali per chi il carburante lo usa per il trasporto di beni (specialmente se di prima necesità) per tutti gli altri prezzi alti in modo da diminuire naturalmente la domanda e tutelare le scorte. I "tagli ai servizi sociali" li stanno facendo già, rinunciando al gettito delle accise dove pensi verranno recuperati i soldi? Da dove li recuperano sempre: sanità, istruzione, manutenzione infrastutture etc etc
Ritratto di forfElt
forfElt
17 aprile 2026 - 11:38
Con "addirittura" il focus su tematiche geopolitiche = questo venerdì potrebbe risultare fra i più mitici di sempre a livello sezione commenti (non oso immaginare cosa ne potrà venire fuori...) :)
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
17 aprile 2026 - 11:41
Che esagerazione, tanti si lamentano per niente, come al solito. Sono stato in montagna x le vacanze di Pasqua ed era tutto pieno, alberghi, ristoranti, impianti di risalita. Ogni minimo aumento pare la fine del mondo, poi guardi in giro e non è cambiato niente. I prezzi così come i propri guadagni salgono e scendono, da sempre, ma non è che ogni volta bisogna farne una tragedia.
Ritratto di Trattoretto
Trattoretto
17 aprile 2026 - 11:49
Esatto, a parte una nicchia di persone veramente in stato di povertà, che sono pochissime, per gli altri non cambia quasi nulla. Sono i dati a dirlo, la raccolta delle banche aumenta e siamo al record di occupati. Se e quando avremo dati negativi ne riparleremo.
Ritratto di Rapidmarco
Rapidmarco
17 aprile 2026 - 12:11
E a questo punto mi rivolgo ai lettori del sito chiedendo: è solo un troll o è lobotomizzato?
Ritratto di Mordecai19
Mordecai19
17 aprile 2026 - 12:40
È ovviamente un Bot, come Oxy, ilario ed Euro 7. Se noti rispondono su tutti gli altri siti di riferimento con gli stessi Nick e in molti casi vedi che le risposte sono generate da IA. Non riesco proprio a capire perché perdono tempo a cercare di cambiare le opinioni di 20-30 utenti che leggono i commenti di questi siti, è strano.
Ritratto di Fabry79
Fabry79
17 aprile 2026 - 11:57
2
Nel 2022 inizio la guerra in Ucraina e ci furono degli aumenti sulle materie prime, tutto sembrava arrivare da là. Oggi invece tutto sembra transitare da Hormuz. Se dovessero mai iniziare una guerra su Nibiru, saranno guai; sembra che tutto arrivi da lì
Ritratto di giocchan
giocchan
17 aprile 2026 - 12:30
Interessante. Dagli USA arriva il 10%. Dopo i recenti accordi, credevo un po' di più.
Ritratto di otttoz
otttoz
17 aprile 2026 - 12:42
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