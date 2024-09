Jaecoo 5: un primo assaggio

SI FA NOTARE - Manca sempre meno al debutto della nuova Jaecoo 5, con la quale la casa cinese del gruppo Chery allargherà la gamma verso il basso. Il nuovo modello, lungo circa 440 cm, è anticipato da alcune immagini “teaser” diffuse dalla casa in cui si possono vedere le forme della suv praticamente nella sua interezza. Il look robusto richiama quello della più grande Jaecoo 7. Nella parte frontale la grande mascherina verticale si abbina a gruppi ottici separati, che aggiungono un tocco di modernità e vogliono richiamare il mondo della moda. Le linee decise del frontale sono riprese anche nella parte posteriore: i fanali sono sottili, per amplificare visivamente la larghezza del veicolo. Dalle immagini diffuse di nota il grande tetto panoramico, che promette un abitacolo molto luminoso dal quale ammirare la natura.

AMICA DEGLI ANIMALI - Proprio gli elementi naturali, tra cui montagne e fiumi, hanno ispirato i designer della Jaecoo 5, che hanno voluto intrecciare gli elementi flessibili della natura alle linee della carrozzeria. Il design interpreta infatti il concetto di “Origin of Nature”, unendo idealmente la potenza e la bellezza della natura nello stile della vettura. Si rivolge a clienti giovani “desiderosi di esprimere la propria individualità in armonia con la natura”, in particolare a chi viaggia spesso con i propri animali domestici. La Jaecoo 5 ha infatti progettato i suoi spazi interni in modo “pet-friendly”, con una serie di soluzioni per i viaggi con gli amici a quattro zampe.

TRAZIONE INTEGRALE? - La nuova Jaecoo 5 sarà lanciata a ottobre 2024 in occasione del Omoda & Jaecoo International User Summit. Solo allora conosceremo i dettagli tecnici, ma già ora sappiamo che sarà disponibile sia con motore ibrido a benzina che elettrico. La forte vocazione verso la natura ci farebbe pensare che sarà disponibile anche una versione a trazione integrale, tuttavia la stessa casa cinese descrive la vettura come ideale per un fuoristrada leggero, per il quale le due ruote motrici e l’assetto di guida rialzato sono più che sufficienti. Staremo a vedere.