L’Aston Martin ritorna a Le Mans con la Valkyrie

IMPEGNO UFFICIALE - L’Aston Martin torna ufficialmente nei mondiali di endurance FIA WEC e IMSA. In entrambe le competizioni utilizzerà l’hypercar Valkyrie, derivata dalla versione stradale. Il Team Aston Martin THOR (The Heart of Racing) è composto da Harry Tincknell, vincitore britannico della 24 Ore di Le Mans, che sarà affiancato dal connazionale Tom Gamble sulla Valkyrie n°007. La vettura gemella n°009 sarà guidata dal triplice campione del mondo FIA GT Marco Sørensen e dal vincitore della gara della classe LMGT3 del WEC Alex Riberas (ESP).

DEBUTTO IMMINENTE - Mentre la coppia che prenderà il via all’IMSA è formata da Ross Gunn (GBR) e dal campione della classe GTD 2022 Roman De Angelis, che guideranno l'Aston Martin n°23 nella classe GTP. Sia Gunn che De Angelis si uniranno ai concorrenti del WEC per completare lo schieramento di tre piloti per la 24 Ore di Le Mans. Il debutto mondiale nel WEC è fissato alla 1812 km del Qatar il 28 febbraio 2025 e nell’IMSA alla 12 Ore di Sebring del 12-14 marzo.

RESTA IL V12 - La Valkyrie omologata per l’impiego su strada è già di per sé un’hypercar pronta per la pista, tuttavia, per partecipare alle gare del WEC ha dovuto subire delle modifiche. Tra cui il limite di potenza di 680 CV, che di per sé costituisce un vantaggio per il V12 utilizzato dalla Valkyrie che, dovrebbe assicurare una maggiore robustezza. Ricordiamo che l’hypercar della Casa inglese è costruita su un telaio in fibra di carbonio ed è spinta da un motore V12 aspirato da 6,5 litri costruito dalla Cosworth, che nella versione stradale standard raggiunge gli 11.000 giri al minuto e sviluppa oltre 1.000 CV.

SOSPENSIONI DA CORSA - Il gruppo propulsore è stato “affinato” per rispettare i requisiti delle competizioni sulle lunghe distanze. Nella vettura che prenderà parte al WEC il V12 è abbinato a una trasmissione sequenziale Xtrac a sette velocità. Sono state apportate delle modifiche alla configurazione delle sospensioni da corsa, che prevede doppi bracci anteriori e posteriori, con molle a barra di torsione azionate da pushrod e ammortizzatori laterali e centrali regolabili.

