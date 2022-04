Otto gomme estive a misura di crossover

> PER NON COMPRARLE A OCCHI CHIUSI

Alzi la mano chi, nello scegliere le gomme nuove per la propria vettura, non era indeciso fra almeno tre o quattro prodotti. Sarebbe relativamente facile scegliere solo in base al prezzo, ma poi con la sicurezza come la mettiamo? Ecco perché abbiamo confrontato sul campo sette pneumatici di marche affermate e diffuse, aggiungendo al gruppo una gomma low cost: la più economica che abbiamo trovato su internet nella misura scelta per il test, ovvero 205/60 R 16. Questa taglia equipaggia piccole crossover, come la Volkwagen T-Cross che abbiamo utilizzato per le prove in pista, sull’asciutto e sul bagnato.

> LE PROTAGONISTE

Le gomme oggetto del test si comprano a cifre fra circa 80 e 100 euro l’una, ad eccezione della cinese Linglong Green-Max HP010, che abbiamo pagato poco più di 45 euro. Un risparmio consistente, ma qual è il rovescio della medaglia? Cosa si perde nei confronti di prodotti come Bridgestone Turanza T005, Continental Premium Contact 6, Goodyear EfficientGrip Performance 2, Michelin Primacy 4 e Pirelli Cinturato P7? Nel mezzo, sia per prezzo sia per prestazioni rilevate, le Falken Ziex ZE Ecorun e Nokian Wetproof. Tutti i prodotti sono stati testati nelle stesse condizioni, inclusi i cerchi su cui erano montati, tutti uguali per non alterare il peso delle ruote (nelle foto, i Mak DaVinci M-Titan). Alle prove sul campo si è aggiunto un test in laboratorio, quello della resistenza di rotolamento, in base a quanto definito dalle norme di omologazione: più è bassa, meno il pneumatico penalizza i consumi di carburante.

> ABBIAMO PROCEDUTO COSÌ

Le prove in pista sono state realizzate sul bagnato e sull’asciutto lo scorso autunno (trattandosi di pneumatici estivi abbiamo evitato prove sulla neve, o con temperature molto basse). La prima condizione è senza dubbio quella più critica per la sicurezza, e per questo nella valutazione finale abbiamo dato un peso leggermente superiore ai voti ottenuti nei diversi test sull’acqua. E anche all’interno di questi ultimi abbiamo tenuto in maggiore considerazione le prove che più legate alla sicurezza; per esempio, dando più importanza all’aquaplaning che al tempo sul giro di pista. In ciascuna prova c’è un prodotto che si distingue, ma alla fine la gomma migliore è quella che ha un comportamento più “bilanciato” e sicuro un po’ in tutte le condizioni.

> INIZIAMO PROPRIO DALL’ACQUA

Su un rettilineo irrigato a pioggia abbiamo svolto i test di frenata (da 80 km/h, escludendo i metri percorsi sotto i 10 km/h per non risentire dell’effetto dell’Abs), mentre per nelle prove dinamiche abbiamo anche misurato il tempo sul giro di pista (circa 1100 metri di lunghezza), ovviamente abbondantemente bagnato. Ancora più critiche le prove di aquaplaning, perché una volta innescato questo fenomeno (legato alla velocità dell’auto e alla profondità della pozzanghera, ma anche allo spessore e al disegno del battistrada) il pneumatico perde il contatto con l’asfalto. Di conseguenza, in curva (la situazione peggiore) l’auto tenderà ad andare dritta, con effetti anche gravi se dovesse accadere su strada. Per verificarlo abbiamo affrontato a velocità crescenti una curva con una profonda pozza, misurando quando si manifestava questo fenomeno: maggiore è l’andatura raggiunta prima che l’auto “partisse per la tangente” più il pneumatico è sicuro. Invece, nel test in rettilineo (un tratto di 150 metri coperto di uno strato d’acqua di 7 mm) più che la direzionalità è compromessa la motricità: l’abbiamo misurata accelerando gradualmente e verificando a che velocità si perde contatto con l’asfalto (più tardi avviene, migliore è il risultato). Nelle tabelle trovate anche una sintesi del giudizio dato ai collaudatori per ciascun pneumatico, perché oltre ai risultati conta la sensazione di sicurezza che una gomma trasmette nelle reazioni. Nella tabella sottostante trovate la classifica relativa ai test sul bagnato in base ai criteri già citati. A parità di punteggio, i prodotti sono riportati in ordine alfabetico.

Prodotto Frenata 80-10 km/h [m] Aquaplaning in rettineo [km/h] Aquaplaning in curva [km/h] Tempo sul giro (1100 m) Il nostro giudizio in sintesi Punteggi sul bagnato Pirelli Cinturato P7 27,7 81,9 98,2 53”4 Veloce nei cambi di direzione, non teme neppure le pozze. 100 Bridgestone Turanza T005 27,6 81,2 92,1 53”9 Ha un buon grip, ma “saltella” se perde aderenza. 97 Falken Ziex ZE310 Ecorun 27,9 82,3 94,6 54”3 Lento nella risposta alle correzioni, è invece valido in frenata. 97 Michelin Primacy 4 29,6 75,2 94,2 – 3,9 1’41”2 Rapido e intuitivo nelle reazioni, non eccelle per l’aquaplaning. 97 Continental PremiumContact 6 29,2 80,8 93,7 53”6 Ha reazioni progressive, e si controlla in maniera intuitiva. 96 Goodyear EfficientGrip Performance 2 28,8 81,9 92,3 54”0 È preciso e stabile, ma poco pronto e lineare nelle reazioni. 96 Nokian Wetproof 29,4 82,4 92,1 54”4 È lento nelle eventuali correzioni e migliorabile nella frenata. 95 Linglong GREEN-Max HP100 29,3 80,9 93,7 55”2 Offre poca aderenza e reattività: fa usare molto il volante. 94

> E QUANDO IL SOLE SPLENDE…

Anche sull’asciutto, nonostante i pericoli siano minori che sul bagnato, la sicurezza della nostra auto passa dai pneumatici, l’unico punto di contatto con il suolo e la cui inefficacia rende inutile anche il migliore dei sistemi elettronici di sicurezza. Basti pensare alle frenate (nei nostri test le abbiamo realizzate da 100 km/h), in cui un paio di metri in più per fermarsi può fare la differenza tra avere un incidente o evitarlo. Sull’asciutto contano poi anche altri fattori: dalla rumorosità, che abbiamo rilevato (su asfalto ruvido) all’interno dell’abitacolo, alla scorrevolezza. Per quest’ultima, oltre al valore numerico, abbiamo messo in evidenza i valori associabili all’etichetta, riscontrandola con quanto dichiarato dal costruttore. Sul risultato finale, come già detto, hanno avuto maggior valore le voci relative alla sicurezza, quali i giudizi dei collaudatori ad essa correlati, e le frenate.

Prodotto Frenata 100-10 km/h [m] Rumorosità interna a 80 km/h* [dB(A)] Resistenza al rotolamento [N/kN] – Classe** Il nostro giudizio Punteggi sull’asciutto Bridgestone Turanza T005 34,6 63,8 7,1 – B (B) Sicura la frenata, ma la risposta nelle sterzate non è omogenea. 99 Michelin Primacy 4 35,0 64,4 7,1 – B (C) Ha reazioni lineari, ma una reattività non proprio “da lode”. 98 Continental PremiumContact 6 36,4 64,6 6,0 – A (A) Ottima la scorrevolezza, però non è dei più reattivi e precisi. 97 Goodyear EfficientGrip Performance 2 36,0 64,5 7,2 – B (B) Ha una risposta omogenea e intuitiva, ma non fulminea. 96 Pirelli Cinturato P7 35,8 64,7 7,3 – B (B) È pronto e infonde sicurezza, con reazioni prevedibili. 96 Nokian Wetproof 35,8 65,4 8,0 – C (C) Ok il grip, ma ma è “vuoto” in rettilineo e leggero nelle sterzate. 93 Falken Ziex ZE310 Ecorun 36,0 64,7 8,4 – C (C) Né pronta né lineare la risposta. Ma il comfort è buono. 91 Linglong GREEN -Max HP100 36,5 64,9 8,0 – C (C) Delude per reattività e per il “vuoto” nelle sterzate accennate. 91

*Su asfalto ruvido, come quello drenante

**La classe di efficienza, con voti da A a E, deriva dalla resistenza al rotolamento testata in laboratorio (fra parentesi il dato dichiarato nell’etichetta)



> LA RESA DEI CONTI

Messi nero su bianco i risultati dei vari test, è il momento di tirare le somme, facendo la media ponderata (dando ancora una volta più peso alle voci relative alla sicurezza) dei punteggi dei test su bagnato e asciutto. A svettare è il Pirelli Cinturato P7 (che ha primeggiato nelle prove sull’acqua), tallonato dal Bridgestone Turanza T005. Più distante il Michelin Primacy 4, che occupa il terzo gradino del podio. I punteggi si dilatano a mano a mano che si scende nella classifica, chiusa con notevole distacco dal low cost Linglong Green-Max HP100. È la conferma di quanto non sempre il risparmio premi.