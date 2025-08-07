Previsioni traffico autostrade: bollino nero nel weekend 9-10 agosto 2025

Il secondo fine settimana di agosto 2025, che comprende sabato 9 e domenica 10, sarà contrassegnato da bollino nero per il traffico su gran parte della rete stradale e autostradale italiana. Il motivo è semplice: si tratta della settimana clou delle vacanze, quella che porta dritto alla festività di Ferragosto, in calendario venerdì 15. Le previsioni parlano chiaro: ci saranno massicci spostamenti verso le località balneari e montane, in un quadro di mobilità che si preannuncia particolarmente critico. Come di consueto, Viabilità Italia, Polizia di Stato e Autostrada per l’Italia hanno pubblicato il calendario del traffico estivo 2025, confermando le giornate da evitare per chi si mette in viaggio.
Durante il fine settimana, le tratte più soggette a traffico intenso saranno quelle che collegano i principali centri urbani alle località turistiche di mare e montagna. In particolare, si prevedono forti rallentamenti lungo l’autostrada A1 tra Firenze e Roma, la A14 in direzione dell’Adriatico, la A4 tra Milano e Venezia, la A10 ligure e la A8 "dei Laghi". Al Sud, circolazione sostenuta sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sulla SS106 Jonica e sulla SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, così come sulle autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. In Sardegna, traffico previsto sulla SS131 “Carlo Felice”, principale asse nord-sud dell’isola.
Nel Lazio, particolare attenzione alla SS148 “Pontina” e alla SS7 “Appia”, entrambe fondamentali per i collegamenti tra Roma e il litorale. Al Centro-Nord, si segnalano criticità sull’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), sulla SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, sulla SS16 Adriatica da Puglia a Veneto, e sulla A14 Bologna-Taranto, direttrice strategica per le partenze verso le spiagge del sud.
Al Nord, traffico atteso sui raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia e sulla SS45 di Val Trebbia in Liguria, sulla SS26 in Valle d’Aosta.
Per contenere i flussi, sono stati disposti divieti di circolazione per i mezzi pesanti (massa superiore a 7,5 t) adibiti al trasporto merci:
A peggiorare la situazione potrebbe contribuire anche il grande caldo. Secondo le previsioni di Meteo.it, nel weekend tornerà il sole su tutta la Penisola, con temperature oltre le medie stagionali. Le massime toccheranno facilmente i 35-36°C, con punte anche oltre i 40°C nelle zone interne e lontane dalla costa.
Il tempo resterà stabile e soleggiato, con cieli sereni e basso rischio di nubi pomeridiane, anche in montagna. Uno scenario perfetto per le partenze, ma non per chi resta bloccato in colonna.
Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.
