Traffico del 17-20 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare

Il grande esodo estivo entra nel vivo proprio in questo weekend. Tra venerdì 17 e lunedì 20 luglio le principali dorsali italiane saranno interessate dalle partenze verso mare, laghi e montagna, mentre dalla seconda parte di domenica inizieranno i primi rientri verso le grandi città.
Secondo l’Anas fino al 6 settembre sono previsti circa mezzo miliardo di spostamenti, con la sospensione o la rimozione di 1.175 cantieri, pari all’83% del totale, e circa 2.500 risorse impegnate nel monitoraggio della rete 24 ore su 24.
Le tratte da tenere d’occhio sono diverse.
Scatta anche lo stop per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati:
Restano valide le deroghe previste per specifiche categorie di trasporto e per i servizi essenziali. Venerdì 17 e lunedì 20 luglio non è previsto un divieto generalizzato. Per tutto il weekend il monitoraggio della circolazione resterà attivo 24 ore su 24 attraverso le sale operative di Anas e gli altri organismi impegnati nella gestione della viabilità.
Sul fronte meteorologico, il tempo dovrebbe mantenersi generalmente stabile e soleggiato al Centro-Sud e sulle isole, con temperature elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Al Nord sarà possibile una maggiore variabilità, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi e sui rilievi liguri, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci o temporali locali.
Il caldo renderà più faticosi i viaggi di lunga percorrenza. Conviene quindi scegliere con attenzione l’orario della partenza: le prime ore del mattino permettono di viaggiare con temperature più contenute e su strade meno congestionate.
Da evitare, quando possibile, il venerdì pomeriggio dopo le 15:00, la mattinata di sabato e la domenica dopo le 16:00. Il viaggio notturno può rappresentare un’alternativa soltanto per chi è adeguatamente riposato.
Per restare aggiornati sulla viabilità in tempo reale si può contare sul numero gratuito Cciss 1518, sul sito e sull'app iCciss, sull'app Vai Anas (anche al numero 800.841.148 o su stradeanas.it, dove è attiva anche una live chat nei giorni feriali dalle 08:00 alle 20:00), oltre ai siti delle concessionarie come Autostrade per l'Italia, Autovie e Autobrennero. Utile anche affidarsi a Google Maps o Waze per individuare in anticipo i percorsi alternativi.
Prima di partire vale la pena controllare freni, pneumatici, luci, tergicristalli e livelli dei liquidi, sistemare i bagagli senza sovraccaricare il portabagagli, trasportare gli animali con dispositivi omologati ed evitare pasti pesanti o alcolici alla guida. Durante il viaggio restano fondamentali le cinture allacciate anche dietro, i seggiolini omologati per i più piccoli, una sosta ogni due ore, la distanza di sicurezza e l'uso della corsia di destra in autostrada per la marcia ordinaria.