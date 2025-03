FATTURATO DI OLTRE 20 MILIARDI - Il Piemonte è da oltre un secolo la culla di diverse realtà legate al mondo dell’automobile, a partire dalle grandi aziende famose in tutto il mondo come la Fiat e la Lancia, fino a realtà ben più piccole che forniscono componenti essenziali all’industria automobilistica. Secondo i dati dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana, in Piemonte sono 713 le realtà imprenditoriali che operano nel settore dell’automotive e rappresentanto oltre 33% del totale nazionale. Nel 2023 queste realtà hanno generato un fatturato di 20,4 miliardi di euro e dato lavoro a 56.356 addetti.

DAL PIEMONTE AL MONDO - Per unire tutto questo ecosistema legato all’auto nasce la Vehicle Valley Piemonte, un’associazione creata proprio con la volontà di raccogliere questo patrimonio in un contesto internazionale, promuovendo la collaborazione tra aziende, istituzioni, scuole di design e centro di ricerca. Tra i fondatori ci sono nomi conosciuti a livello globale come Italdesign e Pininfarina, insieme a entri istituzionali torinesi come la Regione Piemonte, la Camera di commercio, l’Unione Industriali, l’Associazione piccole e medie imprese e la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.

PROMOZIONE INTERNAZIONALE - L’associazione ha lo scopo di far collaborare le realtà industriali con gli enti di formazione (università, centri di ricerca e incubatori tecnologici) per formare un sistema educativo in grado di attrarre giovani talenti, che nella zona possano trovare opportunità di lavoro concrete. La Vehicle Valley Piemonte vuole essere “un laboratorio vivente di idee”, racconta la presidentessa Monica Mailander. Il primo passo è la costituzione di un marchio riconosciuto a livello internazionale, che aumenti la visibilità delle aziende locali, attragga investimenti e generi nuove opportunità di business. Per i membri dell’associazione c’è la promessa di potersi promuovere a livello internazionale, ponendosi in un territorio che vuole essere un punto di riferimento globale per la mobilità. Per farlo verranno organizzate diverse iniziative che facciano conoscere territorio e competenze in tutto il mondo (il primo è in programma dal 22 al 24 aprile al VTM Michigan, vicino a Detroit).