Prezzi dei carburanti: l’aumento ha quasi annullato il taglio delle accise

DI NUOVO VERSO L’ALTO

Sembra essersi già interrotto il calo dei prezzi dei carburanti seguito al taglio delle accise della durata di 20 giorni voluto da governo. È bastato il fine settimana per riportare i prezzi di diesel e benzina quasi ai livelli precedenti il decreto dell’esecutivo, risalente al 18 marzo. La realtà, aggiornata a lunedì 23 marzo, è questa: la benzina self service è tornata a salire e si vende in media a 1,719 euro al litro (+4 millesimi), mentre il diesel alle pompe self si è riportato vicinissimo alla soglia dei 2 euro al litro, toccando 1,979 euro al litro, con un balzo di 11 millesimi rispetto alle rilevazioni precedenti. Ancora più pesanti i i prezzi sulle autostrade, dove il gasolio self supera i 2 euro al litro (2,045), mentre la benzina si ferma a 1,782 euro. Il taglio fiscale, insomma, si sta sgonfiando in tempo reale per via del rialzo delle quotazioni internazionali del petrolio.

Il Codacons ha fatto i conti: rispetto ai prezzi praticati il 18 marzo, il gasolio è sceso di 12,7 centesimi a fronte di un taglio delle accise di 24,4 centesimi, mentre la benzina cala di 15 centesimi. In pratica lo Stato ha tolto quasi 25 centesimi di tasse sul diesel, ma all’automobilista ne sono arrivati meno della metà. L’associazione dei consumatori stima che, a questo ritmo, lo sconto sarà del tutto annullato prima della scadenza dei venti giorni, con un mancato risparmio di circa 5,85 euro su un pieno di gasolio. La causa, secondo il Codacons, non è la mancata applicazione del taglio da parte dei distributori, ma la crescita del prezzo industriale dei carburanti e le anomalie regionali nell’andamento dei listini: la regione più cara per il gasolio è la Campania (in media 1,995 euro al litro), mentre la benzina più salata si trova in Basilicata (con 1,747 euro al litro).

IL DIESEL È UN PROBLEMA

Stando all’analisi del ministero delle Imprese, l’attuale prezzo medio della benzina è nettamente più basso rispetto alla media degli ultimi anni, inferiore alla media del 2025 (-2 cent), del 2024 (-10 cent) e persino del 2023 (-15 cent). Al contrario per il gasolio bisogna registrare il poco invidiabile record di prezzo più elevato di sempre: costa 31 centesimi in più rispetto al 2025, 25 cent in più del 2024, 17 cent in più del 2023 e 15 cent in più del 2022, l’anno dell’invasione russa dell’Ucraina. Il prezzo così elevato pesa soprattutto sul trasporto e le filiere produttive, visto che il 90% delle merci in Italia viaggia su strada. La Cgia di Mestre (associazione Artigiani e Piccole Imprese) ricorda che da inizio anno il prezzo del diesel è salito del 20,9% (+34 cent al litro), quello della benzina del 3%, e che fare il pieno a un autocarro con massa inferiore alle 7,5 tonnellate costa oggi circa 172 euro in più rispetto al 31 dicembre 2025, il che significa oltre 12.350 euro in più su base annua per ogni mezzo.

CON PIENO+ SI RISPARMIA

In un periodo in cui contenere le spese è diventato essenziale per contrastare il rincaro dei prezzi, una soluzione pratica è offerta da Pieno+, l’applicazione gratuita sviluppata da alVolante e disponibile per dispositivi Android e iOS (foto qui sopra). Questo strumento consente di monitorare costantemente le tariffe dei carburanti, aiutando gli automobilisti a individuare rapidamente il distributore più vantaggioso nelle proprie vicinanze. L’affidabilità del servizio è garantita da un aggiornamento continuo dei dati, basato sulle comunicazioni ufficiali fornite dai gestori delle stazioni di servizio. Una volta individuato il punto vendita con il prezzo migliore, l’utente può attivare direttamente dall’app il sistema di navigazione per farsi guidare verso la meta.