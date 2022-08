Il Salone di Ginevra torna nel 2023, ma si terrà in Qatar

GINEVRA ADDIO - Il Salone di Ginevra tornerà nel 2023, dopo tre anni di stop dall’ultimo appuntamento a causa della pandemia. A differenza di quanto inizialmente previsto, però, l’evento non si terrà a febbraio nella città svizzera, ma solo a novembre e in una location completamente differente, quella di Doha, in Qatar.

TROPPO POCHE LE ADESIONI - È il Comitato Organizzatore del Salone ad annunciare la decisione, legata allo scarso appeal che la maggior parte delle case automobilistiche aveva registrato fino a questo momento in vista dell’appuntamento di inizio anno (il periodo scelto era dal 14 al 19 febbraio). Per far sì che un’iniziativa così storica e importante per il mondo dell’auto possa avere successo è infatti fondamentale la risposta delle aziende, del settore, ma fino a questo momento le adesioni arrivate erano davvero pochissime. “A causa delle incertezze dell'economia globale e della geopolitica, nonché dei rischi legati allo sviluppo della pandemia, gli organizzatori hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sulla pianificazione dell'evento di Doha nel 2023" - sono le parole di Maurice Turrettini, presidente della fondazione a capo del comitato organizzatore. Il piano originario era proprio quello di provare a recuperare il tempo perduto e mettere in calendari due edizioni nel 2023, ma è stato inevitabile doversi arrendere e confermare solo l’edizione prevista a novembre.

IL RAMMARICO DEGLI ORGANIZZATORI - Non può che esserci dispiacere da parte di chi cura l’evento per non essere riusciti a mantenere le promesse e poter organizzare nuovamente il Salone nella città elvetica. L’incertezza che ancora domina il settore, frutto della pandemia ma anche della guerra ancora in corso in Ucraina, ha alla fine prevalso. "In questi tempi incerti, molti marchi non sono in grado di impegnarsi a partecipare a una fiera in Europa in inverno. Dopo aver valutato tutti gli elementi, è diventato chiaro alla fondazione che il Salone 2023 non potrà svolgersi a Ginevra come previsto. Per i marchi che hanno voluto partecipare, i fan e gli affezionati visitatori del nostro Salone di Ginevra, ci rammarichiamo di aver dovuto decidere di annullare questa edizione 2023" - sono le parole di Sandr Mesquita, ceo del Geneva International Motor Show.