Confermato il rincaro dei pedaggi autostradali

Le indiscrezioni sono state confermate. A partire dal 1° gennaio 2023 i pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia aumenteranno del 2%, a cui si aggiungerà un altro 1,34% dal 1° luglio. L’annuncio è arrivato tramite una nota del MIT, in cui il ministro Matteo Salvini spiega che si rischiava "un aumento che sfiorava il 5%, che è stato scongiurato". Il titolare del dicastero ha sottolineato inoltre come “gli incrementi nelle tratte interessate risultino inferiori all’inflazione”. Il rialzo non riguarda però tutta la nostra rete autostradale. Non si registreranno, infatti, ritocchi verso l’alto sulle Autostrade A24/A25 Roma-L'Aquila Teramo e Diramazione Torano Pescara. Anzi, qui non è escluso possa esserci addirittura un ritocco, ma verso il basso.

Nel 50% delle arterie gli aumenti sono stati scongiurati, aspetto di non poco conto per il governo e di cui potranno beneficiare i tanti italiani che sono abituati a spostarsi quotidianamente in auto. In altre realtà europee, infatti, si è registrata una situazione opposta. In Spagna, ad esempio, è stato programmato un incremento del 4% (rispetto alla richiesta media di +8,4%) in undici tratte autostradali. In Francia, invece, le tariffe aumenteranno in media del 4,75% dal 1° febbraio, nonostante ci fosse stata una modifica pari al 2% già nel 2022.

Non si registrano, inoltre, si legge nella nota, aumenti per le società con aggiornamento del piano economico in corso (Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Milano Serravalle, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - Tronco Autocisa, Società Autostrade Valdostane S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A. - A6, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A., Società Autostrada Tirrenica p.A., Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A, Concessioni Autostradali Venete S.p.A.), zero incrementi per le società con concessione scaduta (Autostrada del Brennero S.p.A, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - A12 Tronco Ligure Toscano -, Autovie Venete S.p.A., SATAP S.p.A. - Tronco Torino, Alessandria, Piacenza, Autostrada dei Fiori S.p.A., Società per Azioni Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta).

Nessuna variazione prevista anche la BreBeMi, la Pedemontana Lombarda, la Strada dei Parchi Spa, il consorzio per le autostrade siciliane.