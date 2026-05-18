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Torna la Fiesta, insieme ad altre quattro nuove Ford

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di Redazione online
Pubblicato 18 maggio 2026

Entro il 2029 arriveranno in Europa le nuove Fiesta e Puma elettriche, ma anche le eredi di Focus, Kuga e la nuova Bronco in versione europea.

Torna la Fiesta, insieme ad altre quattro nuove Ford

CINQUE NOVITÀ IN ARRIVO

La Ford ha deciso di passare al contrattacco in Europa con la strategia “Ready Set Ford”, che mira a trasformare l’immagine del marchio nel Vecchio Continente puntando su tre pilastri: “Build, Thrill and Adventure” (ovvero solidità, emozione e avventura). L’obiettivo è chiaro: lanciare cinque nuove auto entro il 2029, tutti caratterizzati da un’impostazione “rally-bred”, cioè ispirata al mondo dei rally, per differenziarsi dalla concorrenza grazie a piacere di guida, controllo e precisione.

FIESTA E PUMA

Il pilastro della nuova gamma sarà rappresentato da due modelli nati dalla collaborazione con la Renault. Sfruttando la piattaforma Ampr Small del gruppo francese, l’ovale blu produrrà due vetture elettriche a partire dal 2028.

La prima sarà una citycar elettrica che potrebbe riportare in vita lo storico nome Fiesta: sarà basata sulla Renault 5 E-Tech.

La seconda sarà una crossover compatta a batteria, destinata a raccogliere l’eredità della Puma, che sarà basata sulla Renault 4 E-Tech.

Nonostante la base tecnica condivisa, il capo del marchio in Europa Jim Baumbick ha assicurato che le vetture avranno un’esperienza di guida e un tocco autenticamente Ford, grazie a un lavoro specifico su assetto e stile.

LA “BABY” BRONCO

Oltre alle piccole nate in sinergia con la Renault, come già avevamo scritto qui, il piano prevede l’espansione della famiglia Bronco in Europa con un modello ibrido di dimensioni medie, che potrebbe essere basato o sul Bronco Sport presente sul mercato USA o sul Bronco New Energy presente nel mercato cinese.

Il quarto modello dovrebbe essere l’erede della Focus, la cui produzione è già stata confermata per il 2028 nella fabbrica di Valencia, in Spagna. Sarà una crossover di medie dimensioni, disponibile con diversi motori per adattarsi alle varie fasi della transizione.

A completare la gamma annunciata di cinque nuove auto entro il 2029 ci potrebbe essere anche l’erede dell’attuale Kuga, che dovrebbe restare un modello multi energia.

I VEICOLI COMMERCIALI

La strategia della Ford non dimentica il mondo del lavoro, dove il marchio domina le vendite da oltre un decennio. Per i professionisti è in arrivo il Ranger Super Duty: un pick-up estremo capace di trainare fino a 4,5 tonnellate e con un carico utile di quasi 2 tonnellate, progettato per il soccorso, le miniere e usi militari.

Dalla parte opposta della gamma di veicoli commerciali, entro la fine dell’anno arriverà nelle concessionarie il Transit City, un nuovo furgone 100% elettrico sviluppato in collaborazione con la cinese JMC, pensato appositamente per le consegne dell’ultimo miglio nelle zone a traffico limitato.

TRANSIZIONE REALISTICA

Pur confermando l’impegno verso un futuro a zero emissioni, la Ford lancia un appello all’Europa chiedendo obiettivi realistici e un’infrastruttura di ricarica adeguata. La casa sottolinea l’importanza di tecnologie di transizione come le ibride plug-in (PHEV) e i veicoli elettrici ad autonomia estesa (EREV), considerate un ponte necessario finché la rete elettrica non sarà pronta per tutti. Come dichiarato da Baumbick: “La via più veloce verso le zero emissioni è quella che i clienti sono effettivamente disposti a percorrere”.

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Ritratto di RaptorF22Stradalee
RaptorF22Stradalee
18 maggio 2026 - 16:25
Hahaha troppo tardi Ford , poi ancora elettrica ? Non hai capito niente
Ritratto di giocchan
giocchan
18 maggio 2026 - 17:08
Sono prodotti per l'europa, dove le BEV stanno (grossomodo) al 20%. A parte i costruttori di supercar, non credo esista un costruttore che possa dire a cuor leggero "che schifo quel 20%...".
Ritratto di forfElt
forfElt
18 maggio 2026 - 17:24
Why not? Non hanno esattamente ritirato la (precedente) Fiesta, laddove la Top 10 EU è da tempo pregna di 208 e C3 e Yaris , con (ancor "peggio") per svariati mesi poi financo Sandero e Clio nelle prime 2 posizioni assolute?
Ritratto di Il Bavarese
Il Bavarese
18 maggio 2026 - 16:30
Intanto arrivano news interessanti sulle batterie CATL www.teslahubs.com/it/blogs/consigli/tesla-fornitore-batterie-catl-presenta-3rd-gen-shenxing-lfp-batteria-si-ricarica-in-meno-di-quattro-minuti
Ritratto di giocchan
giocchan
18 maggio 2026 - 17:12
CATL è anni avanti alla concorrenza. Letteralmente anni... con batterie LFP che caricano veloci come le Shenxing 3, le batterie a stato solido ti servono solo per densità / peso.
Ritratto di Il Bavarese
Il Bavarese
18 maggio 2026 - 17:18
Personalmente darei priorita' ad una ricarica molto rapida, piu' che ad altro. Chissa' se e quando arriveranno sulle Tesla
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
18 maggio 2026 - 16:35
"Autenticamente Ford"... come le Alfa Stellantis?
Ritratto di giocchan
giocchan
18 maggio 2026 - 17:11
Fiesta=R4, Puma=R5... e magari anche Ka=Twingo? Speriamo non facciano una roba alla Nissan Micra: perchè una cosa è usare una piattaforma (tra l'altro ben fatta, bisogna dirlo), un'altra cosa è prendere un'auto altrui e cambiare i fari...
Ritratto di ziobell0
ziobell0
18 maggio 2026 - 16:54
mezze macchine con basi prese in prestito dove capita...Ready Set Ford, ma va a ciapà i ratt
Ritratto di giocchan
giocchan
18 maggio 2026 - 17:06
Speriamo che la Fiesta / R5 non sia come Micra... che sia un modello con una sua identità! A parte questo, un rimpiazzo per Puma Gen-E mi pare "urgente"... quella che c'è adesso è palesemente una cosa accroccata per fare leva in UK sulle enormi vendite della Puma: addirittura, il pacco della batteria della Gen-E sporge dal sottoscocca...
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