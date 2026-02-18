La Mercedes reinventa la “Red Pig”: ecco la showcar segreta firmata Wagener

LA SORPRESA DOPO L’ADDIO

Anche se Gorden Wagener ha recentemente lasciato il ruolo di capo del design della Mercedes, il suo legame con il marchio resta strettissimo. Lo dimostra il suo ultimo post sui social, dove ha mostrato le immagini di una concept car rimasta finora segreta.

Si tratta di una reinterpretazione moderna della leggendaria 300 SEL 6.8 AMG, soprannominata affettuosamente dai fan “Rote Sau” (ovvero “Scrofa Rossa”), la berlina da corsa che nel 1971 fece conoscere al mondo il nome dell’AMG, molto prima che il preparatore venisse ufficialmente assorbito dalla casa di Stoccarda.

TRA PASSATO E FUTURO

Il prototipo, che Wagener definisce semplicemente “Showcar”, non è mai apparso sotto le luci di un salone internazionale, ma rimasto custodito nei centri stile della casa come esercizio di design, per poi essere inserito nel libro Iconic Design pubblicato a fine 2025.

Guardandola, si nota subito il mix tra le proporzioni classiche delle ammiraglie Mercedes e soluzioni futuribili. Il frontale è dominato da un’imponente griglia cromata che ricorda lo stile degli ultimi modelli elettrici, come la GLC EQ (qui per saperne di più), affiancata da fari verticali e anelli a led supplementari montati sul paraurti. La silhouette della vettura è muscolosa ma aerodinamica, con linee che sembrano anticipare le forme delle prossime berline della Stella.

Non mancano però i richiami al mondo del motorsport: uno splitter anteriore pronunciato, cerchi in lega a cinque razze con pneumatici griffati AMG e la classica livrea rossa da competizione. Al posteriore spicca una sottile fascia luminosa a che corre per tutta la larghezza dell’auto, completata da luci circolari che spuntano dal diffusore. Trattandosi di un puro studio di stile, non sono stati diffusi dati tecnici, lasciando libera l’immaginazione su cosa potrebbe nascondersi sotto il cofano.

IL MITO ORIGINALE

Per capire l’importanza di questa concept, bisogna tornare al 1971, quando la “Scrofa Rossa” originale sbalordì tutti alla 24 Ore di Spa. Nonostante le dimensioni titaniche rispetto alle rivali, quella 300 SEL pesantemente modificata conquistò il secondo posto assoluto. Il motore V8 di 6,8 litri erogava ben 428 CV, permettendo a una berlina dal peso superiore a 1.600 kg di toccare i 265 km/h: prestazioni incredibili per l’epoca.

Purtroppo l’esemplare originale andò perduto (fu usato persino come laboratorio mobile per test aerospaziali), ma nel 2006 la Mercedes ne ha però realizzato una replica fedele (nella foto qui sopra) partendo da una 300 SEL 6.3, ricostruita sulla base dei disegni tecnici e delle fotografie d’epoca.