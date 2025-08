Le auto elettriche che soddisfano di più

CRESCE LA SODDISFAZIONE

Sebbene le vendite di auto elettriche non siano decollate come si prevedeva qualche anno fa, sono comunque sempre più gli automobilisti che nel corso del tempo hanno scelto di acquistare e usare quotidianamente un veicolo elettrico. Ma qual è il grado di soddisfazione di questi automobilisti? Ha provato a indagarlo l’EV Satisfation Study 2025 di Uscale, che come ogni anno ha condotto un sondaggio su oltre 5.000 conducenti di veicoli elettrici in Germania, Austria e Svizzera. I risultati mostrano che i miglioramenti apportati ai veicoli elettrici hanno superato le aspettative dei clienti, portando una notevole crescita della soddisfazione complessiva.

PIACE L’AUTONOMIA, MENO LA GESTIONE

A soddisfare maggiormente sono i progressi compiuti in termini di autonomia e velocità di ricarica. Secondo l’indagine, la metà dei proprietari dichiara un’autonomia reale superiore ai 400 km, migliorando nettamente il 38% dello scorso anno. Per quanto riguarda la ricarica, il 75% dei veicoli elettrici supporta potenze in corrente continua fino di 150 kW o superiori, rispetto al 61% del 2024. Tuttavia rimangono delle zone d’ombra: per esempio il 73% degli intervistati dice di aver avuto problemi durante la ricarica, mentre il 46% racconta di problemi con le app (dato comunque migliore del 54% dell’anno precedente).

I PUNTI DI FORZA DI OGNI BRAND

La soddisfazione varia in base ai marchi. Il costruttore più consigliabile secondo il sondaggio è la cinese Xpeng (nella foto in alto il modello G6), che supera la Tesla, leader per diversi anni. Sulla parte opposta i brand del gruppo Stellantis, ma anche la MG e la Smart. Nella tabella qui sotto sono segnalati i punti che nell’ultimo anno hanno fatto registrare i miglioramenti più significativi del grado di soddisfazione e quelli dove invece il gradimento dei clienti è calato maggiormente.