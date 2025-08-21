Previsioni traffico autostrade: bollino rosso nel weekend 23-24 agosto 2025

PRIMI RIENTRI

Il quarto fine settimana di agosto è previsto tra i più difficili per la viabilità nazionale, con traffico intenso soprattutto in direzione delle grandi città. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e della Polizia di Stato, siamo di fronte al primo vero controesodo dell’estate 2025. Dopo settimane di partenze verso le località turistiche, il flusso di veicoli in uscita dai centri urbani è in calo, mentre aumentano i rientri, che andranno intensificandosi proprio nel corso di questo fine settimana.

I GIORNI

Venerdì 22 agosto il traffico in uscita verso le mete di villeggiatura è previsto in forte diminuzione, mentre il movimento in direzione opposta, verso le aree metropolitane, inizierà a intensificarsi, con una circolazione sostenuta e classificata da bollino arancione lungo le principali direttrici autostradali.



LE TRATTE CRITICHE

Le tratte più esposte al traffico intenso, secondo Viabilità Italia e Autostrade per l’Italia, includono l’autostrada A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, la A4 Milano-Venezia, la A10 Genova-Ventimiglia e la A8 Milano-Varese. Nella giornata di domenica è previsto un ulteriore picco di rientri, con particolare pressione proprio sull’A1. Anche lunedì mattina si prevede traffico intenso in prossimità delle città.

Secondo Anas, saranno particolarmente sollecitate anche la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e numerose strade statali, tra cui la SS106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio, arterie che collegano Roma con le principali località turistiche del basso Lazio. A rischio congestione anche l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), che unisce il nord-est con il Centro Italia attraversando Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna.

BLOCCO MEZZI PENSANTI

Per agevolare la viabilità, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci. Il divieto è in vigore

Venerdì 22 agosto : dalle 7:00 alle 22:00

: dalle 7:00 alle 22:00 Sabato 23 agosto : dalle 8:00 alle 16:00

: dalle 8:00 alle 16:00 Domenica 24 agosto: dalle 7:00 alle 22:00.



IL METEO

Le condizioni meteorologiche del weekend potrebbero ulteriormente influenzare la circolazione. Sabato 23 agosto il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte del territorio, ma con instabilità diffusa e possibilità di precipitazioni sparse, soprattutto sul Triveneto, lungo l’arco appenninico centro-meridionale e nelle zone adiacenti. Le temperature saranno in lieve calo. Domenica 24 agosto il tempo è in peggioramento al Centro-Nord, con cielo molto nuvoloso e rovesci sparsi, localmente temporaleschi, più probabili su Piemonte, Emilia-Romagna e aree montuose. L’instabilità interesserà anche Umbria, Marche e i rilievi tra Basilicata e Puglia, mentre altrove prevarrà il sole. Le temperature scenderanno ulteriormente al Nord, contribuendo a rendere il quadro atmosferico più autunnale.

INFORMATI E IN SICUREZZA

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

Controllare le condizioni del veicolo

Sistemare correttamente i bagagli , distribuendo i pesi in modo equilibrato

, distribuendo i pesi in modo equilibrato Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare

da trasportare Evitare pasti abbondanti e alcolici

abbondanti e Assicurarsi di essere riposati

Informarsi sulle condizioni del traffico e su eventuali criticità lungo il percorso



Durante il viaggio

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza , anche posteriori

, anche posteriori Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati

con gli appositi seggiolini omologati Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)

(cellulare, radio, sigarette) Fare soste frequenti

Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza

moderata e la giusta distanza di sicurezza Prestare attenzione nei sorpassi

nei sorpassi Non utilizzare la corsia d’emergenza

Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra



RISPARMIA SUL CARBURANTE

Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e ti guida tramite la app di navigazione verso di esso.