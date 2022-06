Mercato dell’auto in Italia: -15,1% a maggio 2022

ANCORA UN SEGNO MENO - A maggio 2022 il mercato delle autovetture nuove ha registrato un calo del 15,1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, toccando quota 121.299 immatricolazioni (142.932 quelle di maggio 2021). Si tratta del calo più modesto da inizio anno dopo quattro mesi di perdite comprese tra -19,6% e -33%. Il dato dei primi cinque mesi rimane pesante, con 556.974 auto immatricolate e un tracollo del mercato del 24,3%, pari a oltre 178.000 vetture in meno rispetto allo stesso periodo 2021 (735.420 unità).

SI SPERA NEGLI INCENTIVI - A incidere positivamente sulla parziale ripresa del mercato, l’apertura, il 25 maggio, della piattaforma per la prenotazione degli incentivi. Come largamente preventivato è stato preso d’assalto il fondo di 170 milioni a disposizione della fascia 61-135 g/Km di CO2, che dopo poche ore è risultato dimezzato, e dopo sei giorni c’è un residuo di 34 milioni.

I SETTORI DEL MERCATO - La struttura del mercato di maggio evidenzia una flessione per quasi tutti gli utilizzatori: i privati recuperano mezzo punto di quota nel mese, fissandosi al 59,2%. Le autoimmatricolazioni cedono il 43% dei volumi e si fermano in maggio al 5,9%. Il noleggio a lungo termine, unico canale in crescita, segna un +5,3% salendo al 22,9% del totale mercato (20,7% nei 5 mesi). Il noleggio a breve termine archivia un altro brusco calo: -37,3%, scendendo al 6,4% di share. Le società, con un andamento di flessione leggermente inferiore al mercato, chiudono maggio al 5,6% e i 5 mesi al 6,1%.

I TIPI DI ALIMENTAZIONE - L’analisi per alimentazione conferma il crollo dei motori tradizionali benzina e diesel, che perdono rispettivamente il 22% (34.893 unità) e 29,5% (23.911 auto) dei volumi, fermandosi al 28,4% e 19,5% di quota nel mese (27,3% e 20,6% nel cumulato). Con 9.600 immatricolazioni, torna in positivo il Gpl, al 7,8% di quota in maggio (8,4% in gennaio-maggio), mentre registra un altro tracollo il metano, che non va oltre l’1%. L’attesa degli incentivi conferma una quota sotto tono per le elettriche (4.489 auto), al 3,7% (3,3% nei 5 mesi), mentre le PHEV, leggermente in crescita, si portano al 6,1% del totale mercato (5,4% in gennaio-maggio). Le ibride segnano una leggera positività in volume, salendo al 33,5% (33,9% nel cumulato), con le full hybrid all’8% e le mild al 25,5%.

I TIPI DI AUTO - Fra le carrozzerie, le suv coprono oltre la metà del mercato di maggio, con i crossover al 41,9% e i fuoristrada all’11,3% (52,6% nei 5 mesi), in seconda posizione le berline al 40,2%.

I COSTRUTTORI - Per quanto riguarda i costruttori comanda Stellantis con 47.586 vetture (-15,57% rispetto al 2021). Tra le marche del gruppo, brusco calo per Peugeot, che passa da 8.109 auto del 2021 a 6.411 vetture dello scorso mese, registrando un -20,94%, e per Citroën, che con 5.190 auto registra un -21,42%. Secondo posto in assoluto per il Gruppo Volkswagen, con 21.319 vetture (-14,97%); tra i marchi, da segnalare il -27,60 di Audi, con 4.472 unità registrate.