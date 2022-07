Sconto benzina, decisa la proroga fino al 21 agosto 2022

ARRIVA UN’ALTRA PROROGA - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto interministeriale, che proroga lo sconto carburanti pari a 30 centesimi al litro fino al prossimo 21 agosto. Il provvedimento attualmente in vigore sarebbe scaduto il 2 agosto. La riduzione di prezzo è valida per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione e rappresenta un’ulteriore boccata d’ossigeno per molte famiglie, specialmente per chi si appresta a partire per le vacanze e teme di dover andare incontro a un salasso per fare rifornimento.

I CONSUMATORI INSODDISFATTI - Nonostante lo sforzo fatto dal governo guidato dal premier Mario Draghi, c’è chi ritiene che il provvedimento sia insufficiente per dare davvero un sostegno a molte categorie di cittadini in difficoltà. A sottolinearlo è il presidente dell'Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona per il quale si poteva pensare a una proroga ancora più lunga, in attesa di capire quale possa essere il futuro che attende il governo Draghi.