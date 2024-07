Fehmarnbelt: il tunnel sottomarino più lungo al mondo

IN AUTO SOTTO AL MARE - Amburgo e Copenhagen sono distanti tra loro meno di 300 km in linea d’aria ma oggi è impossibile arrivare da una città all’altra utilizzando solamente l’auto, se non facendo giri strani passando dalla Russia e dalla Scandinavia: bisogna prendere obbligatoriamente un traghetto, per un viaggio che dura almeno 5 ore. Ma entro 5 anni si potrà fare grazie al Fehmarnbelt, un tunnel che correrà per oltre 18 km sotto al mare Baltico collegando Puttgarden (in Germania) con Rødbyhavn (in Danimarca). Infatti, ospiterà i binari ferroviari come il tunnel sotto la Manica, collegandosi alla più ampia rete ferroviaria Trans-European Transport Network che dalla Sicilia arriva fino all’estremo nord, ma a differenza dell’Eurotunnel avrà anche una vera e propria autostrada.

UNA VERA AUTOSTRADA - Invece dei 45 minuti di traversata con il traghetto (condizioni meteo permettendo), le auto impiegheranno solo 10 minuti a passare da una sponda all’altra, con una velocità massima di 110 km/h. Ci saranno quattro corsie autostradali, due per ogni senso di marcia separate tra loro da corridoi interni di sicurezza. Veicoli e treni si muoveranno a una profondità massima 40 metri sotto lo stretto di Fehmarn, che divide l’omonima isola tedesca da quella danese di Lolland. Una volta completato, il nuovo Fehmarnbelt sarà il collegamento sottomarino più lungo al mondo a combinare il servizio stradale con quello ferroviario. Il progetto include anche il recupero della terra e delle rocce tolte dal fondo del mare, che vengono riutilizzate per amplierà per circa 3 km quadrati le aree naturali costiere di entrambe le isole.

LAVORO TITANICO - Le prime parti delle infrastrutture per il tunnel sono state recentemente inaugurate dal re della Danimarca Federico X. I lavori erano partiti nel 2020, dopo più di 10 anni di progettazione. Lo scorso anno, sulla sponda danese, è stata completata la fabbrica che si occupa di realizzare le sezioni di cemento da sistemare sotto al livello del mare. Le 89 sezioni in cemento armato che comporranno il tunnel sono lunghe 217 metri, larghe 42 e alte 9: per posizionarle vengono utilizzate chiatte e gru di ogni dimensione e saranno necessari 3 anni di lavoro.