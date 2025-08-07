Previsioni traffico autostrade: bollino nero nel weekend 9-10 agosto 2025

AGOSTO, TUTTI IN VACANZA

Il secondo fine settimana di agosto 2025, che comprende sabato 9 e domenica 10, sarà contrassegnato da bollino nero per il traffico su gran parte della rete stradale e autostradale italiana. Il motivo è semplice: si tratta della settimana clou delle vacanze, quella che porta dritto alla festività di Ferragosto, in calendario venerdì 15. Le previsioni parlano chiaro: ci saranno massicci spostamenti verso le località balneari e montane, in un quadro di mobilità che si preannuncia particolarmente critico. Come di consueto, Viabilità Italia, Polizia di Stato e Autostrada per l’Italia hanno pubblicato il calendario del traffico estivo 2025, confermando le giornate da evitare per chi si mette in viaggio.

LE TRATTE CRITICHE

Durante il fine settimana, le tratte più soggette a traffico intenso saranno quelle che collegano i principali centri urbani alle località turistiche di mare e montagna. In particolare, si prevedono forti rallentamenti lungo l’autostrada A1 tra Firenze e Roma, la A14 in direzione dell’Adriatico, la A4 tra Milano e Venezia, la A10 ligure e la A8 "dei Laghi". Al Sud, circolazione sostenuta sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sulla SS106 Jonica e sulla SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, così come sulle autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. In Sardegna, traffico previsto sulla SS131 “Carlo Felice”, principale asse nord-sud dell’isola.

Nel Lazio, particolare attenzione alla SS148 “Pontina” e alla SS7 “Appia”, entrambe fondamentali per i collegamenti tra Roma e il litorale. Al Centro-Nord, si segnalano criticità sull’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), sulla SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, sulla SS16 Adriatica da Puglia a Veneto, e sulla A14 Bologna-Taranto, direttrice strategica per le partenze verso le spiagge del sud.

Al Nord, traffico atteso sui raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia e sulla SS45 di Val Trebbia in Liguria, sulla SS26 in Valle d’Aosta.

I GIORNI

Venerdì 8 agosto

Secondo i dati di Autostrade per l’Italia, già a partire dal pomeriggio di venerdì 8 agosto si registrerà traffico da bollino rosso, sia al mattino sia al pomeriggio, con flussi intensi in uscita dalle città, in particolare lungo tangenziali, raccordi e caselli delle aree metropolitane di Milano, Roma, Torino e Napoli.



Sarà il sabato a presentare le condizioni più critiche: si prevede traffico da bollino nero per tutta la giornata, con congestioni sia al mattino sia al pomeriggio. La situazione potrebbe migliorare lievemente in serata, ma resterà comunque difficile (bollino rosso). Disagi anche per chi rientra verso le città, con livelli di traffico elevati e bollino rosso su molte direttrici.



Domenica 10 agosto sarà un’altra giornata da bollino rosso, soprattutto per chi viaggia verso le mete turistiche: traffico critico al mattino e intenso nel pomeriggio (bollino arancione). Per i rientri, bollino rosso al mattino e arancione nel pomeriggio.



BLOCCO DEI MEZZI PESANTI

Per contenere i flussi, sono stati disposti divieti di circolazione per i mezzi pesanti (massa superiore a 7,5 t) adibiti al trasporto merci:

Venerdì 8 agosto : dalle 16:00 alle 22:00

: dalle 16:00 alle 22:00 Sabato 9 agosto : da lle 8:00 alle 22:00

: da Domenica 10 agosto: dalle 7:00 alle 22:00



IL METEO

A peggiorare la situazione potrebbe contribuire anche il grande caldo. Secondo le previsioni di Meteo.it, nel weekend tornerà il sole su tutta la Penisola, con temperature oltre le medie stagionali. Le massime toccheranno facilmente i 35-36°C, con punte anche oltre i 40°C nelle zone interne e lontane dalla costa.

Il tempo resterà stabile e soleggiato, con cieli sereni e basso rischio di nubi pomeridiane, anche in montagna. Uno scenario perfetto per le partenze, ma non per chi resta bloccato in colonna.

INFORMATI E IN SICUREZZA

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

Controllare le condizioni del veicolo

Sistemare correttamente i bagagli , distribuendo i pesi in modo equilibrato

, distribuendo i pesi in modo equilibrato Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare

da trasportare Evitare pasti abbondanti e alcolici

abbondanti e Assicurarsi di essere riposati

Informarsi sulle condizioni del traffico e su eventuali criticità lungo il percorso



Durante il viaggio

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza , anche posteriori

, anche posteriori Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati

con gli appositi seggiolini omologati Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)

(cellulare, radio, sigarette) Fare soste frequenti

Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza

moderata e la giusta distanza di sicurezza Prestare attenzione nei sorpassi

nei sorpassi Non utilizzare la corsia d’emergenza

Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra



RISPARMIA SUL CARBURANTE

Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e ti guida tramite la app di navigazione verso di esso.