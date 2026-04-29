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Omoda & Jaecoo supera il milione di auto vendute

omoda e jaecoo
di Andrea Spitti
Pubblicato 29 aprile 2026

A tre anni dalla nascita, il marchio del gruppo Chery ha tagliato un traguardo importante, frutto di un’espansione che ha in Europa il mercato principale.

Omoda &amp; Jaecoo supera il milione di auto vendute

RADDOPPIA OGNI ANNO

Al Salone di Pechino, la Omoda & Jaecoo ha festeggiato il superamento del milione di auto vendute a livello globale: un traguardo raggiunto nel giro di tre anni dal lancio, a testimonianza di una crescita che l’ha portata a raddoppiare le proprie vendite di anno in anno (nel solo marzo 2026 le unità consegnate sono state più di 60.000).

Il marchio cinese appartenente al gruppo Chery è presente in 69 mercati a livello mondiale, tra cui 18 dell’Unione Europea, ed è supportato da una rete di 1.364 concessionarie. Stando ai dati dell’azienda, in media ogni 16 giorni viene inaugurato un nuovo showroom da qualche parte del mondo.

omoda jaecoo pechino 2026

EUROPA AL CENTRO

Il principale motore di crescita del marchio è proprio l’Europa, in cui viene registrato il 41,5% delle vendite globali, con un incremento del 246% anno su anno nel marzo 2026. Nel Regno Unito, la Omoda & Jaecoo è il sesto brand per vendite con una quota di mercato del 4,7%, sfiorando le 18.000 unità vendute in un solo mese.

In Italia e Spagna, le vendite mensili hanno superato le 3.000 unità: nel nostro Paese la crescita mensile è a tre cifre. La casa cinese spiega il suo successo con la volontà di rendere gli utenti i veri artefici del marchio: prima di ogni modello, vengono condotte migliaia di indagini in diversi Paesi e regioni, traducendo i bisogni reali in prodotti e tecnologie.

omoda jaecoo pechino 2026 2

Nella foto qui sopra la nuova Omoda 4.

NEW MILLION

La Omoda & Jaecoo punta ora a trasformare il traguardo del milione di unità in un nuovo ciclo di crescita, fissando per il 2027 l’obiettivo del milione annuo grazie alla strategia dual‑brand: la Omoda per il pubblico attento alla salute, all’ambiente e alla sostenibilità sociale, la Jaecoo per le nuove élite orientate all’offroad.

Parallelamente accelera lo sviluppo tecnologico, con il debutto della funzione VPD e dell’AI Cabin sull’Omoda 4: la prima tecnologia consente di parcheggiare e tornare dal proprietario in modo autonomo, mentre la seconda integra gaming, conversazione emotiva e navigazione vocale intelligente. Con la strategia “New Million” presentata nei giorni scorsi e l’avvio produttivo dell’Omoda 4, il marchio ha segnato l’inizio della nuova fase di espansione globale.

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Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
29 aprile 2026 - 16:19
54
Fate bene
Ritratto di forfElt
forfElt
29 aprile 2026 - 16:33
Insomma hanno fatto bene a puntare sul puro elettrico, come da tipico consiglio della presente sezione commenti
Ritratto di giocchan
giocchan
29 aprile 2026 - 16:44
Sempre nella sezione commenti, ricordavo come i cinesi fossero indietro anni luce lontani sul termico rispetto agli europei. "Fanno l'elettrico perchè non sanno fare il termico" - più o meno ricordo una roba del genere.
Ritratto di forfElt
forfElt
29 aprile 2026 - 16:45
Vero :) L'altro giorno c'era la info che mo' fanno pure V6 e V8, ma niente : per alcuni là producono solo motori elettrici (e batterie) :)))
Ritratto di Gordo88
Gordo88
29 aprile 2026 - 17:28
1
Qualche 1.5 deputati per lo più a generatore oppure i loro primi V6 e V8 giunti allo stadio di produzione cosa che noi facciamo da circa 80 anni.. eh si la grande tradizione del termico cinese
Ritratto di Gordo88
Gordo88
29 aprile 2026 - 16:47
1
Del resto ci sono arrivati da soli visto che "prima di ogni modello, vengono condotte migliaia di indagini in diversi Paesi e regioni, traducendo i bisogni reali in prodotti e tecnologie."
Ritratto di forfElt
forfElt
29 aprile 2026 - 17:10
Invero nel caso ns. nazionale non ne avranno avuto assolutamente bisogno : sarà bastato passare per la presente sezione commenti, e tolti un paio di retrogradi = ovvio che il restante abbondantissimo in % puntasse dritto a una bev senza se e senza ma
Ritratto di Gordo88
Gordo88
29 aprile 2026 - 18:21
1
Ah sicuro rinfrancati poi da quelli che ripetono lo stesso commento 20 volte nello stesso articolo affinchè la gente capisca..
Ritratto di Mordecai19
Mordecai19
29 aprile 2026 - 16:56
Certo, di sicuro i nostri connazionali non hanno scelto queste vetture semplicemente per il costo. Fate ridere, è solo quello il metro di valutazione sulla massa di auto vendute, imponenza dell'auto per fare scena e costo ridotto visto che siamo alla canna del gas, in tutti i sensi.
Ritratto di giocchan
giocchan
29 aprile 2026 - 17:11
In Italia il prezzo "regna", c'è poco da fare. Altrimenti dubito che la Pandina sarebbe l'auto più venduta...
Ritratto di Quello la
Quello la
29 aprile 2026 - 17:28
"Omoda per il pubblico attento alla salute, all’ambiente e alla sostenibilità sociale, la Jaecoo per le nuove élite orientate all’offroad". Gli uffici marketing hanno di che lavorare.
Ritratto di Sherburn
Sherburn
29 aprile 2026 - 18:23
mi ci sono rotolato dalle risate.... Forse è un messaggio in codice per qualcuno, come nei vecchi film di spionaggio.
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