Traffico del 17-20 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare

Il grande esodo estivo entra nel vivo proprio in questo weekend. Tra venerdì 17 e lunedì 20 luglio le principali dorsali italiane saranno interessate dalle partenze verso mare, laghi e montagna, mentre dalla seconda parte di domenica inizieranno i primi rientri verso le grandi città.

Secondo l’Anas fino al 6 settembre sono previsti circa mezzo miliardo di spostamenti, con la sospensione o la rimozione di 1.175 cantieri, pari all’83% del totale, e circa 2.500 risorse impegnate nel monitoraggio della rete 24 ore su 24.

LE GIORNATE

Venerdì 17 il traffico si intensifica dal primo pomeriggio, con la fascia compresa tra le 16:00 e le 21:00 particolarmente delicata. È il momento in cui si concentrano le partenze in uscita da Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.



il traffico si intensifica dal primo pomeriggio, con la fascia compresa tra le 16:00 e le 21:00 particolarmente delicata. È il momento in cui si concentrano le partenze in uscita da Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Sabato 18 la situazione peggiora ulteriormente: già dalle prime ore del mattino il traffico sarà molto intenso, con il picco atteso tra le 7:00 e le 13:00. Nel pomeriggio è prevista una progressiva attenuazione dei flussi.



la situazione peggiora ulteriormente: già dalle prime ore del mattino il traffico sarà molto intenso, con il picco atteso tra le 7:00 e le 13:00. Nel pomeriggio è prevista una progressiva attenuazione dei flussi. Domenica 19 la mattinata resterà sostenuta per effetto delle gite di breve raggio e degli spostamenti verso le località turistiche. Dal tardo pomeriggio aumenteranno invece i rientri verso le grandi città, con possibili code fino alla serata.



la mattinata resterà sostenuta per effetto delle gite di breve raggio e degli spostamenti verso le località turistiche. Dal tardo pomeriggio aumenteranno invece i rientri verso le grandi città, con possibili code fino alla serata. Lunedì 20 saranno ancora possibili rallentamenti nelle prime ore del mattino, quando gli ultimi rientri si sommeranno alla normale mobilità pendolare e commerciale di inizio settimana.



LE STRADE

Le tratte da tenere d’occhio sono diverse.

Sulla A14 Adriatica sono attesi rallentamenti già venerdì pomeriggio nel nodo di Bologna e sabato mattina lungo la direttrice verso Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia.



sono attesi rallentamenti già venerdì pomeriggio nel nodo di Bologna e sabato mattina lungo la direttrice verso Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia. Sulla A1 Milano-Napoli le criticità maggiori potranno concentrarsi in uscita da Milano, nel nodo bolognese, sull’Appennino tosco-emiliano, in prossimità di Firenze e agli accessi di Roma e Napoli.



le criticità maggiori potranno concentrarsi in uscita da Milano, nel nodo bolognese, sull’Appennino tosco-emiliano, in prossimità di Firenze e agli accessi di Roma e Napoli. Chi si dirige verso la Liguria potrà incontrare code su A10, A12 e A6, soprattutto in prossimità dei caselli e dei raccordi con la statale Aurelia. Sulla A22 del Brennero il traffico sarà intenso fin dall’alba di sabato verso Trentino-Alto Adige, Dolomiti e valico del Brennero.



soprattutto in prossimità dei caselli e dei raccordi con la statale Aurelia. Sulla A22 del Brennero il traffico sarà intenso fin dall’alba di sabato verso Trentino-Alto Adige, Dolomiti e valico del Brennero. Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo la carreggiata sud sarà particolarmente impegnata tra Campania, Basilicata e Calabria. Traffico sostenuto anche sulle autostrade siciliane A19 e A29, mentre chi punta verso i laghi prealpini e i valichi dovrà fare i conti con possibili rallentamenti su A4, A8 e A9.



Autostrada del Mediterraneo la carreggiata sud sarà particolarmente impegnata tra Campania, Basilicata e Calabria. Traffico sostenuto anche sulle autostrade siciliane A19 e A29, mentre chi punta verso i laghi prealpini e i valichi dovrà fare i conti con possibili rallentamenti su A4, A8 e A9. Attenzione anche alla SS16 Adriatica, alla SS1 Aurelia, alla SS18 Tirrena Inferiore, alla SS106 Jonica e alla E45. Anas ha comunque sospeso o rimosso gran parte dei cantieri non indispensabili per rendere più fluida la circolazione.



MEZZI PESANTI

Scatta anche lo stop per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati:

sabato 18 luglio dalle 8:00 alle 16:00

luglio dalle 8:00 alle 16:00 domenica 19 dalle 7:00 alle 22:00.

Restano valide le deroghe previste per specifiche categorie di trasporto e per i servizi essenziali. Venerdì 17 e lunedì 20 luglio non è previsto un divieto generalizzato. Per tutto il weekend il monitoraggio della circolazione resterà attivo 24 ore su 24 attraverso le sale operative di Anas e gli altri organismi impegnati nella gestione della viabilità.

IL METEO

Sul fronte meteorologico, il tempo dovrebbe mantenersi generalmente stabile e soleggiato al Centro-Sud e sulle isole, con temperature elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Al Nord sarà possibile una maggiore variabilità, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi e sui rilievi liguri, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci o temporali locali.

Il caldo renderà più faticosi i viaggi di lunga percorrenza. Conviene quindi scegliere con attenzione l’orario della partenza: le prime ore del mattino permettono di viaggiare con temperature più contenute e su strade meno congestionate.

Da evitare, quando possibile, il venerdì pomeriggio dopo le 15:00, la mattinata di sabato e la domenica dopo le 16:00. Il viaggio notturno può rappresentare un’alternativa soltanto per chi è adeguatamente riposato.

CONSIGLI UTILI

Per restare aggiornati sulla viabilità in tempo reale si può contare sul numero gratuito Cciss 1518, sul sito e sull'app iCciss, sull'app Vai Anas (anche al numero 800.841.148 o su stradeanas.it, dove è attiva anche una live chat nei giorni feriali dalle 08:00 alle 20:00), oltre ai siti delle concessionarie come Autostrade per l'Italia, Autovie e Autobrennero. Utile anche affidarsi a Google Maps o Waze per individuare in anticipo i percorsi alternativi.

Prima di partire vale la pena controllare freni, pneumatici, luci, tergicristalli e livelli dei liquidi, sistemare i bagagli senza sovraccaricare il portabagagli, trasportare gli animali con dispositivi omologati ed evitare pasti pesanti o alcolici alla guida. Durante il viaggio restano fondamentali le cinture allacciate anche dietro, i seggiolini omologati per i più piccoli, una sosta ogni due ore, la distanza di sicurezza e l'uso della corsia di destra in autostrada per la marcia ordinaria.