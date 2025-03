Formula 1: risultato del Gp d’Australia 2025

FERRARI NON PERVENUTE - Il Gp d’Australia 2025 di Formula 1 è stato rocambolesco a causa della pioggia, che ha provocato uscite di pista e diverse interruzioni di gara. Tuttavia, ha messo in evidenza la superiorità del “pacchetto” McLaren-Norris, con il pilota inglese che si è portato a casa una bella vittoria. Alle sue spalle l’inossidabile Max Verstappen, solido come sempre, pur essendo assistito da una Red Bull inferiore. Terzo posto per Russell su un’ottima Mercedes. Uno strepitoso Andrea Antonelli, sull'altra Mercedes, debutto in Formula 1 conquista un bellissimo quinto posto dietro a un altrettanto ottimo Albon (Williams). Le Ferrari? Non pervenute. Le Rosse non sono andate oltre l’ottavo e il decimo posto con Leclerc e Hamilton.

LA CRONACA - Al primo giro Norris e Piastri partono bene, con Verstappen che perde terreno dopo un bloccaggio. Leclerc e Hamilton recuperano posizioni. Alla prima tornata esce di scena Jack Doohan; il pilota australiano sbatte tra curva 5 e 6 provocando l’entrata della safety car. Poco dopo è la volta dell’ex ferrarista Carlos Sainz, che con la Williams esce tra la curva 15 e 16 e finisce nelle barriere. Al giro 8 riparte la gara dopo l’entrata ai box della safety car con Norris primo, Verstappen secondo e Piastri terzo.

Al giro 15 Antonelli (Mercedes) supera Hulkenberg portandosi all’11esimo posto. Alla 18ª tornata Verstappen sbaglia e va lungo, con Piastri ne approfitta e lo passa per la seconda posizione. Al giro 22 inizia a piovere leggermente, ma nessuno rientra ai box. Al 28° giro Piastri segna il giro più veloce, portandosi a un secondo da Norris. Leclerc è quinto a oltre 5 secondi da Russel (4°), mentre Hamilton è in ottava posizione.

Al giro 35 incidente di Alonso in curva 6: esce la safety car. Iniziano i pit stop per molti piloti: Hamilton monta gomme medie, Albon gomme dure. Al giro 39 cambia la classifica: Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Leclerc, Tsunoda, Albon, Hamilton, Gasly, Antonelli, con la safety che ha azzerato tutti i distacchi. Al giro 48 Lawson va a muro: entra nuovamente la safety car. La Ferrari richiama Hamilton e Leclerc per montare gomme da bagnato, scelta che poi si rivelerà errata e che li fa retrocedere in nona e decima posizione. Al giro 51 c’è la partenza, con le Ferrari che salgono all’ottavo e nono posto con Leclerc e Hamilton. Intanto Antonelli è quarto dopo un sorpasso su Albon. Approfittando di un lungo di Norris Verstappen riduce il distacco a mezzo secondo dal pilota di testa, ma non riesce a superarlo.

L'ORDINE D'ARRIVO DEL GP