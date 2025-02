La Polestar apre tre nuovi punti vendita in Italia

PADOVA, TORINO E MODENA - La Polestar ha appena iniziato la sua espansione territoriale in Italia a seguito della decisione di adottare un modello di vendita più tradizionale, basato su punti vendita fisici piuttosto che sull’online. E ora annuncia l’apertura di tre nuove concessionarie. A partire dal 1° febbraio 2025, Autoserenissima 3.0 diventa il nuovo agente Polestar per il Veneto, con sede a Padova in Corso Brasile 1. Stessa sorte per il concessionario il Gino, situato in Via Lando Conti, 11, a Nichelino (TO), che a partire dal mese di marzo diventerà nuovo centro Polestar. A Modena l’apertura del punto Polestar avverrà in collaborazione con Motorsclub srl di Via Giovanni Dalton, 85.

MILANO E ROMA - Questi nuovi Polestar Space si affiancheranno a quelli già esistenti, ossia a quello di Milano, in partnership con Lario Bergauto, situato in prossimità dell’aeroporto di Linate, e a quello di Roma, in collaborazione con C.A.R. Room, nei pressi del grande raccordo anulare.



VOGLIONO CRESCERE - Il nuovo piano aziendale della Polestar punta a far crescere le vendite annue del 30-35% per il periodo 2025-27 e un margine operativo lordo positivo già nel 2025 (qui per saperne di più). Sul fronte prodotti, dopo il lancio della Polestar 2 e l’aumento delle consegne delle Polestar 3 e Polestar 4, nella seconda metà del 2025 è stato pianificato l’inizio delle vendite della Polestar 5, la gran turismo elettrica ad alte prestazioni realizzata su una piattaforma in alluminio sviluppata internamente, nonché la prima ad avere una tecnologia a 800 volt (consente ricariche estremamente veloci). A esse si aggiungerà la Polestar 7, suv compatta premium che sarà prodotta in Europa.