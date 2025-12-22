Home
Natale 2025 sulle strade: i giorni da bollino rosso e nero. I consigli per evitare il traffico

traffico
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 22 dicembre 2025

Il periodo natalizio vedrà milioni di italiani sulle strade per le vacanze: ecco il calendario completo per viaggiare sicuri.

TANTI ITALIANI IN VIAGGIO

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie 2025, anche quest’anno si prevede un notevole incremento dei flussi veicolari lungo la rete stradale e autostradale italiane. Tra partenze intelligenti, bollettini meteo in peggioramento e nuove restrizioni per i mezzi pesanti, chi si metterà in viaggio tra il 22 dicembre e il 6 gennaio dovrà affrontare non solo traffico, ma anche condizioni atmosferiche avverse.

Secondo le stime congiunte di Autostrade per l’Italia e del Centro Europeo per le Previsioni del Traffico (Cep), saranno circa 15 milioni i veicoli in movimento nel periodo festivo. A incidere è anche il calendario favorevole. Infatti, con il Natale che cade di giovedì, si configurano lunghi ponti e settimane “spezzate”, capaci di concentrare i viaggi in finestre ben definite.

I GIORNI CRITICI

Dal 22 al 24 dicembre, l’attenzione sarà massima. Oltre al traffico urbano per gli ultimi acquisti, è in arrivo un ciclone mediterraneo con piogge diffuse al Centro-Sud e nevicate sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri.

  • 24 dicembre (Vigilia): traffico urbano molto sostenuto
  • 25 dicembre (mattina): situazione generalmente fluida
  • 26 dicembre: aumento dei flussi verso le località di svago e gite fuori porta
  • 27-28 dicembre: weekend critico con incrocio di rientri natalizi e partenze di Capodanno. Bollino rosso su gran parte della rete.


Domenica 4 gennaio 2026 sarà la giornata più complicata. La concomitanza del rientro di milioni di italiani, con l’Epifania che cade di martedì, spingerà molti a rientrare in anticipo. Si prevede traffico da bollino rosso, tendente al nero, verso le grandi aree urbane.

DATA FASCIA ORARIA PREVISIONE BOLLINO NOTE E MEZZI PESANTI

Ven 19 Dicembre

Pomeriggio

Intenso

GIALLO

Inizio esodo natalizio e pendolari.

Sab 20 Dicembre

Mattina / Pom.

Critico

ROSSO

Grandi partenze verso sud e località sciistiche.

Dom 21 Dicembre

Intera giornata

Intenso

ROSSO

Divieto TIR (09:00 – 22:00)

Mer 24 Dicembre
(Vigilia)

Pomeriggio

Sostenuto

GIALLO

Traffico locale last-minute.

Gio 25 Dicembre
(Natale)

Mattina

Fluido

VERDE

Divieto TIR (09:00 – 22:00)

Ven 26 Dicembre
(S. Stefano)

Intera giornata

Intenso

ROSSO

Gite fuori porta e spostamenti brevi.
Divieto TIR (09:00 – 22:00)

Sab 27 Dicembre

Pomeriggio

Sostenuto

GIALLO

Cambio flussi turistici (rientri/partenze).

Dom 28 Dicembre

Intera giornata

Critico

ROSSO

Partenze per Capodanno.
Divieto TIR (09:00 – 22:00)

Mer 31 Dicembre

Sera / Notte

Locale

GIALLO

Attenzione traffico urbano e statali.

Gio 01 Gennaio
(Capodanno 2026)

Pomeriggio

Sostenuto

GIALLO

Primi rientri brevi.
Divieto TIR (09:00 – 22:00)

Dom 04 Gennaio

Intera giornata

Molto Critico

NERO / ROSSO

GRANDE RIENTRO.
Divieto TIR (09:00 – 22:00)

LE PIÙ TRAFFICATE

Le autostrade che subiranno i maggiori disagi sono:

  • A1 Milano-Napoli (nodo bolognese e fiorentino)
  • A14 Adriatica
  • A22 Brennero, molto trafficata in direzione Nord il 2-3 gennaio (turismo straniero) e in direzione Sud tra il 4 e il 6 gennaio.
  • A2 Autostrada del Mediterraneo (Salerno-Reggio Calabria): flussi intensi in entrambe le direzioni.


Chi è diretto verso le località sciistiche del Trentino (A22) o della Valle d’Aosta (A5) dovrà prestare massima attenzione al meteo e all'equipaggiamento invernale.

DIVIETI PER I MEZZI PESANTI

Per favorire la fluidità del traffico, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati nelle seguenti date:

  • Tutte le domeniche di dicembre e gennaio
  • Il 25 e 26 dicembre 2025
  • Il 1° gennaio 2026
  • Orario: dalle 9:00 alle 22:00

IL METEO

La perturbazione natalizia dividerà l’Italia in due:

  • Nord: neve abbondante già dai 700 metri sulle Alpi
  • Centro-Sud: piogge intense, rischio di aquaplaning
  • A ridosso del Capodanno, attese correnti gelide dai Balcani con neve a quote collinari sul versante adriatico
  • Per il controesodo dell’Epifania, il pericolo maggiore sarà il ghiaccio notturno, soprattutto su viadotti e tratti in ombra.

VIAGGIARE SICURI

Le misure Anas per la stagione invernale. Per il periodo 2025/2026 Anas ha classificato la rete in base al rischio neve:

  • 8.000 km ad alta rischiosità
  • 7.600 km a media rischiosità
  • 11.900 km a bassa rischiosità.


Sono obbligatori pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile, con segnaletica verticale ad hoc. In Valle d’Aosta l’obbligo è attivo già dal 15 ottobre. Inoltre, sono state predisposte 496 aree di stazionamento per mezzi pesanti in caso di blocchi temporanei.

Obblighi e buone pratiche

  • Monitorare il meteo aggiornato
  • Controllare le condizioni stradali in tempo reale tramite i canali ufficiali (Anas, Polizia Stradale, CCISS)
  • Portare con sé dotazioni invernali
  • Rispettare i limiti di velocità e fare attenzione ai dispositivi mobili.

VIAGGIARE INFORMATI

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

  • Controllare le condizioni del veicolo
  • Sistemare correttamente i bagagli, distribuendo i pesi in modo equilibrato
  • Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare
  • Evitare pasti abbondanti e alcolici
  • Assicurarsi di essere riposati


Durante il viaggio

  • Utilizzare sempre le cinture di sicurezza, anche posteriori
  • Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati
  • Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)
  • Fare soste frequenti
  • Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza
  • Prestare attenzione nei sorpassi
  • Non utilizzare la corsia d’emergenza
  • Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra

RISPARMIA SUL CARBURANTE

Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e ti guida tramite la app di navigazione verso di esso.

Pieno+ - Prova la nostra app Android Pieno+ - Prova la nostra app Apple
Aggiungi un commento
Ritratto di Tfmedia
Tfmedia
22 dicembre 2025 - 11:56
2
Hinterland Milanese e Capoluoghi Lombardi bollino nero 365 giorni all'anno dalle ore 6.00 alle 23.00 - Stop.
Ritratto di hal lamio guccino
hal lamio guccino
22 dicembre 2025 - 14:02
1
E dalle 24 alle 5 invece c'è deserto del Sahara e si va a cartellare in tangenziale Nord col mini cooperino e cinquino Abarth preparato o Audi tamarra-line edition-assetto tosa erba rigorosamente defappata.
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
22 dicembre 2025 - 12:22
52
Decò partire domani, dice: bollettino giallo
Ritratto di Irticol
Irticol
22 dicembre 2025 - 12:52
Partire in quei giorni è da dementi
Ritratto di hal lamio guccino
hal lamio guccino
22 dicembre 2025 - 14:06
1
Se il tuo datore di lavoro ti obbliga a livello contrattuale a rimanere fino all'ultimo momento o svolgi un lavoro emergenziale tipo infermiere o medico, non hai molta scelta temporale per tornare "dai tuoi o dai suoi", se non licenziarti ma poi addio tredicesima ultratassata.
Ritratto di endurist
endurist
22 dicembre 2025 - 14:16
Perchè ? Basta scegliere orari e percorsi giusti e non fai code . Sono decenni che evito il traffico delle feste o delle ferie .
Ritratto di Vate
Vate
22 dicembre 2025 - 12:59
Ma dove diavolo devono andare? Tutti a conformarsi alla massa, a girare forsennatamente in tondo nelle città e ad intasare autostrade. Non mi pare esattamente questo lo "spirito natalizio" , per chi ci crede.
Ritratto di Flynn
Flynn
22 dicembre 2025 - 13:17
3
E andranno per negozi per fare regali e spese per le feste, oppure a trovare i parenti, caro Vate. Suvvia .. non fare il Grinch.
Ritratto di Vate
Vate
22 dicembre 2025 - 13:23
Detesto l'ipocrisia del natale. Peraltro è ormai acclarato che l origine della festa non è cristiana ma pagana, e che Gesù non è nato il 25 dicembre e che questa data significava altro.
Ritratto di Flynn
Flynn
22 dicembre 2025 - 13:43
3
In fondo basta non viverla, questa ipocrisia . A casa mia il 25 non entra e non esce nessuno. Il 26 siamo sugli sci. Rimango 363 giorni all'anno in cui volersi (veramente) bene.
Ritratto di hal lamio guccino
hal lamio guccino
22 dicembre 2025 - 14:19
1
La data è simbolica, come pure quella di Pasqua. Comunque se vuoi lavorare 360 giorni all'anno, accomodati, c'è bisogno di lavoratori che si sacrificano per la produttività della sacra patria, soprattutto adesso che abbiamo una presidentessa madre e cristiana. Seriamente, bisogna far girare economia in un modo o nell'altro. Rimangono comunque i cari e vecchi mezzi di trasporto pubblico, come i treni ma il nostro ministro pensa più a fare ponti che a farli arrivare in orario, cosa che faceva molto bene il suo antesignano 100 anni orsono.
Ritratto di hal lamio guccino
hal lamio guccino
22 dicembre 2025 - 14:13
1
Efficienza e costi delle nostre care e amate autostrade italiche, rigorosamente made in Italy, è sempre un fiero vanto e orgoglio che ci riempie il cuore di gioia, sia a inizio gennaio che a metà agosto, di cui a livello internazionale ci invidiano tutto il mondo occidentale del globo terraqueo
Ritratto di zio_bloccato
zio_bloccato
22 dicembre 2025 - 14:41
1
la coda autostradale è da veri pecoroni
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
22 dicembre 2025 - 15:01
Arriva la neve fresca e poi il freddo, meglio di così!
