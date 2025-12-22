Natale 2025 sulle strade: i giorni da bollino rosso e nero. I consigli per evitare il traffico

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie 2025, anche quest’anno si prevede un notevole incremento dei flussi veicolari lungo la rete stradale e autostradale italiane. Tra partenze intelligenti, bollettini meteo in peggioramento e nuove restrizioni per i mezzi pesanti, chi si metterà in viaggio tra il 22 dicembre e il 6 gennaio dovrà affrontare non solo traffico, ma anche condizioni atmosferiche avverse.
Secondo le stime congiunte di Autostrade per l’Italia e del Centro Europeo per le Previsioni del Traffico (Cep), saranno circa 15 milioni i veicoli in movimento nel periodo festivo. A incidere è anche il calendario favorevole. Infatti, con il Natale che cade di giovedì, si configurano lunghi ponti e settimane “spezzate”, capaci di concentrare i viaggi in finestre ben definite.
Dal 22 al 24 dicembre, l’attenzione sarà massima. Oltre al traffico urbano per gli ultimi acquisti, è in arrivo un ciclone mediterraneo con piogge diffuse al Centro-Sud e nevicate sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri.
Domenica 4 gennaio 2026 sarà la giornata più complicata. La concomitanza del rientro di milioni di italiani, con l’Epifania che cade di martedì, spingerà molti a rientrare in anticipo. Si prevede traffico da bollino rosso, tendente al nero, verso le grandi aree urbane.
|DATA
|FASCIA ORARIA
|PREVISIONE
|BOLLINO
|NOTE E MEZZI PESANTI
|
Ven 19 Dicembre
|
Pomeriggio
|
Intenso
|
GIALLO
|
Inizio esodo natalizio e pendolari.
|
Sab 20 Dicembre
|
Mattina / Pom.
|
Critico
|
ROSSO
|
Grandi partenze verso sud e località sciistiche.
|
Dom 21 Dicembre
|
Intera giornata
|
Intenso
|
ROSSO
|
Divieto TIR (09:00 – 22:00)
|
Mer 24 Dicembre
|
Pomeriggio
|
Sostenuto
|
GIALLO
|
Traffico locale last-minute.
|
Gio 25 Dicembre
|
Mattina
|
Fluido
|
VERDE
|
Divieto TIR (09:00 – 22:00)
|
Ven 26 Dicembre
|
Intera giornata
|
Intenso
|
ROSSO
|
Gite fuori porta e spostamenti brevi.
|
Sab 27 Dicembre
|
Pomeriggio
|
Sostenuto
|
GIALLO
|
Cambio flussi turistici (rientri/partenze).
|
Dom 28 Dicembre
|
Intera giornata
|
Critico
|
ROSSO
|
Partenze per Capodanno.
|
Mer 31 Dicembre
|
Sera / Notte
|
Locale
|
GIALLO
|
Attenzione traffico urbano e statali.
|
Gio 01 Gennaio
|
Pomeriggio
|
Sostenuto
|
GIALLO
|
Primi rientri brevi.
|
Dom 04 Gennaio
|
Intera giornata
|
Molto Critico
|
NERO / ROSSO
|
GRANDE RIENTRO.
Le autostrade che subiranno i maggiori disagi sono:
Chi è diretto verso le località sciistiche del Trentino (A22) o della Valle d’Aosta (A5) dovrà prestare massima attenzione al meteo e all'equipaggiamento invernale.
Per favorire la fluidità del traffico, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati nelle seguenti date:
La perturbazione natalizia dividerà l’Italia in due:
Le misure Anas per la stagione invernale. Per il periodo 2025/2026 Anas ha classificato la rete in base al rischio neve:
Sono obbligatori pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile, con segnaletica verticale ad hoc. In Valle d’Aosta l’obbligo è attivo già dal 15 ottobre. Inoltre, sono state predisposte 496 aree di stazionamento per mezzi pesanti in caso di blocchi temporanei.
Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.
Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android
La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza
Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e ti guida tramite la app di navigazione verso di esso.