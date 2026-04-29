Omoda & Jaecoo supera il milione di auto vendute

RADDOPPIA OGNI ANNO

Al Salone di Pechino, la Omoda & Jaecoo ha festeggiato il superamento del milione di auto vendute a livello globale: un traguardo raggiunto nel giro di tre anni dal lancio, a testimonianza di una crescita che l’ha portata a raddoppiare le proprie vendite di anno in anno (nel solo marzo 2026 le unità consegnate sono state più di 60.000).

Il marchio cinese appartenente al gruppo Chery è presente in 69 mercati a livello mondiale, tra cui 18 dell’Unione Europea, ed è supportato da una rete di 1.364 concessionarie. Stando ai dati dell’azienda, in media ogni 16 giorni viene inaugurato un nuovo showroom da qualche parte del mondo.

EUROPA AL CENTRO

Il principale motore di crescita del marchio è proprio l’Europa, in cui viene registrato il 41,5% delle vendite globali, con un incremento del 246% anno su anno nel marzo 2026. Nel Regno Unito, la Omoda & Jaecoo è il sesto brand per vendite con una quota di mercato del 4,7%, sfiorando le 18.000 unità vendute in un solo mese.

In Italia e Spagna, le vendite mensili hanno superato le 3.000 unità: nel nostro Paese la crescita mensile è a tre cifre. La casa cinese spiega il suo successo con la volontà di rendere gli utenti i veri artefici del marchio: prima di ogni modello, vengono condotte migliaia di indagini in diversi Paesi e regioni, traducendo i bisogni reali in prodotti e tecnologie.

NEW MILLION

Nella foto qui sopra la nuova Omoda 4.

La Omoda & Jaecoo punta ora a trasformare il traguardo del milione di unità in un nuovo ciclo di crescita, fissando per il 2027 l’obiettivo del milione annuo grazie alla strategia dual‑brand: la Omoda per il pubblico attento alla salute, all’ambiente e alla sostenibilità sociale, la Jaecoo per le nuove élite orientate all’offroad.

Parallelamente accelera lo sviluppo tecnologico, con il debutto della funzione VPD e dell’AI Cabin sull’Omoda 4: la prima tecnologia consente di parcheggiare e tornare dal proprietario in modo autonomo, mentre la seconda integra gaming, conversazione emotiva e navigazione vocale intelligente. Con la strategia “New Million” presentata nei giorni scorsi e l’avvio produttivo dell’Omoda 4, il marchio ha segnato l’inizio della nuova fase di espansione globale.