Natale 2025 sulle strade: i giorni da bollino rosso e nero. I consigli per evitare il traffico

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie 2025, anche quest’anno si prevede un notevole incremento dei flussi veicolari lungo la rete stradale e autostradale italiane. Tra partenze intelligenti, bollettini meteo in peggioramento e nuove restrizioni per i mezzi pesanti, chi si metterà in viaggio tra il 22 dicembre e il 6 gennaio dovrà affrontare non solo traffico, ma anche condizioni atmosferiche avverse.

Secondo le stime congiunte di Autostrade per l’Italia e del Centro Europeo per le Previsioni del Traffico (Cep), saranno circa 15 milioni i veicoli in movimento nel periodo festivo. A incidere è anche il calendario favorevole. Infatti, con il Natale che cade di giovedì, si configurano lunghi ponti e settimane “spezzate”, capaci di concentrare i viaggi in finestre ben definite.

I GIORNI CRITICI

Dal 22 al 24 dicembre, l’attenzione sarà massima. Oltre al traffico urbano per gli ultimi acquisti, è in arrivo un ciclone mediterraneo con piogge diffuse al Centro-Sud e nevicate sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri.

Domenica 4 gennaio 2026 sarà la giornata più complicata. La concomitanza del rientro di milioni di italiani, con l’Epifania che cade di martedì, spingerà molti a rientrare in anticipo. Si prevede traffico da bollino rosso, tendente al nero, verso le grandi aree urbane.

DATA FASCIA ORARIA PREVISIONE BOLLINO NOTE E MEZZI PESANTI Ven 19 Dicembre Pomeriggio Intenso GIALLO Inizio esodo natalizio e pendolari. Sab 20 Dicembre Mattina / Pom. Critico ROSSO Grandi partenze verso sud e località sciistiche. Dom 21 Dicembre Intera giornata Intenso ROSSO Divieto TIR (09:00 – 22:00) Mer 24 Dicembre

(Vigilia) Pomeriggio Sostenuto GIALLO Traffico locale last-minute. Gio 25 Dicembre

(Natale) Mattina Fluido VERDE Divieto TIR (09:00 – 22:00) Ven 26 Dicembre

(S. Stefano) Intera giornata Intenso ROSSO Gite fuori porta e spostamenti brevi.

Divieto TIR (09:00 – 22:00) Sab 27 Dicembre Pomeriggio Sostenuto GIALLO Cambio flussi turistici (rientri/partenze). Dom 28 Dicembre Intera giornata Critico ROSSO Partenze per Capodanno.

Divieto TIR (09:00 – 22:00) Mer 31 Dicembre Sera / Notte Locale GIALLO Attenzione traffico urbano e statali. Gio 01 Gennaio

(Capodanno 2026) Pomeriggio Sostenuto GIALLO Primi rientri brevi.

Divieto TIR (09:00 – 22:00) Dom 04 Gennaio Intera giornata Molto Critico NERO / ROSSO GRANDE RIENTRO.

Divieto TIR (09:00 – 22:00)

LE PIÙ TRAFFICATE

Le autostrade che subiranno i maggiori disagi sono:

A1 Milano-Napoli (nodo bolognese e fiorentino)

(nodo bolognese e fiorentino) A14 Adriatica

A22 Brennero , molto trafficata in direzione Nord il 2-3 gennaio (turismo straniero) e in direzione Sud tra il 4 e il 6 gennaio.

, molto trafficata in direzione Nord il 2-3 gennaio (turismo straniero) e in direzione Sud tra il 4 e il 6 gennaio. A2 Autostrada del Mediterraneo (Salerno-Reggio Calabria): flussi intensi in entrambe le direzioni.



Chi è diretto verso le località sciistiche del Trentino (A22) o della Valle d’Aosta (A5) dovrà prestare massima attenzione al meteo e all'equipaggiamento invernale.

DIVIETI PER I MEZZI PESANTI

Per favorire la fluidità del traffico, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati nelle seguenti date:

Tutte le domeniche di dicembre e gennaio

di dicembre e gennaio Il 25 e 26 dicembre 2025

2025 Il 1° gennaio 2026

2026 Orario: dalle 9:00 alle 22:00

IL METEO

La perturbazione natalizia dividerà l’Italia in due:

Nord : neve abbondante già dai 700 metri sulle Alpi

: neve abbondante già dai 700 metri sulle Alpi Centro-Sud : piogge intense, rischio di aquaplaning

: piogge intense, rischio di aquaplaning A ridosso del Capodanno, attese correnti gelide dai Balcani con neve a quote collinari sul versante adriatico

dai Balcani con neve a quote collinari sul versante adriatico Per il controesodo dell’Epifania, il pericolo maggiore sarà il ghiaccio notturno, soprattutto su viadotti e tratti in ombra.

VIAGGIARE SICURI

Le misure Anas per la stagione invernale. Per il periodo 2025/2026 Anas ha classificato la rete in base al rischio neve:

8.000 km ad alta rischiosità

7.600 km a media rischiosità

11.900 km a bassa rischiosità.



Sono obbligatori pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile, con segnaletica verticale ad hoc. In Valle d’Aosta l’obbligo è attivo già dal 15 ottobre. Inoltre, sono state predisposte 496 aree di stazionamento per mezzi pesanti in caso di blocchi temporanei.

Obblighi e buone pratiche

Monitorare il meteo aggiornato

aggiornato Controllare le condizioni stradali in tempo reale tramite i canali ufficiali (Anas, Polizia Stradale, CCISS)

in tempo reale tramite i canali ufficiali (Anas, Polizia Stradale, CCISS) Portare con sé dotazioni invernali

Rispettare i limiti di velocità e fare attenzione ai dispositivi mobili.

VIAGGIARE INFORMATI

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

Controllare le condizioni del veicolo

Sistemare correttamente i bagagli , distribuendo i pesi in modo equilibrato

, distribuendo i pesi in modo equilibrato Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare

da trasportare Evitare pasti abbondanti e alcolici

abbondanti e Assicurarsi di essere riposati



Durante il viaggio

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza , anche posteriori

, anche posteriori Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati

con gli appositi seggiolini omologati Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)

(cellulare, radio, sigarette) Fare soste frequenti

Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza

moderata e la giusta distanza di sicurezza Prestare attenzione nei sorpassi

nei sorpassi Non utilizzare la corsia d’emergenza

Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra

RISPARMIA SUL CARBURANTE

Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e ti guida tramite la app di navigazione verso di esso.