La Fiat Panda è ancora la regina del mercato italiano

UN ANNO POSITIVO - Il mercato italiano delle auto nuove si è chiuso in positivo con 1.566.448 autovetture targate e una crescita del 19% rispetto alle 1.316.773 del 2022 (qui per saperne di più). Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo chi è andato meglio e chi meno, secondo i dati diffusi dell'Unrae.

I COSTRUTTORI - Scrutando la classifica dei marchi più popolari si può vedere che la Fiat si conferma al primo posto con 174.580 vetture (-2% rispetto al 2022), merito soprattutto dei suoi modelli più venduti, le Panda e 500. Secondo posto e in crescita del 17,11% per la Volkswagen con 122.580 auto, terzo posto per la Toyota che registra una crescita del 7,12% e 98.713 immatricolazioni. Giù dal podio ma con un’ottima crescita (+26,98%), per la Dacia, che immatricola 85.568 auto. Bene anche Renault (+35,52%), sesta, con 80.947 vetture. Robusta crescita di Jeep (+38,77%), ottava a quota 71.452 auto. Chiudono la classifica Audi e BMW, rispettivamente con 66.936 e 60.529 autovetture, entrambe rispettivamente in crescita del 20,18 e del 27,60%. Da registrare il boom della MG, che chiude il 2023 con 30.263 auto (+310,57%) e di Alfa Romeo, che immatricola 26.787 auto (+85,97%). Bene anche Tesla con 16.633 auto e +196,75%.

MARCA gennaio /dicembre var. % quote % 2023 2022 2023 2022 FIAT 174.580 178.967 -2,45 11,14 13,59 VOLKSWAGEN 122.794 104.854 +17,11 7,84 7,96 TOYOTA 98.713 92.154 +7,12 6,30 7,00 DACIA 85.568 67.385 +26,98 5,46 5,12 FORD 81.742 74.132 +10,27 5,22 5,63 RENAULT 80.947 59.731 +35,52 5,17 4,54 PEUGEOT 79.830 69.311 +15,18 5,10 5,26 JEEP 71.452 51.489 +38,77 4,56 3,91 AUDI 66.936 55.695 +20,18 4,27 4,23 BMW 60.529 47.435 +27,60 3,86 3,60 CITROEN 52.824 55.880 -5,47 3,37 4,24 MERCEDES 52.028 45.915 +13,31 3,32 3,49 HYUNDAI 48.890 41.020 +19,19 3,12 3,12 KIA 46.876 43.376 +8,07 2,99 3,29 LANCIA 44.884 40.952 +9,60 2,87 3,11 OPEL 44.303 43.871 +0,98 2,83 3,33 NISSAN 37.829 25.515 +48,26 2,41 1,94 SUZUKI 34.796 21.555 +61,43 2,22 1,64 SKODA 33.686 24.918 +35,19 2,15 1,89 MG 30.263 7.371 +310,57 1,93 0,56 ALFA ROMEO 26.787 14.404 +85,97 1,71 1,09 DR MOTOR 25.529 20.539 +24,30 1,63 1,56 MINI 18.754 17.845 +5,09 1,20 1,36 CUPRA 17.135 11.463 +49,48 1,09 0,87 VOLVO 16.920 14.595 +15,93 1,08 1,11 TESLA 16.633 5.605 +196,75 1,06 0,43 MAZDA 15.129 9.207 +64,32 0,97 0,70 SEAT 14.011 13.656 +2,60 0,89 1,04 LAND ROVER 10.326 7.965 +29,64 0,66 0,60 PORSCHE 7.712 7.420 +3,94 0,49 0,56 EVO 7.122 3.942 +80,67 0,45 0,30 DS 6.997 6.040 +15,84 0,45 0,46 HONDA 6.943 7.514 -7,60 0,44 0,57 SMART 5.329 4.781 +11,46 0,34 0,36 MASERATI 3.841 2.932 +31,00 0,25 0,22 LEXUS 3.763 3.246 +15,93 0,24 0,25 LINK & CO 3.612 4.414 -18,17 0,23 0,34 SUBARU 2.637 1.747 +50,94 0,17 0,13 JAGUAR 1.754 2.168 -19,10 0,11 0,16 MITSUBISHI 1.044 2.234 -53,27 0,07 0,17 POLESTAR 838 58 - 0,05 0,00 MAHINDRA 657 773 -15,01 0,04 0,06 FERRARI 642 692 -7,23 0,04 0,05 LAMBORGHINI 381 339 +12,39 0,02 0,03 SSANGYONG 324 369 -12,20 0,02 0,03 LOTUS 137 59 +132,20 0,01 0,00 ASTON MARTIN 100 56 +78,57 0,01 0,00 GREAT WALL 0 39 - 0,00 0,00 ALTRE 1.921 1.145 +67,8 0,12 0,09 TOTALE MERCATO 1.566.448 1.316.773 +19,0 100,00 100,00



LE AUTO PIÙ VENDUTE - Nel 2023 la Fiat Panda resta sempre l’auto più venduta in assoluto, con 102.625 unità, precedendo la Dacia Sandero, seconda ma molto staccata a quota 48.398 e la Lancia Ypsilon, che si ferma a 44.891 vetture. Quarto posto per la Toyota Yaris Cross, che piazza 34.981 auto, scavalcando la Fiat Cinquecento, quinta con 32.981 auto. Chiude la top ten la Dacia Duster, con 30.155 autovetture.

n. MARCA MODELLO 2023 1 FIAT PANDA 102,625 2 DACIA SANDERO 48,398 3 LANCIA YPSILON 44,891 4 TOYOTA YARIS CROSS 34,981 5 FIAT 500 32,981 6 VOLKSWAGEN T-ROC 32,969 7 RENAULT CAPTUR 31,128 8 CITROEN C3 31,059 9 FORD PUMA 30,804 10 DACIA DUSTER 30,155 11 JEEP RENEGADE 29,326 12 FIAT 500X 27,902 13 RENAULT CLIO 25,217 14 PEUGEOT 208 24,151 15 PEUGEOT 2008 23,693 16 TOYOTA YARIS 23,098 17 OPEL CORSA 22,968 18 JEEP AVENGER 22,266 19 JEEP COMPASS 21,955 20 VOLKSWAGEN T-CROSS 21,891 21 NISSAN QASHQAI 21,641 22 MG ZS 20,606 23 KIA SPORTAGE 19,907 24 PEUGEOT 3008 19,252 25 ALFA ROMEO TONALE 18,830 26 VOLKSWAGEN POLO 18,740 27 FORD KUGA 18,013 28 VOLKSWAGEN TIGUAN 16,263 29 FORD FOCUS 16,096 30 TOYOTA AYGO X 15,600 31 AUDI Q3 15,497 32 BMW X1 15,188 33 HYUNDAI I10 14,597 34 HYUNDAI TUCSON 14,250 35 CITROEN C3 AIRCROSS 13,029 36 CUPRA FORMENTOR 12,842 37 MERCEDES GLA 12,235 38 FORD FIESTA 11,624 39 KIA PICANTO 11,410 40 NISSAN JUKE 11,354 41 AUDI A3 11,349 42 OPEL MOKKA 10,873 43 SUZUKI IGNIS 10,751 44 FIAT TIPO 10,743 45 VOLKSWAGEN GOLF 10,263 46 RENAULT AUSTRAL 9,651 47 AUDI A1 9,631 48 MINI COUNTRYMAN 9,626 49 VOLKSWAGEN TAIGO 9,422 50 SUZUKI VITARA 9,402



LE CITYCAR - Analizzando la classifiche del segmento A, quello delle citycar, come abbiamo detto il primo posto inattaccabile è della Fiat Panda, che precede la Fiat 500 e la Hyundai i10, con 14.597 auto, e la Kia Picanto con 11.410 unità.

LE COMPATTE - Il segmento B delle utilitarie è appannaggio della Dacia Sandero, che piazza 48.398 unità precedendo la Lancia Ypsilon, a quota 44.891, e la Citroën C3, che si ferma a 31.059. Stellantis è presente anche con la Peugeot 208 e l’Opel Corsa, rispettivamente con 24.151 e 22.976 unità.

MARCA MODELLO gennaio/dicembre 2023 2022 DACIA

LANCIA

CITROEN

RENAULT

PEUGEOT

TOYOTA

OPEL

VOLKSWAGEN

FORD

AUDI

altre SANDERO

YPSILON

C3

CLIO

208

YARIS

CORSA

POLO

FIESTA

A1 48.398

44.891

31.059

25.217

24.151

23.098

22.968

18.740

11.624

9.631

48.479

308.256 33.921

40.966

31.888

17.839

25.826

27.823

17.881

12.854

9.499

5.463

44.914

268.874 totale segmento 'B - Berline'



Nella classifica delle suv di segmento B a primeggiare è la Toyota Yaris Cross, che con 34.981 vetture scavalca la Volkswagen T-Roc. Terzo posto in crescita per la Renault Captur, a quota 31.128 auto. Ottimo l’esordio della Jeep Avanger che nel primo anno di commercializzazione piazza 22.266 vetture superando la T-Cross, decima con 21.891 unità.

MARCA MODELLO gennaio/dicembre 2023 2022 TOYOTA

VOLKSWAGEN

RENAULT

FORD

DACIA

JEEP

PEUGEOT

FIAT

JEEP

VOLKSWAGEN

altre YARIS CROSS

T-ROC

CAPTUR

PUMA

DUSTER

RENEGADE

2008

500X

AVENGER

T-CROSS 34.981

32.566

31.128

30.804

30.155

29.326

23.693

23.162

22.266

21.891

154.531

434.503 26.025

24.605

25.455

29.481

25.251

29.967

16.450

21.740

0

20.851

138.028

357.853 totale segmento 'B - Suv'



LE MEDIE - Il primato delle berline di segmento C va all’Audi A3, che precede la Ford Focus e la BMW Serie 1. Quarto posto, ma con un vistoso calo, per la Volkswagen Golf, che passa da 11.177 auto a 8.689 unità. Sesto posto, ma in discesa, per la Fiat Tipo che ormai sente il peso degli anni.

MARCA MODELLO gennaio/dicembre 2023 2022 AUDI

FORD

BMW

VOLKSWAGEN MERCEDES

FIAT

CITROEN

PEUGEOT

DS

RENAULT

altre A3

FOCUS

SERIE 1

GOLF

CLASSE A

TIPO

C4

308

DS4

MEGANE 11.348

9.219

9.107

8.689

7.554

5.633

3.741

3.341

2.375

2.351

17.760

81.118 11.897

5.483

6.907

11.177

6.310

7.373

3.941

3.882

2.272

1.247

12.832

73.321 totale segmento 'C - Berline'



La Jeep Compass con 21.955 unità, risultato stabile rispetto al 2022, si conferma al prim posto. Secondo posto per la Nissan Qashqai, che raddoppia le vendite rispetto al 2022, terza posizione per la Kia Sportage con 19.907 auto. Bene anche l’Alfa Romeo Tonale, al quinto posto ocn 18.830 auto. Chiude la top 10 la Hyundai Tucson, con 14.250 auto.

MARCA MODELLO gennaio/dicembre 2023 2022 JEEP

NISSAN

KIA

PEUGEOT

ALFA ROMEO

FORD

VOLKSWAGEN

AUDI

BMW

HYUNDAI

altre COMPASS

QASHQAI

SPORTAGE

3008

TONALE

KUGA

TIGUAN

Q3

X1

TUCSON 21.955

21.641

19.907

19.252

18.830

18.013

16.263

15.497

15.188

14.250

138.935

319.731 22.158

12.490

13.818

17.144

4.661

13.745

11.902

13.206

10.457

12.150

107.375

239.106 totale segmento 'C - Suv'



LE MEDIO-GRANDI - Sorpresa nel segmento D delle berline, con la Tesla Model 3 che trova 7.385 clienti surclassando Peugeot 408 e Alfa Romeo Giulia.

MARCA MODELLO gennaio/dicembre 2023 2022 TESLA

PEUGEOT

ALFA ROMEO

BMW

MERCEDES

BMW

POLESTAR

AUDI

CITROEN

AUDI

altre MODEL 3

408

GIULIA

SERIE 4 GC

CLASSE C

SERIE 3

POLESTAR 2

A5

C5 X

A4 7.385

1.484

1.207

1.090

924

877

838

787

482

334

929

16.337 1.312

48

1.217

1.238

1.325

674

58

769

538

263

827

8.269 totale segmento 'D - Berline'

Nello stesso segmento, ma delle suv, domina l’Audi Q5 con 8.914 auto, precedente la Tesla Model Y, in forte crescita rispetto al precedente anno.

MARCA MODELLO gennaio/dicembre 2023 2022 AUDI

TESLA

BMW

ALFA ROMEO

VOLVO

MERCEDES

TOYOTA

LAND ROVER

LYNK & CO

BMW

altre Q5

MODEL Y

X3

STELVIO

XC60

GLC

COROLLA CROSS DEFENDER

01

X4 8.914

8.587

7.963

7.351

6.342

6.185

3.861

3.711

3.612

3.605

44.149

104.280 7.079

4.276

5.991

8.963

4.497

3.638

623

2.055

4.414

1.881

36.007

79.424 totale segmento 'D - Suv'



LE ELETTRICHE - La Tesla domina la classifica italiana delle auto elettriche con la Model Y, che registra 8.587 vetture precedendo la Model 3 con 7.385 e la Fiat 500, che registra il medesimo risultato del precedente anno, con 4.789 unità. Quinto posto per la Dacia Spring, con 2.267 auto. Male la Volkswagen ID.3, undicesima con 1.644 unità, appena sopra alla Jeep Avenger, che al debutto piazza 1.496 vetture.