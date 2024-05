Comparativa gomme all season 2024

PRONTE E A TUTTO

Sempre più automobilisti scelgono di passare alle gomme all season per evitare la continua alternanza fra estive e invernali, o la necessità di catene, ragni o calze da neve nella stagione fredda. Questi pneumatici, infatti, garantiscono una buona mobilità anche su fondi abbondantemente innevati e, come quelli “termici”, hanno la marcatura M+S che mette al riparo da eventuali sanzioni dove vigono ordinanze e obblighi di transito con le catene a bordo. Per la maggior parte della loro vita, però, le all season “lavorano” sull’asciutto o sul bagnato. Sono sicure anche in queste situazioni?

Lo scopriamo con questo test, dove mettiamo a confronto sette prodotti nella misura piuttosto diffusa 225/50 R 17 98V (o, se non disponibile, con indice di carico e codice di velocità 98W o 98Y). A sei pneumatici di marche molto note, da Bridgestone a Vredestein, passando per Continental, Goodyear, Michelin e Pirelli, abbiamo affiancato un prodotto low cost, per capire quanto puntare tutto sul risparmio possa incidere sulla sicurezza. Sul web abbiamo individuato nello Star Performer Solar 4S il prodotto più economico (circa € 40 a gomma contro i 150-170 dei rivali).

Ecco nel dettaglio le protagoniste di questa prova comparativa:

Bridgestone Turanza All Season 6

Continental AllSeasonContact 2

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

Michelin CrossClimate 2

Pirelli Cinturato All Season SF 3

Star Performer Solar 4S

Vredestein Quatrac Pro+

IL TEST SULLA NEVE

I primi test dei sette pneumatici si sono svolti sulla neve (per non deteriorarne il battistrada): li abbiamo realizzati a gennaio 2024, in Svezia e sulle nostre Alpi. In queste prove l’aderenza è tutto: condiziona le frenate, la capacità di far muovere l’auto in accelerazione e di percorrere in sicurezza una curva. A influenzarla ci sono sia la mescola del battistrada sia il disegno di quest’ultimo, i cui intagli e lamelle si aggrappano alla “coltre bianca”. Nei nostri test, realizzati con temperature atmosferiche fra -5 e -15 °C (e quella della neve compresa fra -3 e -10 °C) sono emerse tante differenze tra i vari prodotti, evidenziate dai numeri nella tabella qui sotto, oltre che dai giudizi dei collaudatori. Nelle frenate da 35 km/h lo scarto è di 1,2 metri, ovvero il 9%, fra il prodotto migliore e quello peggiore.

È soprattutto questo test a pesare maggiormente nel calcolo del punteggio finale, visto quanto incide sulla sicurezza. Sempre dell’ordine del 10% le differenze nelle prove di slalom (in cui si misura l’accelerazione laterale massima prima che il pneumatico scivoli di lato) e nei test di trazione, in cui si accelera da fermi da 5 fino a 35 km/h. Avendo dato priorità alla sicurezza, abbiamo attribuito a quest’ultimo test un peso leggermente inferiore nel calcolo del voto finale. Ancora meno importante è la misura del tempo sul giro di pista, mentre l’analisi dei collaudatori è essenziale e premia soprattutto i prodotti che hanno un comportamento omogeneo e prevedibile: pericolosi quelli che inizialmente trasmettono confidenza, ma poi perdono di colpo aderenza, portando magari a una sbandata.

Prodotto Frenata 35-5 km/h [metri] Trazione 5-35 km/h [secondi] Slalom (accel. max. laterale) [m/s2] Tempo sul giro (1370 m) Il giudizio in sintesi Punteggi sulla neve Michelin CrossClimate 2 13,27 2,27 3,88 1’30”80 Stacca nettamente le gomme rivali in tutti i test. E nella guida si rivela un prodotto facile, veloce e, soprattutto, sicuro. 100 Continental AllSeasonContact 2 13,74 2,33 3,80 1’33”00 Trasmette sicurezza grazie alla discreta aderenza e soprattutto al comportamento ben bilanciato, privo di reazioni brusche. 97 Pirelli Cinturato All Season SF 3 13,81 2,32 3,77 1’34”30 Ha un buon grip longitudinale (in trazione e frenata) e laterale. Nelle curve si apprezza anche la progressività delle reazioni. 97 Star Performer Solar 4S 13,84 2,36 3,74 1’35”30 L’aderenza a ruote dritte non è male, e in curva il sottosterzo è ben gestibile. Ma capita che il retrotreno “parta” bruscamente. 96 Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 13,71 2,34 3,75 1’37”00 Il grip è solo discreto, soprattutto quando si sterza e si accelera contemporanamente: è facile che il “muso” scivoli di lato. 95 Bridgestone Turanza All Season 6 14,12 2,45 3,68 1’36”10 Oltre a non spiccare nei test, risulta impegnativo nella guida, per la scarsa reattività. Non rare pure le sbandate col posteriore. 94 Vredestein Quatrac Pro+ 14,50 2,42 3,52 1’37”20 Frenate lunghe e nelle curve l’auto scivola parecchio, sia con le ruote anteriori sia con quelle dietro: richiede molta attenzione. 90

IL TEST SUL BAGNATO

Sul bagnato c’è più grip che sulla neve, ma non per questo il rischio cala; anzi, è vero il contrario, perché in generale si viaggia a velocità superiori. Il divario fra i vari prodotti è più evidente che sulla neve: abbiamo riscontrato differenze nell’ordine del 20-25% nelle frenate da 80 km/h e nelle prove di aquaplaning, che sono di due tipi. La prima si svolge in un rettilineo irrigato con circa 7 mm d’acqua per rilevare, con passaggi ad andature crescenti, a quale velocità il pneumatico non riesce più a dare trazione (e neppure direzionalità), perché slitta sullo strato di acqua che gli intagli e i canali del battistrada non riescono più a smaltire.

Ancora più cruciale per la sicurezza il test di aquaplaning in curva, in cui si riproduce l’ingresso in una pozzanghera. In questo caso la perdita di contatto fra gomma e asfalto fa andare l’auto dritta. Nelle tabelle trovate a quali velocità è accaduto: 91,9 km/h per il prodotto (di gran lunga) migliore in questo test, 72,8 per il pneumatico low cost. Nel calcolo del voto finale abbiamo anche tenuto conto dell’accelerazione massima rilevata prima che l’auto parta per la tangente. Non perdetevi neppure il giudizio dei tester, che evidenzia il grado di sicurezza nelle varie manovre realizzate in pista.

Prodotto Frenata 80-10 km/h [metri] Aquaplaning in rettilineo [km/h] Aquaplaning in curva [km/h] Tempo sul giro (2480 m) Il giudizio in sintesi Punteggi sul bagnato Pirelli Cinturato All Season SF 3 28,7 80,1 91,9 1’45”50 Spicca nei test di aquaplaning (soprattutto in curva) ed è sicuro in frenata. Nelle curve si apprezza pure il retrotreno ben saldo a terra. 98 Bridgestone Turanza All Season 6 28,8 79,7 82,4 1’45”40 Ha un buon grip e trasmette sicurezza nella guida, grazie alle reazioni rapide, composte e sempre facili da gestire. 95 Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 30,7 78,4 81,1 1’45”10 L’elevata aderenza laterale (anche se nell’aquaplaning c’è chi fa meglio) offre buoni margini di sicurezza, pure in velocità. 95 Continental AllSeasonContact 2 28,6 77,6 76,3 1’46”10 Emerge (seppur di poco sui migliori rivali) nei test di frenata, ma non brilla in quello di aquaplaning in curva. Stabilità discreta. 92 Michelin CrossClimate 2 30,7 77,4 80,0 1’47”10 Non spicca per il grip, ma il comportamento è ben bilanciato: facile da gestire il leggero sottosterzo. Composto l’asse posteriore. 91 Vredestein Quatrac Pro+ 31,2 72,9 82,7 1’46”00 Ha un comportamento equilibrato, che difficilmente mette in difficoltà il guidatore. Non male la fase di inserimento in curva. 90 Star Performer Solar 4S 38,1 66,2 72,8 1’53”90 Scarsissima l’aderenza in tutte le situazioni. A questo si aggiungono la brusca tendenza al sottosterzo o al sovrasterzo. 77

IL TEST SULL'ASCIUTTO

Quanto ad aderenza, sull’asfalto asciutto ci sono le migliori condizioni. Però le insidie non finiscono, e le differenze fra una gomma e l’altra non mancano. Nei test di frenata da 100 km/h “ballano” circa quattro metri fra il prodotto migliore e quello peggiore: non pochi, nell’eventualità di doversi arrestare prima di un ostacolo. Essenziali nella valutazione finale pure i giudizi dei collaudatori, anche se il loro “peso” è inferiore a quello delle frenate, visto che non riguardano esclusivamente la sicurezza. Sempre in pista, in apposite aree, abbiamo misurato la rumorosità interna, che condiziona il comfort. Nella tabella trovate i rilevamenti nella parte anteriore dell’abitacolo, in due test: a 90 km/h su un fondo liscio e a 80 km/h su asfalto ruvido, tipo quello drenante che si trova sulle autostrade. In laboratorio, invece, abbiamo rilevato la resistenza di rotolamento, a cui sono legati i consumi, mettendola in relazione col voto dell’etichetta prevista dalle norme europee.



Prodotto Frenata 100-10 km/h [metri] Rumorosità interna* [dB(A)] Resistenza al rotolamento [N/kN] – Classe** Il giudizio in sintesi Punteggi sull’asciutto Pirelli Cinturato All Season SF 3 37,3 62,5 – 66,4 7,8 – C (C) Gli spazi di frenata sono contenuti, e il grip nelle curve dà sicurezza. Composte le reazioni persino nelle manovre di emergenza. 98 Bridgestone Turanza All Season 6 38,7 62,0 – 65,9 8,3 – C (C) Buona progressività di risposta (discreta invece la prontezza) ed elevata stabilità, con le ruote posteriori ben salde al suolo. 96 Michelin CrossClimate 2 38,5 62,8 – 66,5 7,4 – B (B) Buono il grip nelle frenate, mentre nelle manovre di emergenza si apprezza il comportamento equilibrato dell’asse posteriore. 94 Continental AllSeasonContact 2 40,5 62,4 – 67,0 7,7 – B (C) Le frenate sono piuttosto lunghe, mentre fra le curve il comportamento è sicuro, con una buona aderenza ed elevata stabilità. 93 Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 41,5 61,1 – 65,5 8,0 – C (C) Il livello di aderenza, stabilità e prontezza di risposta non va oltre la sufficienza e le prestazioni in frenata sono sotto le aspettative. 91 Star Performer Solar 4S 40,6 62,0 – 67,1 7,0 – B (B) Sopra la media gli spazi di arresto, sul misto lo sterzo si alleggerisce e non è facile il controllo del (marcato) sottosterzo. 90 Vredestein Quatrac Pro+ 41,4 61,1 – 66,1 8,1 – C (C) Ha un comportamento equilibrato, ma “va lungo” in frenata e nelle curve l’avantreno non offre una risposta rapida e omogenea. 90



*Su asfalto liscio (a 90 km/h) – ruvido (a 80 km/h).

**La classe di efficienza, con voti da A a E, deriva dalla resistenza al rotolamento testata in laboratorio (fra parentesi il dato dichiarato nell’etichetta).



LA CLASSIFICA

La graduatoria finale è il risultato della media dei punteggi nelle varie condizioni di prova (neve, bagnato e asciutto). A distinguersi sono le Pirelli Cinturato All Season SF 3, che hanno svettato sul bagnato e nelle frenate sull’asciutto, ben figurando (pur senza primeggiare) anche sulla neve. Distanziate le Michelin CrossClimate 2: sono imbattibili sulla “coltre bianca”, ma pagano pegno su bagnato e asciutto. Subito dietro, un prodotto piuttosto bilanciato, anche se con prestazioni un po’ inferiori: parliamo delle Bridgestone Turanza All Season 6. Non troppo distanti pure le Continental AllSeason Contact 2, che, dopo aver ben figurato sulla neve, non hanno brillato nelle altre condizioni. Seguono gli altri prodotti, fino alle (distaccatissime) low cost cinesi Star Perfomer Solar 4S.Ecco nel dettaglio tutti i punteggi.