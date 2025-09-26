Home
La Lepas debutta in Italia

lepas
lepas l8
di Andrea Spitti
Pubblicato 26 settembre 2025

Il marchio cinese appartenente al gruppo Chery mostra al Salone di Torino per la prima volta la sua ammiraglia L8, suv di quasi 4,7 metri con motore ibrido plug-in.

DEBUTTO CON STILE

Il Salone di Torino ha rappresentato l’occasione per la Lepas per presentarsi al pubblico italiano ed europeo. Il marchio cinese, il cui nome fonde i termini leopardo e passione, fa parte del colosso Chery e debutta con la L8, una suv lunga 469 cm dalla silhouette aerodinamica, fari verticali e una grigli arrotondata, che sarà lanciata sul mercato nel secondo trimestre del 2026. La casa promette un abitacolo molto spazioso, impreziosito dal sistema attivo di riduzione del rumore e da una serie di dettagli che dovrebbero garantire un’esperienza di alto livello per tutti i passeggeri. Fiore all’occhiello sarà il sistema Super Hybrid plug-in, che dovrebbe essere lo stesso utilizzato dai modelli della Omoda & Jaecoo (anch’essa fa parte del gruppo Chery) per un’autonomia tra motore a benzina ed elettrico che, stando a ciò che dice l’azienda, dovrebbe superare i 1.300 km.

lepas l8 2025 09 2

CINQUE MODELLI IN TRE ANNI

La Lepas L8 sarà il primo di cinque modelli che il costruttore cinese lancerà nel giro di tre anno: all’ammiraglia seguiranno altre due suv di dimensioni inferiori, la L6 e la L4, rispettivamente lunghe circa 450 cm e 430 cm. Il marchio punta a creare in breve tempo 1.200 punti vendita a livello globale e raggiungere il mezzo milione di unità vendute all’anno, promettendo esperienze di mobilità premium ai suoi clienti. La Lepas è uno dei pilastri della strategia di globalizzazione del gruppo Chery, che ha superato i 5 milioni di veicoli esportati complessivamente, il primo costruttore cinese a raggiungere questo traguardo. Grazie a otto centri di ricerca e sviluppo globali, alla presenza in 44 Paesi e in nove regioni e una rete di vendita e assistenza sviluppata in tutto il mondo, la Lepas promette solide capacità tecniche, di prodotto e commerciali.

lepas l8 2025 09 7

Lepas L8
Aggiungi un commento
Ritratto di Tistiro
Tistiro
26 settembre 2025 - 17:28
Alè, naltra....
Ritratto di Tistiro
Tistiro
26 settembre 2025 - 17:29
Uguale pure, ma no, ma si ma dai
Ritratto di vincenzo98
vincenzo98
26 settembre 2025 - 17:37
Mi immagino tra 2-3 anni il listino pieno di ste macchine... Le europee dovranno farne i conti, ma chi compra viene veramente confuso dalla troppa offerta. Ci sono 100 nuovi modelli tutti uguali o simili praticamente
Ritratto di AlvolANO
AlvolANO
26 settembre 2025 - 17:43
Immaginate di essere appassionati di auto e di sognare di diventare giornalisti. Immedesimatevi nella reazione di un povero cristo sottopagato costretto a scrivere articoli su questa roba
