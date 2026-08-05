Lo sconto sulle accise del diesel prosegue fino al 25 agosto 2026

ALTRI VENTI GIORNI

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 4 agosto 2026, ha deliberato la proroga del taglio delle accise sul solo gasolio, portando la scadenza del provvedimento dal 6 agosto come deciso inizialmente al 25 agosto 2026. La misura prevede una riduzione complessiva di 17 centesimi di euro per ogni litro di diesel erogato, cifra che deriva dalla combinazione tra il minor peso delle accise (14 centesimi) e l’abbattimento dell’IVA correlata (3 centesimi).

Questa estensione temporale mira a coprire l’intero periodo delle vacanze estive e dell’esodo di Ferragosto. È importante sottolineare che lo sconto riguarda esclusivamente il gasolio: per la benzina, infatti, non è stato previsto alcun tipo di intervento, lasciando il prezzo alla pompa privo di agevolazioni statali.

NUMERI SEMPRE IN RIALZO

L’andamento dei prezzi alla pompa continua a mostrare valori elevati nonostante gli interventi governativi. Secondo i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale del gasolio in modalità self ha raggiunto i 2,1 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre sulle autostrade si attesta mediamente sui 2,173 euro al litro.

Per quanto riguarda la benzina, i prezzi medi oscillano intorno ai 2 euro al litro. La volatilità dei listini è alimentata dalle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare per i timori legati alla stabilità del Medio Oriente e alle possibili chiusure dello stretto di Hormuz, fattori che hanno spinto al rialzo le quotazioni del petrolio Brent.

Alcune analisi del settore indicano che l’efficacia del taglio teorico di 17 centesimi è stata in parte mitigata dai rincari applicati dai gestori registrati nel corso degli ultimi giorni.

COME SI RIPAGA LO SCONTO

La copertura economica necessaria per finanziare i 20 giorni aggiuntivi di sconto ammonta a circa 245 milioni di euro: per reperire queste risorse, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto ricorso a riduzioni delle spese di bilancio dei singoli ministeri e all’utilizzo del meccanismo delle accise mobili.

Quest'ultimo sistema, basato su una norma del 2008 e riformato nel 2023, permette di utilizzare l’extra gettito IVA derivante dall’aumento dei prezzi per compensare la riduzione delle accise fisse. La Presidenza del Consiglio ha confermato che, una volta superata la data del 25 agosto, si tornerà all’applicazione standard del meccanismo delle accise mobili.

Il Governo ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione per valutare la necessità di ulteriori decreti in base all’evoluzione del mercato internazionale e del prezzo del petrolio.