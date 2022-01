Autostrade sostiene chi è più innovativo

IDEE FRESCHE - Ecco i frutti della sinergia fra Autostrade per l’Italia e il mondo dell’università e della ricerca: la società ha premiato i sei progetti più all'avanguardia in materia di mobilità a basso impatto ambientale e sicurezza stradale. Il tutto nell’ambito di Elis Innovation Hub e di Argo Innovation Lab: piattaforme promosse da Movyon (operatore tecnologico del Gruppo Aspi). Quali le nuove idee? Sistemi di valutazione degli effetti del traffico pesante e di particolari condizioni ambientali sui ponti; ma anche metodologie per la gestione sostenibile della sicurezza della rete, sulla base di mappe di rischio che tengano conto di fattori naturali, geostrutturali e di degrado. Non ultimo, lo sviluppo di strutture di rinforzo per eseguire interventi senza interrompere il traffico sui viadotti.

CHI HA VINTO - Fra i 50 soggetti che hanno inviato le proposte, ecco i vincitori: Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Salerno, Università degli Studi di Perugia, Circle ed Eucentre. A ognuno sono stati assegnati 35.000 euro per sviluppare le loro soluzioni.