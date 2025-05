Ponte del 2 giugno 2025: le previsioni di traffico

PROVE D'ESTATE

Il weekend del 2° giugno, giorno della Festa della Repubblica, si preannuncia complicato per il traffico. Secondo l’Anas i movimenti, sia di breve che di media-lunga percorrenza, interesseranno soprattutto le direttrici verso località turistiche, balneari e città d’arte. Questo ponte rappresenta una sorta di “assaggio” del traffico estivo. Gli spostamenti si intensificheranno nelle giornate di venerdì 30, sabato 31 e domenica 1° giugno. La maggiore concentrazione di traffico è prevista sulle direttrici per le località di mare; particolarmente interessate le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico. Le regioni più interessate saranno Toscana, Liguria, Campania, Calabria e Basilicata e Sicilia.

I TRATTI CRITICI

Si prevede traffico molto sostenuto lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, soprattutto nei tratti tra Milano e Bologna, tra Firenze e Roma e tra Napoli e Caserta. Critici anche i tratti dell’A14 Adriatica, in direzione sud, da Bologna verso Ancona e Pescara, in concomitanza con le partenze verso la costa adriatica. Intensi anche i flussi sulla A4 Torino-Trieste, specie tra Milano e Verona, e sulla A22 del Brennero, con rallentamenti attesi verso Trento e Bolzano, soprattutto nella giornata di sabato.

I rientri verso le grandi città sono attesi nella serata del 2° giugno, con particolare interesse per l’Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la Statale 1 “Aurelia” tra Lazio. Per diminuire la congestione, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sia domenica 1° giugno sia lunedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Inoltre, per agevolare gli spostamenti

IL METEO

Nella congestione del traffico giocherà un ruolo fondamentale il meteo. Le previsioni indicano una situazione stabile su tutta l’Italia, ad eccezione dell’arco alpine dove nel pomeriggio del 1° giugno sono previsti dei rovesci di breve intensità. Anche lunedì 2 giugno la giornata sarà piuttosto soleggiata e calda su gran parte delle città. Sono previsti dei temporali pomeridiani sull'arco alpino che scenderanno in forma irregolare anche su quello prealpino e sulle medio/alte pianure del Nord. Temperature in diminuzione al Nordovest.

INFORMATI E IN SICUREZZA

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

Controllare le condizioni del veicolo

Sistemare correttamente i bagagli , distribuendo i pesi in modo equilibrato

, distribuendo i pesi in modo equilibrato Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare

da trasportare Evitare pasti abbondanti e alcolici

abbondanti e Assicurarsi di essere riposati

Informarsi sulle condizioni del traffico e su eventuali criticità lungo il percorso



Durante il viaggio

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza , anche posteriori

, anche posteriori Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati

con gli appositi seggiolini omologati Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)

(cellulare, radio, sigarette) Fare soste frequenti

Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza

moderata e la giusta distanza di sicurezza Prestare attenzione nei sorpassi

nei sorpassi Non utilizzare la corsia d’emergenza

Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra



RISPARMIA SUL CARBURANTE

Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e guidarci tramite il navigatore verso di esso.