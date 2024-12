DS N°8: prime immagini degli interni

MINIMALE E SOFISTICATA - Dopo le prime immagini che svelavano la carrozzeria, sebbene ancora camuffata (qui la news), la DS svela gli interni e il nome ufficiale della nuova crossover elettrica, che si chiamerà DS N°8. Osservando le immagini si nota la cura riposta nella ricerca della qualità e nel rendere gli interni più accoglienti possibili, anche grazie a un sofisticato sistema di illuminazione a led. La plancia si estende in orizzontale e al centro presenta un grande schermo di tipo touch che viene impiagato per controllare il sistema multimediale. Il cruscotto digitale si mostra dietro il volante di dimensioni generose e con una particolare disposizione a X delle razze. Il tunnel centrale ha un layout minimale e si può inoltre notare che la plancia prosegue da ambedue i lati, prolungandosi fino alla zona della maniglia per aprire le portiere.

DS COL NUMERO - Esteticamente la DS N°8 ha una linea piuttosto filante, con un parabrezza arretrato e un cofano basso, senza però perdere la nota eleganza che contraddistingue il marchio francese. Le dimensioni importanti, prossime ai 5 metri di lunghezza, lasciano presagire un’abitabilità interna generosa. Il portellone si caratterizza per un andamento quasi verticale e svela la nuova filosofia di denominazione, con l’introduzione del lettering DS Automobiles scritto per esteso al di sotto del quale si trova la lettera "N°" (numero) seguita dal numero 8. Anche i futuri modelli della DS seguiranno questa nuova filosofia di denominazione.

SOLO ELETTRICA - Ingegnerizzata sulla piattaforma STLA Medium (la stessa utilizzata dalla Peugeot 3008), la DS N°8 dovrebbe essere disponibile solo con motori elettrici con due “taglie” di batterie, da 86 e 98 kWh, e disponibile sia a trazione anteriore che integrale con doppio motore. Arriverà nelle concessionarie entro la metà del 2025 e sarà costruita in Italia, nella fabbrica di Melfi, in Basilicata.