Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei

È possibile legare dei comportamenti tipici alla guida a specifiche marche o, in altre parole, determinate categorie di guidatori sono alvolante delle stesse marche di auto? Una ricerca condotta da MoneySuperMarket, che ci racconta quale percezione hanno gli automobilisti gli uni degli altri, in relazione alla marca di auto che guidano. Lo studio è stato condotto su quasi 5.000 soggetti di oltre 20 Paesi del mondo.

BMW

Nel sondaggio, la BMW si è aggiudicata il poco invidiabile titolo di marchio associato ai guidatori più pericolosi, risultando prima per eccesso di velocità (63%), guida aggressiva (44%) e mancate segnalazioni con le frecce (32%). Tuttavia, i dati assicurativi raccontano una storia diversa. In base alle infrazioni effettive registrate nel 2025, i guidatori BMW risultano meno penalizzati rispetto a quelli di Tesla, Saab e persino Land Rover. E non sono nemmeno i peggiori in assoluto per eccesso di velocità: la classifica è guidata da Audi (2,8% delle multe), seguita da Volkswagen, Mercedes e Honda.

I comportamenti più pericolosi alla guida, secondo la percezione

Comportamento pericoloso 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 5° posto Guida troppo veloce BMW (63%) Mercedes-Benz (51%) Audi (46%) Tesla (24%) Subaru (23%) Guida troppo lenta Kia (27%) Toyota (25%) Volvo (24%) Hyundai (23%) Honda (21%) Guida troppo aggressiva BMW (44%) Ford (30%) Mercedes-Benz (26%) Audi (25%) Tesla (22%) Scarsa abilità nel parcheggio Tesla (17%) Ford (14%) Hyundai (13%) BMW (12%) Kia (12%) Non usa le frecce BMW (32%) Mercedes-Benz (19%) Tesla (16%) Audi (15%) Ford (12%)



TESLA

La Tesla è invece percepita come il marchio con gli automobilisti che parcheggiano peggio e compare anche tra i primi cinque per guida aggressiva e mancata segnalazione. Un dato che potrebbe essere legato più alla percezione del marchio (status symbol e tech) che a reali comportamenti. In effetti, tra i possessori con più infrazioni della media, uno su quattro guida una Tesla. Curioso notare come Tesla appaia in entrambe le classifiche, segno di una reputazione ambivalente, tra innovazione e snobismo.

KIA

Kia è invece associata alla guida lenta (27%), ritenuta potenzialmente pericolosa in certe condizioni. Ma i dati contraddicono anche questa idea: Kia compare nella top 15 dei marchi con più infrazioni per eccesso di velocità, a dimostrazione che i pregiudizi non sempre riflettono la realtà.

VOLVO

Volvo domina la percezione di guida sicura e non è un caso. Il marchio svedese ha fatto della sicurezza il proprio cavallo di battaglia sin dagli anni ‘40.

TOYOTA E ALTRE

Anche Toyota si distingue per prudenza e affidabilità, seguita da Hyundai e Honda, tutte associate a guidatori “modesti”, “onesti” e “attenti”. Un dato interessante: nonostante le differenze di prezzo tra i modelli, i premi assicurativi medi per i guidatori Volvo sono i più bassi tra quelli dei marchi ritenuti più sicuri.

I comportamenti più sicuri alla guida, secondo la percezione

Abitudine virtuosa 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 5° posto Cortesia e rispetto Volvo (40%) Toyota (37%) Kia (35%) Hyundai (32%) Honda (31%) Abilità nel parcheggio Volvo (30%) Honda (28%) Mercedes-Benz (27%) Volkswagen (27%) Toyota (26%) Rispetto dei limiti di velocità Toyota (41%) Kia (38%) Volvo (37%) Hyundai (37%) Nissan (35%) Lascia passare gli altri Toyota (33%) Volvo (30%) Hyundai (28%) Kia (27%) Nissan (27%) Uso corretto delle frecce Volvo (30%) Hyundai (30%) Toyota (30%) Honda (28%) Kia (27%)

I marchi percepiti come più (o meno) "cool" nel mondo

Classifica 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 5° posto Marchi più “cool” Mercedes-Benz (76%) BMW (72%) Audi (69%) Tesla (45%) Volkswagen (38%) Marchi meno “cool” Tesla (31%) Kia (27%) Subaru (24%) Nissan (22%) BYD (19%)

Una sintesi delle associazioni di personalità più comuni per i principali brand