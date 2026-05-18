Torna la Fiesta, insieme ad altre quattro nuove Ford

CINQUE NOVITÀ IN ARRIVO

La Ford ha deciso di passare al contrattacco in Europa con la strategia “Ready Set Ford”, che mira a trasformare l’immagine del marchio nel Vecchio Continente puntando su tre pilastri: “Build, Thrill and Adventure” (ovvero solidità, emozione e avventura). L’obiettivo è chiaro: lanciare cinque nuove auto entro il 2029, tutti caratterizzati da un’impostazione “rally-bred”, cioè ispirata al mondo dei rally, per differenziarsi dalla concorrenza grazie a piacere di guida, controllo e precisione.

FIESTA E PUMA

Il pilastro della nuova gamma sarà rappresentato da due modelli nati dalla collaborazione con la Renault. Sfruttando la piattaforma Ampr Small del gruppo francese, l’ovale blu produrrà due vetture elettriche a partire dal 2028.

La prima sarà una citycar elettrica che potrebbe riportare in vita lo storico nome Fiesta: sarà basata sulla Renault 5 E-Tech.

La seconda sarà una crossover compatta a batteria, destinata a raccogliere l’eredità della Puma, che sarà basata sulla Renault 4 E-Tech.

Nonostante la base tecnica condivisa, il capo del marchio in Europa Jim Baumbick ha assicurato che le vetture avranno un’esperienza di guida e un tocco autenticamente Ford, grazie a un lavoro specifico su assetto e stile.

LA “BABY” BRONCO

Oltre alle piccole nate in sinergia con la Renault, come già avevamo scritto qui, il piano prevede l’espansione della famiglia Bronco in Europa con un modello ibrido di dimensioni medie, che potrebbe essere basato o sul Bronco Sport presente sul mercato USA o sul Bronco New Energy presente nel mercato cinese.

Il quarto modello dovrebbe essere l’erede della Focus, la cui produzione è già stata confermata per il 2028 nella fabbrica di Valencia, in Spagna. Sarà una crossover di medie dimensioni, disponibile con diversi motori per adattarsi alle varie fasi della transizione.

A completare la gamma annunciata di cinque nuove auto entro il 2029 ci potrebbe essere anche l’erede dell’attuale Kuga, che dovrebbe restare un modello multi energia.

I VEICOLI COMMERCIALI

La strategia della Ford non dimentica il mondo del lavoro, dove il marchio domina le vendite da oltre un decennio. Per i professionisti è in arrivo il Ranger Super Duty: un pick-up estremo capace di trainare fino a 4,5 tonnellate e con un carico utile di quasi 2 tonnellate, progettato per il soccorso, le miniere e usi militari.

Dalla parte opposta della gamma di veicoli commerciali, entro la fine dell’anno arriverà nelle concessionarie il Transit City, un nuovo furgone 100% elettrico sviluppato in collaborazione con la cinese JMC, pensato appositamente per le consegne dell’ultimo miglio nelle zone a traffico limitato.

TRANSIZIONE REALISTICA

Pur confermando l’impegno verso un futuro a zero emissioni, la Ford lancia un appello all’Europa chiedendo obiettivi realistici e un’infrastruttura di ricarica adeguata. La casa sottolinea l’importanza di tecnologie di transizione come le ibride plug-in (PHEV) e i veicoli elettrici ad autonomia estesa (EREV), considerate un ponte necessario finché la rete elettrica non sarà pronta per tutti. Come dichiarato da Baumbick: “La via più veloce verso le zero emissioni è quella che i clienti sono effettivamente disposti a percorrere”.