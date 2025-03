Formula 1: Tsunoda al posto di Lawson in Red Bull

A CACCIA DI PUNTI - Sono costate le due gare con zero punti a Liam Lawson. La Red Bull ha infatti deciso di “retrocederlo” al team satellite Racing Bulls. Il suo posto verrà occupato da Yuki Tsonoda (foto qui sopra), che quindi lascia il team di Faenza per compiere il grande salto in prima squadra. Al suo fianco un certo Max Verstappen, campione del mondo in carica. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal team principal Christian Horner, l’avvicendamento Lawson-Tsunoda ha un mero valore sportivo poiché la squadra ha l’obiettivo di confermare il titolo piloti e lottare per il campionato costruttori, che lo scorso anno è andato alla McLaren. Quindi, servono i punti di entrambi i piloti.

CASSATO - Il ruolo di secondo pilota non è affatto semplice in Red Bull, che la scorsa estate dopo aver rinnovato il contratto a Perez ha deciso di licenziarlo a fine prendendo proprio l’australiano Lawson (nella foto qui sotto). Il team di Milton Keynes non ha dato al giovane pilota l’opportunità di familiarizzare con una monoposto per lui tutta nuova e notoriamente molto difficile da guidare per chiunque che non si chiami Max Verstappen. Il tempo di apprendimento non è contemplato in Formula 1.

OCCASIONE PER IL GIAPPONESE - Per Yuki Tsunoda c’è quindi la grande occasione di conquistare quella che potrebbe diventare la prima vittoria in Formula 1 per un pilota giapponese. Lo scorso anno ha disputato una buona stagione racimolando 30 punti, che gli sono valsi il 12° posto in classifica. Quest’anno, nonostante una monoposto tutt’altro che competitiva, è già a quota 3 punti.