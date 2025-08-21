Previsioni traffico autostrade: bollino rosso nel weekend 23-24 agosto 2025

Il quarto fine settimana di agosto è previsto tra i più difficili per la viabilità nazionale, con traffico intenso soprattutto in direzione delle grandi città. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e della Polizia di Stato, siamo di fronte al primo vero controesodo dell’estate 2025. Dopo settimane di partenze verso le località turistiche, il flusso di veicoli in uscita dai centri urbani è in calo, mentre aumentano i rientri, che andranno intensificandosi proprio nel corso di questo fine settimana.
Le tratte più esposte al traffico intenso, secondo Viabilità Italia e Autostrade per l’Italia, includono l’autostrada A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, la A4 Milano-Venezia, la A10 Genova-Ventimiglia e la A8 Milano-Varese. Nella giornata di domenica è previsto un ulteriore picco di rientri, con particolare pressione proprio sull’A1. Anche lunedì mattina si prevede traffico intenso in prossimità delle città.
Secondo Anas, saranno particolarmente sollecitate anche la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e numerose strade statali, tra cui la SS106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio, arterie che collegano Roma con le principali località turistiche del basso Lazio. A rischio congestione anche l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), che unisce il nord-est con il Centro Italia attraversando Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna.
Per agevolare la viabilità, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci. Il divieto è in vigore
Le condizioni meteorologiche del weekend potrebbero ulteriormente influenzare la circolazione. Sabato 23 agosto il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte del territorio, ma con instabilità diffusa e possibilità di precipitazioni sparse, soprattutto sul Triveneto, lungo l’arco appenninico centro-meridionale e nelle zone adiacenti. Le temperature saranno in lieve calo. Domenica 24 agosto il tempo è in peggioramento al Centro-Nord, con cielo molto nuvoloso e rovesci sparsi, localmente temporaleschi, più probabili su Piemonte, Emilia-Romagna e aree montuose. L’instabilità interesserà anche Umbria, Marche e i rilievi tra Basilicata e Puglia, mentre altrove prevarrà il sole. Le temperature scenderanno ulteriormente al Nord, contribuendo a rendere il quadro atmosferico più autunnale.
Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.
Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android
La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza
Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e ti guida tramite la app di navigazione verso di esso.