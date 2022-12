Auto Ibride: stop all’esenzione dal 2023 nel Lazio

Non ci sono buone notizie per i possessori di auto ibride residenti nel Lazio, mezzo scelto non solo per dimostrare di avere attenzione nei confronti dell’ambiente, ma anche perché si aveva la possibilità di usufruire di un’esenzione per il pagamento del bollo per tre anni. Un vantaggio non da poco, visto che si tratta di una delle tasse più odiate dagli italiani, dovuta per il semplice possesso del mezzo, indipendentemente dal suo reale utilizzo. Ora, però, questo vantaggio non sarà più disponibile a partire dal nuovo anno che sta per iniziare.

L’esenzione non sarà più disponibile dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, secondo quanto espressamente citato all’articolo 2 comma 2, di cui è bene siano a conoscenza sia chi è già in possesso di una vettura ibrida, sia chi sta pensando di acquistarne una. "A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati: a) il comma 14 dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, ferma restando, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, l'applicazione dell'esenzione ivi prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione" - si legge nel testo.

Molti potrebbero già avere acquistato una vettura ibrida, ma potrebbero non averla in consegna prima di gennaio 2023. Se però l’immatricolazione viene effettuata in uno degli ultimi giorni di dicembre 2022, si avrà modo di non pagare il bollo auto per tre anni, nonostante l’auto non sia ancora in possesso del legittimo proprietario. Nonostante questo, gli abitanti del Lazio potranno comunque usufruire di un altro vantaggio anche se minore: è previsto infatti uno sconto del 5% per i primi tre anni. La riduzione varrà anche per gli altri tipi di modelli, mentre nel 2024 e nel 2025 sarà del 2,5%, a condizione di essere in regola con i pagamenti.