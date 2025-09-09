Home
»
News
NEWS

Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei

guida
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 09 settembre 2025

Uno studio condotto in 20 Paesi ci racconta quale percezione hanno gli automobilisti gli uni degli altri, in relazione alla marca di auto che guidano.

Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei

È possibile legare dei comportamenti tipici alla guida a specifiche marche o, in altre parole, determinate categorie di guidatori sono alvolante delle stesse marche di auto? Una ricerca condotta da MoneySuperMarket, che ci racconta quale percezione hanno gli automobilisti gli uni degli altri, in relazione alla marca di auto che guidano. Lo studio è stato condotto su quasi 5.000 soggetti di oltre 20 Paesi del mondo.

BMW

Nel sondaggio, la BMW si è aggiudicata il poco invidiabile titolo di marchio associato ai guidatori più pericolosi, risultando prima per eccesso di velocità (63%), guida aggressiva (44%) e mancate segnalazioni con le frecce (32%). Tuttavia, i dati assicurativi raccontano una storia diversa. In base alle infrazioni effettive registrate nel 2025, i guidatori BMW risultano meno penalizzati rispetto a quelli di Tesla, Saab e persino Land Rover. E non sono nemmeno i peggiori in assoluto per eccesso di velocità: la classifica è guidata da Audi (2,8% delle multe), seguita da Volkswagen, Mercedes e Honda.

I comportamenti più pericolosi alla guida, secondo la percezione

Comportamento pericoloso

1° posto

2° posto

3° posto

4° posto

5° posto

Guida troppo veloce

BMW (63%)

Mercedes-Benz (51%)

Audi (46%)

Tesla (24%)

Subaru (23%)

Guida troppo lenta

Kia (27%)

Toyota (25%)

Volvo (24%)

Hyundai (23%)

Honda (21%)

Guida troppo aggressiva

BMW (44%)

Ford (30%)

Mercedes-Benz (26%)

Audi (25%)

Tesla (22%)

Scarsa abilità nel parcheggio

Tesla (17%)

Ford (14%)

Hyundai (13%)

BMW (12%)

Kia (12%)

Non usa le frecce

BMW (32%)

Mercedes-Benz (19%)

Tesla (16%)

Audi (15%)

Ford (12%)


TESLA

La Tesla è invece percepita come il marchio con gli automobilisti che parcheggiano peggio e compare anche tra i primi cinque per guida aggressiva e mancata segnalazione. Un dato che potrebbe essere legato più alla percezione del marchio (status symbol e tech) che a reali comportamenti. In effetti, tra i possessori con più infrazioni della media, uno su quattro guida una Tesla. Curioso notare come Tesla appaia in entrambe le classifiche, segno di una reputazione ambivalente, tra innovazione e snobismo.

KIA

Kia è invece associata alla guida lenta (27%), ritenuta potenzialmente pericolosa in certe condizioni. Ma i dati contraddicono anche questa idea: Kia compare nella top 15 dei marchi con più infrazioni per eccesso di velocità, a dimostrazione che i pregiudizi non sempre riflettono la realtà.

VOLVO

Volvo domina la percezione di guida sicura e non è un caso. Il marchio svedese ha fatto della sicurezza il proprio cavallo di battaglia sin dagli anni ‘40.

TOYOTA E ALTRE

Anche Toyota si distingue per prudenza e affidabilità, seguita da Hyundai e Honda, tutte associate a guidatori “modesti”, “onesti” e “attenti”. Un dato interessante: nonostante le differenze di prezzo tra i modelli, i premi assicurativi medi per i guidatori Volvo sono i più bassi tra quelli dei marchi ritenuti più sicuri.

I comportamenti più sicuri alla guida, secondo la percezione

Abitudine virtuosa

1° posto

2° posto

3° posto

4° posto

5° posto

Cortesia e rispetto

Volvo (40%)

Toyota (37%)

Kia (35%)

Hyundai (32%)

Honda (31%)

Abilità nel parcheggio

Volvo (30%)

Honda (28%)

Mercedes-Benz (27%)

Volkswagen (27%)

Toyota (26%)

Rispetto dei limiti di velocità

Toyota (41%)

Kia (38%)

Volvo (37%)

Hyundai (37%)

Nissan (35%)

Lascia passare gli altri

Toyota (33%)

Volvo (30%)

Hyundai (28%)

Kia (27%)

Nissan (27%)

Uso corretto delle frecce

Volvo (30%)

Hyundai (30%)

Toyota (30%)

Honda (28%)

Kia (27%)

 

 I marchi percepiti come più (o meno) "cool" nel mondo

Classifica

1° posto

2° posto

3° posto

4° posto

5° posto

Marchi più “cool”

Mercedes-Benz (76%)

BMW (72%)

Audi (69%)

Tesla (45%)

Volkswagen (38%)

Marchi meno “cool”

Tesla (31%)

Kia (27%)

Subaru (24%)

Nissan (22%)

BYD (19%)

 

Una sintesi delle associazioni di personalità più comuni per i principali brand

Marca

1° Pregiudizio

2° Pregiudizio

3° Pregiudizio

4° Pregiudizio

5° Pregiudizio

BMW

Arrogante (74%)

Ostentato (70%)

Competitivo (60%)

Sicuro di sé (52%)

Elegante / sofisticato (35%)

Mercedes-Benz

Ostentato (71%)

Arrogante (52%)

Sicuro di sé (50%)

Competitivo (49%)

Elegante / sofisticato (42%)

Tesla

Attento all’ambiente (60%)

Ostentato (52%)

Arrogante (43%)

Competitivo (40%)

Sicuro di sé (38%)

Toyota

Pratico / Razionale (61%)

Orientato alla famiglia (56%)

Umile (55%)

Onesto / Affidabile (43%)

Mente aperta (32%)

Hyundai

Umile (47%)

Orientato alla famiglia (43%)

Pratico (41%)

Onesto / Affidabile (30%)

Mente aperta (26%)

Volvo

Pratico / Razionale (41%)

Orientato alla famiglia (41%)

Onesto / Affidabile (33%)

Umile (30%)

Sicuro di sé (25%)
PROSSIME USCITE Lancia Ypsilon HF - Vai alla prossima uscita Lancia
Ypsilon elettrica MG S5 EV - Vai alla prossima uscita MG
S5 Peugeot 308 restyling - Vai alla prossima uscita Peugeot
308 Renault Austral restyling - Vai alla prossima uscita Renault
Austral Toyota Corolla Cross restyling - Vai alla prossima uscita Toyota
Corolla Cross VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Andre_a
Andre_a
9 settembre 2025 - 18:01
Non mi ci ritrovo. Anche perché, non è che quando cambio auto cambio anche il comportamento in strada.
Ritratto di Flynn
Flynn
9 settembre 2025 - 18:19
3
Seh seh.. i guidatori Toyota sono prudenti e rispettosi , ma semplicemente perché ossessionati dal consumare il meno possibile.
Ritratto di Tistiro
Tistiro
9 settembre 2025 - 18:26
Toyota resto umile... come no! :)

Indice dei contenuti

Con la 911 Turbo S la Porsche raddoppia Con la 911 Turbo S la Porsche raddoppia News Geniali e irriverenti: le pubblicità della Volvo Geniali e irriverenti: le pubblicità della Volvo Storie Porsche 911 Carrera GTS: ode alla Transfagarasan Porsche 911 Carrera GTS: ode alla Transfagarasan News La Mazda 787B torna ad alzare la voce a Le Mans La Mazda 787B torna ad alzare la voce a Le Mans Clip