Formula 1: risultato Gp di Singapore 2025

RUSSEL SUPERIORE

George Russell completa un fine settimana perfetto con il successo nel Gp di Singapore 2025 di Formula 1, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. L’inglese della Mercedes ha guidato la gara dall’inizio alla fine, gestendo con la freddezza di un pilota d’esperienza tutte le fasi. Alle sue spalle un ottimo Max Verstappen, capace di massimizzare il potenziale di una Red Bull in evidente difficoltà, riuscendo a contenere la pressione delle due McLaren.

MCLAREN CAMPIONE 2025

Con i punti ottenuti oggi, la McLaren si aggiudica il campionato del mondo costruttori per il secondo anno consecutivo. Per quanto riguarda la classifica piloti, Verstappen continua a mettere pressione alla coppia di testa formata da Piastri e Norris, al terzo Gp consecutivo senza vittorie.

FERRARI DA DIMENTICARE

Prestazione positiva per Kimi Antonelli su Mercedes, che torna a raccogliere punti pesanti dopo alcune gare difficili, chiudendo al quinto posto. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari, con Leclerc e Hamilton rispettivamente sesto e settimo dopo una gara anonima e priva di spunti.

Il team di Maranello sembra essere ripiombato nello stato di mediocrità che aveva contraddistinto le prime gare della stagione. Con questo risultato, la Mercedes consolida la seconda posizione nel mondiale costruttori. Al momento, la Ferrari è l’unica tra le grandi scuderie a non aver ancora conquistato una vittoria nel 2025, rendendo il bilancio stagionale decisamente deludente. Da segnalare la rimonta di Carlos Sainz su Williams: partito dal fondo della griglia, è riuscito a risalire fino alla decima posizione.

LA CRONACA

Russell parte bene e mantiene senza problemi la testa della corsa. Subito dietro, Verstappen, al via con gomme morbide per massimizzare la trazione. Tensione in casa McLaren: Lando Norris, nella manovra di sorpasso su Oscar Piastri, gli danneggia l’ala anteriore.

Nelle retrovie Leclerc riesce a portarsi in quinta posizione superando Antonelli e Hamilton, ma fatica non riesce mai a tenere il passo dei primi. Russell, aiutato da una Mercedes particolarmente efficace alle basse temperature, costruisce un vantaggio di oltre dieci secondi su Verstappen.

Il primo a inaugurare la sequenza dei pit-stop è proprio Verstappen, seguito a ruota dai piloti degli altri top team, tutti passati a gomma dura. Al termine della fase di soste, la classifica si ricompone con pochi cambiamenti. Tuttavia, emergono diverse difficoltà per i piloti di testa: Leclerc fatica a contenere Antonelli e deve difendersi con tenacia. Mentre Verstappen, sotto pressione dalle McLaren più veloci, è costretto a rischiare più del dovuto. Il lungo in curva 14 avrebbe potuto costargli caro.

Nel finale, Antonelli riesce a superare Leclerc e conquista così la quinta posizione. Per Russell, invece, è una vittoria netta e meritata, che conferma la solidità della Mercedes e rilancia le ambizioni del team nella fase conclusiva della stagione.