Home
»
News
NEWS

Presto il ritorno dei marchi Itala e Osca

italia
osca
di Marco Coletto
Pubblicato 24 novembre 2025

Il gruppo DR, proprietario dei due storici brand italiani scomparsi da decenni, ha intenzione utilizzarli per realizzare nuovi modelli da produrre in Italia.

Presto il ritorno dei marchi Itala e Osca

DEBUTTO IN TV

Due nomi che hanno fatto la storia dell’automobilismo tornano a far parlare di sé: Itala e Osca. Entrambi i marchi sono oggi di proprietà dell’imprenditore Massimo Di Risio, fondatore del gruppo automobilistico DR, e hanno annunciato il loro ritorno con due spot televisivi da 30 secondi trasmessi ieri. Poche ore fa, inoltre, è stato pubblicato online il sito ufficiale della Itala mentre quello della Osca è attivo già da qualche anno.

APPUNTAMENTO A GENNAIO 2026

Ulteriori dettagli arriveranno a metà gennaio 2026, quando nella sede del gruppo DR a Macchia d’Isernia si terrà un evento dedicato. Sarà l’occasione per scoprire quali auto porteranno di nuovo sul cofano i due marchi.

italia spot

UNA FABBRICA NEL LAZIO

L’intenzione dichiarata di Massimo Di Risio per Itala e Osca è quella di superare il modello finora adottato, basato sul rimarchiare veicolo pre-assemblati in Cina, e avviare l’intera fase di produzione delle vetture. Per questo il gruppo DR ha rilevato la scorsa estate un impianto industriale ad Anagni, in provincia di Frosinone, precedentemente utilizzato per la produzione di piastrelle in gres porcellanato.

Un’operazione che ha portato alla nascita di una nuova società, la Jarama srl, controllata al 100% da DR Automobiles e incaricata di ristrutturare lo stabilimento e di predisporlo per l’assemblaggio di autovetture. Sono già stati assorbiti i 67 lavoratori che operavano nell’impianto, con la prospettiva di ulteriori assunzioni, e si parla di un investimento di circa 50 milioni di euro.

italia spot 2

LA STORIA DELLA ITALA

Fondata nel 1903 e attiva fino al 1934, la torinese Itala è ricordata per due imprese leggendarie: la vittoria nella prima edizione di sempre della Targa Florio (nel 1906 con Alessandro Cagno) e il successo nel raid Pechino-Parigi dell’anno successivo.

LA STORIA DELLA OSCA

La Osca, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, viene fondata nel 1947 dai fratelli Ettore, Ernesto e Bindo Maserati dopo la cessione del marchio ai fratelli Orsi e rimane in attività fino al 1967. Ha corso anche quattro Gp di Formula 1 tra il 1951 e il 1953 ottenendo come miglior risultato un nono posto a Monza nella corsa d’esordio con Franco Rol.

PHOTOGALLERY

Galleria 3 immagini

  • italia spot
  • italia spot 1
  • italia spot 2
VIDEO
PROSSIME USCITE Omoda 5 full hybrid - Vai alla prossima uscita Omoda
5 Jeep Compass - Vai alla prossima uscita Jeep
Compass Leapmotor B10 - Vai alla prossima uscita Leapmotor
B10 Citroën C5 Aircross - Vai alla prossima uscita Citroën
C5 Aircross DS N°4 - Vai alla prossima uscita DS
N°4 VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
24 novembre 2025 - 14:46
Vedremo...Diventerebbero la "MG italiana": base cinese, marchio storico italiano.
Ritratto di Mirko21
Mirko21
24 novembre 2025 - 14:59
..certo che chiamarsi ITALA..e venir assemblata con componenti perlopiù cinesi..mah?!
Ritratto di probus78
probus78
24 novembre 2025 - 15:13
Già che ci stava poteva rilevare il marchio Lancia..
Ritratto di Goelectric
Goelectric
24 novembre 2025 - 15:20
Forse "Innocenti" era piu appropriato
Ritratto di Danza
Danza
24 novembre 2025 - 15:31
Niente di nuovo. Nelle due ruote abbiamo già Benelli, Moto Morini e Morbidelli, marchi storici italiani caduti in disgrazia e passati in mano ai cinesi. Prodotti neanche malaccio, che in virtù di motori copia e incolla (almeno finora) e prezzi concorrenziali si stanno mangiando una fetta di mercato. Ma DR non so proprio come gestirà la cosa...
Veloce Monday: il meglio della settimana/8 Veloce Monday: il meglio della settimana/8 News Perché non compri questa invece della “solita” Classe G cabrio? Perché non compri questa invece della “solita” Classe G cabrio? News La Talos ha messo mano alla Ferrari 599 e questo è il risultato La Talos ha messo mano alla Ferrari 599 e questo è il risultato News Maserati Grecale: la differenza la fa ciò che ti trasmette Maserati Grecale: la differenza la fa ciò che ti trasmette Clip

VIDEO IN EVIDENZA