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Prezzi dei carburanti: l’aumento ha quasi annullato il taglio delle accise

carburante auto
di Redazione online
Pubblicato 23 marzo 2026

Il rincaro del petrolio ha di fatto quasi annullato l’effetto della riduzione temporanea delle tasse. Preoccupa in particolare il prezzo del diesel.

Prezzi dei carburanti: l’aumento ha quasi annullato il taglio delle accise

DI NUOVO VERSO L’ALTO

Sembra essersi già interrotto il calo dei prezzi dei carburanti seguito al taglio delle accise della durata di 20 giorni voluto da governo. È bastato il fine settimana per riportare i prezzi di diesel e benzina quasi ai livelli precedenti il decreto dell’esecutivo, risalente al 18 marzo. La realtà, aggiornata a lunedì 23 marzo, è questa: la benzina self service è tornata a salire e si vende in media a 1,719 euro al litro (+4 millesimi), mentre il diesel alle pompe self si è riportato vicinissimo alla soglia dei 2 euro al litro, toccando 1,979 euro al litro, con un balzo di 11 millesimi rispetto alle rilevazioni precedenti. Ancora più pesanti i i prezzi sulle autostrade, dove il gasolio self supera i 2 euro al litro (2,045), mentre la benzina si ferma a 1,782 euro. Il taglio fiscale, insomma, si sta sgonfiando in tempo reale per via del rialzo delle quotazioni internazionali del petrolio.

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SI RISPARMIA SOLO LA METÀ

Il Codacons ha fatto i conti: rispetto ai prezzi praticati il 18 marzo, il gasolio è sceso di 12,7 centesimi a fronte di un taglio delle accise di 24,4 centesimi, mentre la benzina cala di 15 centesimi. In pratica lo Stato ha tolto quasi 25 centesimi di tasse sul diesel, ma all’automobilista ne sono arrivati meno della metà. L’associazione dei consumatori stima che, a questo ritmo, lo sconto sarà del tutto annullato prima della scadenza dei venti giorni, con un mancato risparmio di circa 5,85 euro su un pieno di gasolio. La causa, secondo il Codacons, non è la mancata applicazione del taglio da parte dei distributori, ma la crescita del prezzo industriale dei carburanti e le anomalie regionali nell’andamento dei listini: la regione più cara per il gasolio è la Campania (in media 1,995 euro al litro), mentre la benzina più salata si trova in Basilicata (con 1,747 euro al litro).

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IL DIESEL È UN PROBLEMA

Stando all’analisi del ministero delle Imprese, l’attuale prezzo medio della benzina è nettamente più basso rispetto alla media degli ultimi anni, inferiore alla media del 2025 (-2 cent), del 2024 (-10 cent) e persino del 2023 (-15 cent). Al contrario per il gasolio bisogna registrare il poco invidiabile record di prezzo più elevato di sempre: costa 31 centesimi in più rispetto al 2025, 25 cent in più del 2024, 17 cent in più del 2023 e 15 cent in più del 2022, l’anno dell’invasione russa dell’Ucraina. Il prezzo così elevato pesa soprattutto sul trasporto e le filiere produttive, visto che il 90% delle merci in Italia viaggia su strada. La Cgia di Mestre (associazione Artigiani e Piccole Imprese) ricorda che da inizio anno il prezzo del diesel è salito del 20,9% (+34 cent al litro), quello della benzina del 3%, e che fare il pieno a un autocarro con massa inferiore alle 7,5 tonnellate costa oggi circa 172 euro in più rispetto al 31 dicembre 2025, il che significa oltre 12.350 euro in più su base annua per ogni mezzo.

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CON PIENO+ SI RISPARMIA

In un periodo in cui contenere le spese è diventato essenziale per contrastare il rincaro dei prezzi, una soluzione pratica è offerta da Pieno+, l’applicazione gratuita sviluppata da alVolante e disponibile per dispositivi Android e iOS (foto qui sopra). Questo strumento consente di monitorare costantemente le tariffe dei carburanti, aiutando gli automobilisti a individuare rapidamente il distributore più vantaggioso nelle proprie vicinanze. L’affidabilità del servizio è garantita da un aggiornamento continuo dei dati, basato sulle comunicazioni ufficiali fornite dai gestori delle stazioni di servizio. Una volta individuato il punto vendita con il prezzo migliore, l’utente può attivare direttamente dall’app il sistema di navigazione per farsi guidare verso la meta.

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Ritratto di forfElt
forfElt
23 marzo 2026 - 19:21
E sia: Dual Motor di nuovo nel mirino...
Ritratto di Flynn
Flynn
23 marzo 2026 - 19:46
3
Avevo capito che l'esperienza di guida 3 cilindri + cambio manuale fosse impagabile
Ritratto di forfElt
forfElt
23 marzo 2026 - 19:51
E chi cell'ha mai avuta una 3cil (?) :( Aggiungi che l'età sopravanza (per tutti s'intende), ergo l'algia è dietro l'angolo. Ultimo ma non penultimo: blocchiamolo sse petroliere, no?
Ritratto di Flynn
Flynn
23 marzo 2026 - 20:03
3
Ah no lo so' io... stavo solo seguendo semplicemente l'altro filone narrativo. : -)
Ritratto di Miti
Miti
23 marzo 2026 - 21:47
Flynn, hai una zanzara sul braccio... fai attenzione, si può infettare se poi ti gratti ... Ma davvero abbiamo perso Andre_a, il nostro samurai??? che brutta perdita ....
Ritratto di Tistiro
Tistiro
23 marzo 2026 - 19:42
Meno gente compra gasolio meglio per me
Ritratto di deutsch
deutsch
23 marzo 2026 - 20:02
4
oggi ho visto distributori dove il gasolio costava 0.4 euro in più della benzina (2.10 il primo ed 1.70 la seconda)
Ritratto di Euro7
Euro7
23 marzo 2026 - 20:24
È quasi poetico: mentre voi state lì a far ginnastica con la frizione e il cambio manuale per sentirvi 'veri piloti', lo Stato vi ringrazia facendovi fare ginnastica anche col portafoglio. ​Hanno tagliato le accise e il petrolio è aumentato il secondo dopo? Ma che sorpresa! Praticamente state pagando il diesel come se fosse champagne d'annata, solo per il gusto di sentire il rumore di un motore che ormai è un reperto da museo. Mentre voi aspettate con ansia il prossimo bonus benzina sperando che non svuoti il conto, chi ha scelto il 'gabinetto elettrico' ricarica a casa con i pannelli e vi guarda dalla corsia di sorpasso sorridendo. Continuate pure a difendere i pistoni, il benzinaio ha bisogno di gente fedele come voi per pagarsi le vacanze!"
Ritratto di forfElt
forfElt
23 marzo 2026 - 20:32
Non hai capito (o meglio: forse ti sei perso qualche passaggio fondamentale) : qui il 95% """è"""" un benzinaio (o addirittura petroliere), alla peggio un meccanico; quindi non ci sta a rimettere nessuno, in verità
Ritratto di Euro7
Euro7
23 marzo 2026 - 21:39
Credo che un benzinaio sia più " cattivo " di un meccanico... lui ti spenna sempre.. mentre il meccanico se ti va bene non lo farà.. o negli lo farà meno volte.. questi personaggi con le ev non li incontri più
Ritratto di Euro7
Euro7
23 marzo 2026 - 21:40
E pian piano ti passa l'algía al piede sinistro... ma ci vogliono anni di automatico o di EV
Ritratto di forfElt
forfElt
23 marzo 2026 - 22:13
In tale logica io voglio iniziare a sperare che dopo le straordinarie bev Dual Motor un domani si possa godere anche & finalmente delle bev Dual One Pedal; ossia One Pedal sì ma opzionabile fra solo quello destro oppure sinistro. Sarà la prossima rivoluzione che non so se tale da salvare il mondo nel complesso, ma di sicuro a salvare anche la gamba dx dopo quella sx, quello sì sicuramente
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
23 marzo 2026 - 20:34
54
Non era già passato?
Ritratto di Luxior
Luxior
23 marzo 2026 - 21:00
Oggi il petrolio diciamo è crollato, ha perso quasi il 9% rispetto a due giorni fa'. Mi aspetto, con la rapidità con cui sale, un taglio domani mattina.....vedremo!
Ritratto di giocchan
giocchan
23 marzo 2026 - 21:24
Dai che ora il governo taglia di nuovo le accise! PS: ah no? c'è già stato il referendum, quindi nessun nuovo taglio? però "vigileranno sulle speculazioni"? Ah be, se vigilano Adolf Urss e il Capitano dei Trasporti possiamo dormire sonni tranquilli...
Ritratto di Miti
Miti
23 marzo 2026 - 22:04
E se ci mettessimo ballare il Kazachok ???
Ritratto di AZ
AZ
23 marzo 2026 - 21:29
Non li hanno ancora abbassati.
Ritratto di Miti
Miti
23 marzo 2026 - 21:48
Dov'è la gonna dell'altro articolo???
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