La Ford vuole vincere la Pikes Peak con un furgone

CORSA VERSO IL CIELO - Domenica 25 andrà in scena la 101esima edizione della Pikes Peak, la corsa in salita più famosa al mondo che si svolge ogni anno in Colorado, negli USA. La Ford Performance si presenterà ai nastri di partenza con un veicolo che raramente si penserebbe di trovare in una competizione di questo tipo: un furgone. Si tratta del SuperVan 4.2, il prototipo di van elettrico basato sul SuperVan 4 ottimizzato per essere ancora più efficace nelle cronoscalate. Il van e gli altri veicoli partecipanti dovranno affrontare 156 tra curve e tonanti che si snodano sui 19,99 km del percorso, percorrere un dislivello di 1.439 metri e giungere al traguardo a un’altitudine di 4.300 metri.

VUOLE VINCERE - Il Ford SuperVan 4.2 si presenta in Colorado con una nuova grafica che evidenzia il suo legame con il più comune E-Transit, il furgone elettrico della Ford. Obiettivo? La vittoria. La Ford Performance ha unito le forze con gli esperti della STARD Advanced Research and Development per creare un van elettrico in grado di conquistare la vetta di Pikes Peak e mostrare il potenziale dei veicoli elettrici nel motorsport. Al volante ci sarà un’icona del motorsport mondiale: Romain Dumas.

DUE TONNELLATE DI DEPORTANZA - L’aerodinamica del Ford SuperVan 4.2 è stata rivista per adattarsi al meglio all’atmosfera di alta quota. Gli elementi principali che migliorano questo aspetto sono uno spoiler posteriore in fibra di carbonio e uno splitter anteriore. Queste appendici aiutano il van della Ford a rimanere ben piantato sulla tortuosa strada della Pikes Peak, generando una deportanza che a 240 km/h è pari a due tonnellate. Allo stesso tempo il telaio è stato alleggerito per migliorare ,’equilibrio e garantire più agilità in curva.

UN MOTORE IN MENO - Naturalmente anche il motore ha subito delle modifiche rispetto al precedente SuperVan 4. I motori sono passati da 4 a 3 e sfruttano celle Li-Polymer NMC STARD ad alte prestazioni. In questo modo si ottiene una un migliore rapporto peso/potenza, pur mantenendo la trazione integrale grazie a un motore che agisce sull’asse anteriore e due su quello posteriore. La potenza totale di 1.400 CV sarà tenuta a bada da freni carboceramici, ruote forgiate in magnesio e semiassi aggiornati.